Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от личной встречи с Путиным из-за Украины

09:48 10.12.2022

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от проведения в 2022 году ежегодной личной встречи с президентом России Владимиром Путиным по причине его угрозы "применить ядерное оружие в Украине". Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленного высокопоставленного чиновника.



По словам источника издания, российско-индийские отношения по-прежнему остаются прочными, но премьер Индии считает, что на данный момент "невыгодно трубить о дружбе".



Личные встречи Путина и Моди начались в 2000 году и проходят каждый год. Исключением стал 2020 год, когда встречу отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.



ЕВГЕНИЙ АКОПЯН