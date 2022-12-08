"Мир" Москве. Секрет казахстанской дружбы, - Мих.Ростовский

09:53 10.12.2022 Байден и Меркель пришли на помощь Путину: разгадка странных маневров Запада

Главные противники России стали "незримыми членами" патронируемого Москвой экономического блока



Утром в день заседания Высшего евразийского экономического совета с участием Путина в Бишкеке я получил со своей "исторической родины" - из Казахстана - исключительно радостное для меня известие. Казахстанское правительственное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка официально разрешила местным банкам работать с картами российской платежной системы "Мир". "Надо же, какие заботливые люди работают в администрации президента Токаева!" - подумал я и попал пальцем в небо.



Как выяснилось из разъяснения этого самого агентства, на самом деле "заботливые люди" работают в администрации президента Байдена: " Получили письмо от управления по контролю за иностранными активами- подразделения Министерства финансов США, в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность".



Главные противники России стали "незримыми членами" патронируемого Москвой экономического блока



Поняли теперь, откуда ветер дует? Минфин решил немного потроллить Кремль - подсобить тем гражданам РФ, которые сбежали от частичной мобилизации в соседнее государство. А заодно в роли бенефициара оказалась и официальная российская платежная система.



В отличие от меня, Владимир Путин точно не испытал никаких личных неудобств от того, что несколько месяцев тому назад карты "Мир" превратились в Казахстане в бесполезные куски пластика. Но вот является ли случайностью то, что американское министерство финансов продемонстрировало свое "потрясающее великодушие" аккурат накануне заседания Высшего евразийского экономического совета?



Кроме "великодушия" у чиновников из Вашингтона получилось также самым наглядным образом продемонстрировать свою власть. Официально ни США, ни другие страны Запада, разумеется, не входят в созданный по инициативе Москвы Евразийский экономический союз. Но по факту они сейчас является его незримыми, но зато очень влиятельными членами.



Отношения Москвы с большинством членов ЕАЭС существуют сейчас как бы в двух официальных реальностях. На уровне деклараций президентов все замечательно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на мероприятии в Бишкеке в эту пятницу: "Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи.



Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств-участников Союза, и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны. Наши народы и, конечно, народ Казахстана, особенно предприниматели, должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции".



Но если спуститься на уровень официальных заявлений чиновников рангом чуть ниже, то это ощущение благолепия словно растворяется в тумане. Спикер Мажилиса ( нижней палаты парламента) Казахстана Ерлан Кошанов о после РФ в Астане Алексее Бородавкине несколько дней тому назад: "Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое.



Второе - ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, чтобы наши высказывания политиков, политологов, политиков в первую очередь, не наносили вред нашим двусторонним отношениям".



Эти два параллельно существующих официальных уровня не складываются в нечто единое, логичное и внутренне не противоречивое. Вместо этого, если заимствовать крылатую фразу из знаменитой редакционной статьи газеты "Правда" 1936 года о творчестве Дмитрия Шостаковича, получается "сумбур вместо музыки".



И немудрено, что получается. Внутри голов президентов ( и одного премьера), которые вместе с Путиным участвовали в мероприятии в Бишкеке, вот уже который месяц с другом ожесточенно борются разнонаправленные импульсы. Импульс номер один: официальные союзники Кремля не испытывают никакого восторга по поводу российской СВО. Импульс номер два: лидеры стран ЕАЭС обладают достаточным запасом благоразумия для того, чтобы не лезть поперек батьки ( в данном случае я имею в виду вовсе не президента Белоруссии) в пекло - не говорить открыто о своем отсутствии восторгов.



Импульс номер три: партнерам Москвы по экономическому союзу сильно не нравится то обстоятельство, что из-за драки таких видных "панов" мировой политики как РФ и США "чубы трещат" и у таких близких к России государств ( ни в коем случае не холопов), какими они являются.



Президент Токаев: "Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств – членов ЕАЭС. Поэтому Комиссии и правительствам наших стран, на наш взгляд, следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений".



Импульс номер четыре: союзники Москвы начинают постепенно осознавать, что при грамотных ходах с их стороны их нынешнее положение "между молотом и наковальней" можно конвертировать в очень весомые экономические и политические бонусы.



Вот эти четыре разнонаправленных импульса и определяли атмосферу действа в Бишкеке. А еще эту атмосферу определяло то, что на первый взгляд кажется заочной перепалкой между Владимиром Путиным и его "старой немецкой боевой подругой", бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Вопрос на пресс-конференции ВВП по итогам его пребывания в столице Киргизии: "Ангела Меркель на днях сказала, что Минские соглашения в свое время были заключены только для того, чтобы дать Украине время подготовиться и потом уже воевать с Россией. Скажите, как мы такое воспринимаем? Знали ли мы, что наши партнеры так поступают с нами?"



Ответ президента РФ: "Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего Федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики ведет с нами себя искренне.



Да, оно, конечно, на стороне Украины находилось, поддерживало Украину, но мне все-таки казалось, что руководство Федеративной Республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках Минского процесса".



Вы еще не поняли, почему я охарактеризовал эту ситуацию как то, что лишь кажется перепалкой между ВВП и фрау Ангелой?



Привожу тогда следующую фразу Путина: "То, что сейчас прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции. Почему? Потому что, оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять".



Вот оно что, Михалыч! Получается, что Меркель фактически подыграла своему бывшему коллеге из Кремля, доказала его полную правоту. С какого резона Ангела Меркель вдруг так расщедрилась? Не для того, чтобы подсобить Путину - для того, чтобы подсобить самой себе.



В 2021 году многолетний канцлер ФРГ уходила в отставку в статусе "мудрой бабушки европейской политики". Однако события февраля 2022 года пробили обширную брешь в ее репутации. Меркель стала восприниматься некоторыми как наивная простушка, которую обвели вокруг пальца. Фрау Ангелу это, разумеется, не устраивает. И поэтому она пытается доказать: за моими, казалось бы, наивными просчетами на самом деле стоял хитроумный план! Если бы этого плана не было, то все было бы гораздо хуже чем сейчас.



Был ли этот хитроумный план на самом деле или Ангела Меркель "изобрела" его сейчас задним числом? Я почему-то склоняюсь ко второму варианту. Но не говорите об этом, пожалуйста, никому. Не будем рушить эту странную "диалектику и гармонию", на фоне которой происходило действо в Бишкеке! Гармонии ведь так мало в мире, который нас сейчас окружает!



Мих.Ростовский Источник - mk.ru

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