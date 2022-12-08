Казахстан стремительно идет к дефициту сжиженного газа, - Адил Урманов

10:15 10.12.2022 Непрозрачное распределение сжиженного газа может привести к постоянному дефициту на рынке. Об этом говорят данные Министерства энергетики. При этом само Минэнерго дисбалансов пока не видит. Или делает вид, что не видит.



В Астане и Алматы ГСО уже продают газ по талонам: приходишь в офис компании и покупаешь топливо заранее, талонами. Это самый яркий признак дефицита. На заправочной станции их уже отовариваешь.



Думают о введении талонной системы в ВКО. Но, возможно, только для сельской местности: туда возить газ труднее, затрат больше, поэтому нужно заранее рассчитать потребность. А это проще сделать, когда знаешь, сколько товара продал на месяц вперед.



Газовики из других регионов смотрят на все происходящее широко раскрытыми глазами: все понимают, что происходит, но говорить пока опасаются. Большие изменения их тоже затронут. И тогда садись резать бумагу на талоны.

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Куда уходит газ?



Причин дефицита две: непрозрачное распределение и появление новых потребителей газа.



Сегодня НПЗ Казахстана производят 140 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) в месяц. Каждый квартал Министерство энергетики собирает заявки от акиматов регионов и распределяет топливо по регионам: в Карагандинскую область 7,5 тысячи тонн, в Жамбылскую – 3,7 тысячи тонн и так далее.



А почему Карагандинская область получает газа в два раза больше, чем Жамбылская? Кто это решает? Есть понятный механизм распределения?



А вот этого никто не знает. Все понимают, что есть заявки от акиматов. Министерство может их удовлетворить. А может и отказать. В протоколе комиссии по формированию плана поставок СНГ прямо сказано, что акимат Мангыстауской области превысил свою заявку сначала на 500 тонн, потом еще на 109 тонн. Поэтому комиссия оставило письмо без рассмотрения. И в плане поставок Мангыстауской области нет. За счет чего там люди выживают – непонятно. Именно там больше всего автомобилей используют газ, а не бензин. И там же начался кантар. В общем смелости руководству Минэнерго не занимать.



Почему южан не любят?



СНГ в Казахстане используют как моторное топливо в автомобилях, как топливо для жилых домов и в производстве. Элеваторы, например, газом сушат зерно.



По данным МВД, в Казахстане машин на смешанном топливе всего 357 тысяч. Это меньше, чем каждый десятый автомобиль. Поэтому это будет влиять на небольшие по населению регионы. Скажем, в Мангыстауской или Атырауской областях. Для остальных это можно не применять.



Газификация регионов тоже разная. Густонаселенная Жамбылская область газифицирована на 90 процентов. Почти как Алматы. А вот у Астаны или Кокшетау нет доступа к природному газу, поэтому здесь жилые дома запитываются и отапливаются через газонаполнительные станции.



По распределению Минэнерго Алматы, где живет больше 2 млн человек, получает 5,7 тысячи тонн газа в месяц. Столько же, сколько и маленькая Северо-Казахстанская область. А живет здесь только 500 тысяч человек, меньше, чем в одном районе Алматы. Странно. И, конечно, в Алматы будут талоны. Особенно в сезон – летом и осенью.



- У нас даже сейчас, в декабре в Алматы дефицит, потому что юг недополучает газа. А у северных областей даже в высокий сезон профицит. Мы об этом перекосе в распределении писали в министерство, - рассказал "Каравану" представитель одной из газоснабжающих организаций (ГСО). - Юг - Шымкент, Алматы, Жетысу, Туркестан - самый большой рынок. Здесь живет больше половины страны, но получаем мы только треть от всего газа.

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В СКО в это время базы полные. Это не только там. Такая же ситуация по Западному Казахстану, по Актюбинской и Акмолинской области.



Такое впечатление, что команды в Министерстве энергетики постоянно меняются, и они просто боятся менять то, что более или менее нормально работает. Тем более, если для изменения надо вникать в ситуацию и придумывать что-то свое.



Антилидер по получению газа – Алматы, мы получаем только 2,7 литра на человека в месяц. Для города, где сконцентрирована пятая часть всех автомобилей страны - это мизер.



На втором месте с конца – Восточный Казахстан – 2,9 литра. И здесь ГСО тоже думают о введении талонов. Почему в Минэнерго так не любят Алматы и ВКО?



И, напротив, проблем точно нет в регионах, которые получают больше других: Актюбинская область – 13 литров, Акмолинская – 10,4 литра, СКО – 10 литров. Зачем там так много топлива? Это вопрос, кстати, задают владельцы самих ГСО из этих регионов.



Новые потребители



- Летом в плане распределения появились два предприятия, которым дали почти 30 тысяч тонн СНГ в месяц. ТОО "Компания Нефтехим LTD" в Павлодаре и ТОО "Шымкентская нефтехимическая компания". На потребности населения осталось только 110 тысяч тонн. Мало того, в ближайшие годы будут открыты новые химические производства с высокой добавленной стоимостью. Они будут делать полимеры, пластик, каучук, удобрения. Они в приоритете на получение сырья, так как такое производство более выгодно, чем простая продажа газа. Когда эти заводы построят, ГСО останутся без газа, - возмущаются представители ГСО. – Это проблема для нас более глобальная и масштабная.



Есть противоречие: во всех документам Министерство энергетики подчеркивает, что этот газ именно "социальный". Более того, в приказе на распределение ПНГ Министерство энергетики прямо указывает на статью закона "О национальной безопасности РК". Там сказано, что "Экономическая безопасность включает: 3) энергетическую безопасность, предусматривающую состояние защищенности топливно-энергетического, нефтегазового… комплексов…, при котором государство способно обеспечить энергетическую независимость и… удовлетворение потребностей общества и государства в энергоресурсах".

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Почему тогда "социальный газ" надо отдавать этим производствам, спрашивают ГСО. А народ? Пусть остается без газа?



Мы обеспечиваем нормальные коммерческие предприятия газом из ресурсов, предназначенных для социальной сферы. За счет этого химзаводы получают повышенную прибыль. А вот конкуренты получают сырье по большим ценам. Особенно сейчас, когда цены на газ на мировом рынке бешено скачут.



Никто не говорит, что не надо развивать нефтехимию. Но никто и не говорит, почему ее надо развивать. Из каких ресурсов она будет обеспечиваться и почему? Что будет дальше со всеми сегодняшними потребителями? Как распределяется приоритет в обеспечении сырьем? Газовики снова бьются лбом о закрытый и непонятный механизм распределения СНГ в Казахстане.



В правительстве РК могут сказать, что дефицита не будет. Ровно год назад министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил, что для увеличения производства сжиженного газа запланированы три проекта: ГПЗ в Актау, в Жанаозене, и на Кашагане. Они поднимут производство сжиженного газа к 2025 году в Казахстане на 300 тысяч тонн, до 3,5 млн тонн в год. Но прошел год. Ситуация на проектах изменилась.



Ввод ГПЗ в Жанаозене перенесен на 2025 год. Это сообщил премьер-министр Алихан Смаилов в октябре в ответ на запрос депутатов Сената. Летом сайт Primeminister.kz сообщил, что строящийся ГПЗ на Кашагане передадут в республиканскую собственность. А ввод его в эксплуатацию теперь запланирован на конец 2023 года. Ранее его хотели запустить уже в конце 2021 года.



Газ будет дешевым



С другой стороны, эта прибыль монопольная, так как конкуренты за сырье – казахстанские ГСО – не могут продавать газ по свободным ценам. Их цены жестко контролирует Агентство по защите конкуренции – 55-65 тенге за литр в зависимости от региона.



При этом газ остается самым дешевым видом моторного топлива: в Алматы газ стоит 65 тенге литр, бензин Аи-92 – 185 тенге. Хотя считается, что оптимально газ должен быть дешевле бензина в два раза. Это примерно 90 тенге за литр.



Такой разброс цен на топливо еще больше подстегивает владельцев автомобилей переходить на газ. Это резко повышает спрос. Только в Алматы работает более 60 станций по переоборудованию автомобилей на использование моторного газа. Года два назад таких станций было в два раза меньше. Значит, спрос есть, и он растет.



На собрании КТА газовики предложили поднять цену на газ на 5-20 тенге за литр. То есть он должен стоить 60-80 тенге за литр. Точка безубыточности большинства ГСО "сидит" в районе 75-80 тенге. Сейчас они получают убытки.



При этом правительство разрешило поднять ж/д тариф на перевозку сжиженного газа до 39 тысяч тенге за тонну. Заводы подняли цену на сам газ на 5,6 тысячи тенге – сейчас нефтяной газ с ПНХЗ стоит 37,3 тысячи тенге за тонну.



Но представитель АЗРК жестко ответил, что агентство не допустит роста цен. Как минимум до лета 2023 года. АЗРК уже распространило проект приказа, в котором предложило регулирование розничной цены СНГ с автогазозаправочных станций до 30 июня 2023 года. Дальше цены на газ вырастут. Может быть.



Власть и контроль



С распределением в областях свои приколы. Открываешь план поставок на сайте Министерства энергетики - все строго и стройно. Вот в Карагандинской области работает 10 ГСО. МЭ каждому отдает тот объем, который был указан в общей заявке, собранной акиматом региона: ТОО "УГХ "Газoil" 3577 тонн, а ТОО "Темир газ" - 307 тонн. Всего область должна получить 7,5 тысячи тонн.



Но дальше начинаются сказки Шервудского леса: распределением на местах занимается сам акимат. Зачем он на этом этапе нужен, никто сказать не может. Свою задачу он выполнил. Отдайте это предприятиям, которые вы сами указали в заявке. Но власть и контроль прежде всего. Поэтому кто-то получает газа больше, кто-то меньше. Откуда такие предпочтения возникают, никто не знает. Но догадываются. Все дружат семьями. Потому одни компании выбирают свои запасы за две-три недели, потом сидят на бобах. Другие, работают в теплоте, могут спокойно продавать газ, еще и делать запасы на черный день.



Такие отношения возникают, наверное, во всех акиматах. Откуда такая уверенность? Итоги распределения ПНГ на уровне акиматов должны публиковаться на сайтах местных органов власти. Так же, как это делает Министерство энергетики. Но таких документов в доступе для общества нет. И мы не знаем, что происходит в комиссиях акиматов.



Автор: Адил Урманов Источник - караван

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