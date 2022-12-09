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Пятница, 09.12.2022
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    Кыргызстан   | 
Путин и Жапаров сделали "совместное заявление" про интернет
18:14 10.12.2022

10 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Садыр Жапаров и Владимир Путин сделали совместное заявление

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и России Владимир Путин сделали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

В обращении указывается, что главы государств обеспокоены распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран.

"Президенты КР и РФ призывают все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами и выражают готовность к диалогу со всеми государствами по этой проблематике. Садыр Жапаров и Владимир Путин выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий для осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета, нарушения территориальной целостности государств и вмешательства в их внутренние дела", - указывается в обращении.

Главы государств выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции.

Президенты признают необходимость дальнейшей координации деятельности обоих государств по вопросам интернационализации управления информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", в том числе в целях обеспечения равных прав всех государств на участие в управлении Сетью и повышения роли Международного союза электросвязи в таком управлении.

Источник - 24.kg
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