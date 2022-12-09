 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
ТуркменВласти решили создать свой изолированный от остального мира туркм-интернет
00:11 11.12.2022

9 декабря президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров с участием дипломатов, посвященное Международному дню нейтралитета (отмечается 12 декабря) и дипломатической службе страны, сообщает госинформагентство ТДХ.

Глава государства рассказал присутствующим послам про туркменский нейтралитет и сотрудничество с различными странами мира и подписал ряд указов и постановлений.

В столице Катара Дохе откроют посольство Туркменистана.

В столице Узбекистана Ташкенте будет построен 12-квартирный жилой дом для сотрудников посольства Туркменистана.

В Таджикистане построят общеобразовательную среднюю школу имени Махтумкули на 540 мест.

Тендер на строительство обоих объектов был объявлен 8 сентября. В итоге строить их будет туркменское ХО "Döwlet gurluşyk", которое должно сдать проекты с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2024 года.

Также глава государства подписал Постановление об открытии Международного информационного центра.

Напомним, что на заседании кабмина 2 декабря Рашид Мередов отчитался о том, как проходит работа по развитию международной информационной деятельности Туркменистана. В частности, дипломат предложил открыть в структуре Госкомитета по телевидению Международный информационный центр. Там будут готовиться для трансляции в эфире иностранных СМИ передачи, короткометражные документальные фильмы и видеоролики, посвященные Туркменистану. Очевидно, все эти материалы будут носить пропагандистский характер.

Кроме того, Сердар Бердымухамедов поручил создать рабочую комиссию по разработке Концепции формирования Национальной цифровой сети.

В постановлении уточняется, что сеть не будет связана с интернетом, однако, что она будет из себя представлять, неясно. Возможно, речь идет о создании автономного интернета для жителей Туркменистана, который при необходимости можно будет отрезать от всемирной сети.

Впервые создать ее предложил глава МИД Рашид Мередов на заседании кабмина в сентябре этого года.

Источник - hronikatm.com
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