Известный амер-журналист Уол загадочно умер прямо на стадионе в Катаре во время матча ЧМ-2022

10:12 10.12.2022

Известный журналист скончался при странных обстоятельствах в Катаре во время матча ЧМ-2022 Фото - sports.kz

Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги "Эксперимент Бекхэма" Грант Уол скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной, который завершился сегодня, 10 декабря.



Об этом сообщил его брат в социальных сетях. Также смерть журналиста подтвердила Федерация футбола США. Брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта. Он заявил, что не верит в естественную смерть своего брата, который мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.



Напомним, Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти. За выход в финал катарского мундиаля подопечные Скалони поборются с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах встретятся сборная Португалии с командой Марокко, а также сборная Франции с командой Англии.