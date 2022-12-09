Население Узбекистана превысило 36 миллионов

00:24 11.12.2022

Численность постоянного населения Узбекистана на 9 декабря превысила 36 миллионов. На начало года она оценивалась в 35,271 миллиона.



Численность постоянного населения Узбекистана по предварительным данным на 9 декабря превысила 36 миллионов, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.



Численность мужского населения оценивается в 18,1 миллиона, женского - 17,9 миллиона человек.



По итогам первых трех кварталов года (на 1 октября) численность постоянного населения оценивалась в 35,821 миллиона (мужчин - 18,024, женщин - 17,796 миллиона), увеличившись с начала года на 549,7 тысячи, или 1,6%.



На начало 2022 года постоянное население составляло более 35,271 миллиона (в том числе мужчин - 17,744 миллиона, женщин - 17,527 миллиона).



За 2021 год численность постоянного населения Узбекистана выросла на 712,4 тысячи человек, или 2,1%.



Постоянное население - это население, постоянно проживающее на момент переписи в конкретном населенном пункте или территории, включая временно отсутствующих.



По численности населения Узбекистан находится на 41 месте в мире, уточнили в Госкомстате.