Daily Mail: найден затонувший в 1875 году корабль с золотом на $5 млн

11:38 10.12.2022

Алексей Алексеев



Эксперты из США утверждают, что им удалось найти корабль, затонувший в 1875 году с сокровищами на $5 млн, пишет Dailly Mail.



Как пишут СМИ, судно с названием SS Pacific затонуло в Тихом океане в 1875 году. На борту, помимо 325 человек, находилось золото на сумму $180 тыс. по тогдашнему курсу. Более века точное местонахождения корабля было загадкой, но два эксперта из компании Northwest Shipwreck Alliance, Мэтью Макколи и Джефф Хаммел, утверждают, что нашли точные координаты.



Несмотря на то, что местонахождение корабля в настоящее время не разглашается, мужчины заявили, что он находится примерно в 40 километрах от берега на глубине около 609 метров. Кроме того, эксперты не собираются забирать себе золото, которое сейчас стоит около $5 млн. Они планируют выставить его на всеобщее обозрение в музее.



"Мы считаем, что обломки корабля находятся в невероятном состоянии сохранности, и поэтому мы ожидаем, что обнаруженные нами артефакты будут иметь большое историческое значение", - говорится в заявлении.



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