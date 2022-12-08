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Публичные "порки" и покаяния женщин (таджикский опыт), - Алия Хамидуллина
08:38 10.12.2022

Публичные "порки" и покаяния женщин. Что происходит в Таджикистане?
9 декабря 22

Алия Хамидуллина, Asia-Plus

Задержания женщин в Таджикистане - борьба за нравственность, подстрекательство к насилию или возможный контроль соцсетей?

В последнее время в Таджикистане участились случаи задержания женщин правоохранительными органами за якобы непристойное поведение, чуждое обычаям таджикского народа. И все эти случаи выносятся на общественное обсуждение, осуждение и порицание.

Наказания без статей
Примечательно, но такие публичные "порки" женщин происходят во время 16-дневной кампании по борьбе против женского насилия. Что это? Профилактические меры или поощрение насилия?

Еще недавно таджикские СМИ в спешке перепечатывали новость о задержании 18-летней блогерши, которая, по сообщению столичного УМВД, распространяла в соцсетях "неэтичные видеоролики" и использовала оскорбительные выражения. Девушка получила 10 дней ареста, но по каким именно статьям, ведомство отказалось комментировать.

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Спустя пару недель читатели уже активно "смаковали" другую новость: таджикская танцовщица и певица на видео публично приносят извинения за свое непристойное поведение, которое выражалось в вульгарных танцах в не национальной одежде, нецензурной брани и откровенных фотографиях.

В этом случае МВД и вовсе исключило свою причастность к ролику, хотя на видео женщины и благодарили милицию за то, что на путь истинный их направили.

А через пару дней на сайте УМВД по Душанбе появилась новость о задержании сотрудниками милиции 27-летней девушки и оштрафованной за нецензурную брань и оскорбления в соцсетях.

И вновь в публикации не указывалось, какой именно суд вынес решение, и какие статьи фигурировали в деле.

УМВД обратило внимание на то, что таким образом ведомство осведомляет пользователей о манерах поведения в соцсетях, дабы сохранить национальную культуру. "Эта акция правоохранительных органов, поддержанная гражданами, будет продолжена и в дальнейшем", - отмечалось в публикации.

Все эти новости набрали сотни лайков и комментариев. Одна часть комментирующих приветствовали старания правоохранительных органов, другая говорила о нарушении прав человека.

Милиция обязана была среагировать?
Все эти случаи – не явление какой-то определенной тенденции, направленной на унижение достоинства и дискриминацию женщин, отмечают сотрудники внутренних органов. Подобный контент с использованием нецензурной брани наносит вред общественной нравственности.

"Если говорить конкретно про видео с извинениями женщин, то правоохранительные органы действовали на законных основаниях. Вероятнее всего, на то была причина многочисленных жалоб на данный контент, который открыто гуляет по сети и его могут смотреть и дети. В данном случае милиция обязана была среагировать", - прокомментировал ситуацию следователь из города Бустон с семнадцатилетним профессиональным стажем.

По его словам, публикации, где содержится нецензурная брань, можно расценивать как мелкое хулиганство. "Что касается извинений этих девушек на всеобщее обозрение, то тут также нет правонарушений. Поскольку эти видеоролики гуляли в открытом доступе в социальных сетях, то и извинения были принесены также публично", - отметил следователь.

"Вся эта борьба за нравственность – подстрекательство к насилию"
Журналистка Зульфия Голубева - одна из первых, кто с осуждением высказалась против подобного видео с покаянием женщин.

"Вы серьезно думаете, что от этого общество культурнее станет, все разом станут говорить на литературном языке и жить как в сказке? Может, еще зоны исправительные откроем, как в Синьцзяне, чтобы сразу скопом уму разуму научить?" - написала она на своей страничке в Facebook.

Такие видеоролики, по словам Зульфии, явление не новое. Таким контентом "грешит" небезызвестный канал Hodisa TV, на который не раз поступала жалоба от таджикских правозащитников.

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"Желание подогнать женщин к определенным стандартам, культурным и национальным нравственным нормам и идеалам, непонятно кем установленными, наблюдается не только в нашей стране, - говорит Зульфия. -

И здесь вопрос – почему именно женщины подвергаются подобному давлению общества? Если говорить о нецензурной брани, которую позволили себе эти женщины, то сегодня у нас мата столько, что каждого второго должны заставлять извиняться. У нас матерятся все – от мальчишек на улице до начальников в кабинетах".

Стремление опорочить, опозорить, смешать с грязью женщину стало неким трендом и бичом в нашем обществе, отмечает журналистка. К женщинам предъявляют очень много обязанностей и претензий, а вот о ее правах, почему-то, забывают.

"Вся эта борьба за нравственность в виде подобных видео – это подстрекательство к насилию, - уверена Зульфия. - Если общество будет воспринимать такой способ "перевоспитания" женщин, как норму, то здесь один шаг до физического насилия. Это игра с огнем. И все те страшные комментарии под такими видео – это визуализация того, что хотят в реальности сделать с женщиной, которая не соответствует чьим-то стандартам и нормам".

Смотрят контент мужчины, а перевоспитываем женщин
Журналистка Ниссо Расулова, одна из немногих в стране, кто открыто озвучивает свою позицию в отношении гендерного неравенства и женского насилия в различных его проявлениях.

Почему женщины в Центральной Азии стали раздеваться?
По ее словам, женоненавистничество в Таджикистане год за годом приобретает настолько масштабные размеры, что деятельность всех людей, организаций, проектов, задействованных в искоренении женского насилия, обращается в пустой звук.

"Меня больше воротит не от этих эпатажных танцовщиц и их танцев в откровенной одежде, а от другого контента, - говорит Ниссо. - К примеру, недавно попалось на глаза видео, где парень всячески оскорбляет девушку, к которой пришел на свидание, и которая пришлась не по его вкусу – с лишним весом.

Почему-то этого парня не привлекли к ответственности за оскорбление и нецензурную брань, не заставили извиняться на камеру. А ведь таких видеороликов, где публично унижается честь и достоинство женщин и поощряется такое, очень много".

Бороться с нецензурной бранью и непристойным поведением важно и нужно, считает Расулова, но не путем перевоспитания блогеров.

"Прежде, чем бороться с блогерами, нужно обратить внимание на саму аудиторию и на то, какой контент она потребляет, а это, в основном, пошлость, ковыряние в чужом грязном белье, обсуждение и осуждение частной личной жизни. Такие видео набирают тысячи лайков и комментариев, тогда как контент, полезный для общества, остается без должного внимания. И заметьте, смотрят такие видео в основном мужчины, но перевоспитывать, опять же, решили женщин", - отметила журналистка.

Профилактические меры не должны нарушать права
То, что действия сотрудников милиции, занимающихся профилактическими работами, считаются правомерными, отметил независимый юрист Навруз Одинаев.

"В соответствии со статьей 3 Закона РТ "О милиции", одним из направлений деятельности милиции является профилактика, пресечение преступлений и других правонарушений. Таким образом, милиция в рамках своей деятельности без нарушения прав и свобод граждан может заниматься профилактическими работами", - пояснил юрист.

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Однако, по его словам, не все моменты подлежат профилактике. Одежда, даже если она не национальная, за которую извиняются женщины на видео, и сами танцы не регулируются законодательством.

А вот использование нецензурных выражений в общественных местах, в том числе и в сети Интернет, может быть расценено как мелкое хулиганство и является правонарушением.

"На мой взгляд, проведение профилактических работ в этом направлении допускается. Но данные действия не должны нарушать права и свободы граждан, - отметил юрист. - В данном случае, после обращения этих лиц в вышестоящий орган или органы по надзору (прокуратура) можно будет получить оценку о превышении должностных полномочий сотрудников милиции".

Ожидается контроль соцсетей?
Правонарушения, которые были связаны с использованием социальных сетей, публиковались на сайте УМВД по Душанбе и ранее. И наказания, которые получали правонарушители, были подкреплены соответствующим кодексом или статьями закона.

Эксперты и юристы уверены, что в случае с задержанием женщин-блогеров наказание было равнозначно нарушению статьи 460 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство в общественных местах). Но поскольку термины "сеть Интернет" и "социальные сети" не фигурируют в Кодексе, как общественное место, то и отнести действия "провинившихся" девушек к какой-либо статье правонарушений невозможно.

Для того, чтобы подобные задержания и наказания имели под собой законные основания, а также для контроля контента в соцсетях, необходимы изменения в законодательство.
Такое же предположение высказала и журналистка Махпора Киромова.

"Нас все же ждет какой-то новый закон/пункт в законе, который будет касаться блогеров или контроля производства контента в сети. Выбранная механика и последовательность действий, что может привести к подобному, слишком уж знакома", - написала она, добавив, что все это идет к большим запланированным переменам.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670650680


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