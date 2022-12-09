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Америка начинает открыто воеватьс Россией. Цели намечены
00:38 11.12.2022

АМЕРИКА НАЧИНАЕТ ОТКРЫТО ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ. ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ
Важная утечка информации на Украине - в Сеть попал составленный на английском языке перечень целей для поражения в России. Маски сброшены - американцы напрямую координируют удары.

Командовать парадом будут янки
Едва ли не главная проблема русской военной пропаганды, ориентированной на самих русских, до недавнего еще времени состояла в том, что боевые действия шли "где-то там" - не в самой России. Это позволяло слишком многим делать вид, что войны вообще нет (термин "специальная военная операция" очень этому способствовал), многим другим - уповать на скорое возвращение счастливой жизни "до войны".

Ситуация коренным образом изменилась после официального возвращения в состав России четырех областей: Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Теперь никто не может сказать, что мы сражаемся на чужой земле - очевидно, что защищаем от врага свою. В копилку понимания многое добавили обстрелы Белгородской и Курской областей, диверсия на Крымском мосту, регулярные попытки атаковать Севастополь. И все-таки для ощущения, что вся Россия вовлечена в противостояние, чего-то не хватало. Слишком большая у нас страна, слишком велики расстояния. Тысячи и тысячи километров - трудно не испытывать иллюзии, что пока бои идут где-то там, под Сватово, под Макеевкой, пока под обстрелом Донецк - лично ты находишься в совсем глубоком тылу.

Что же, со времен Петра Великого мы совершенно официально не стесняемся учиться у врага. Так что стоит сказать большое спасибо "нашим западным партнерам" за очередной сеанс избавления от иллюзий. Вначале атака беспилотников на аэродром под Саратовом в городе Энгельс, а вскоре после этого почти официальные заявления Пентагона должны избавить от иллюзий - и по поводу того, что в тылу кто-то находится в безопасности, и по поводу того, кто принимает решения о стратегии ведения войны против нас.

Газета The Times расставила точки над i.

Пентагон поддержал дальнобойные удары Украины по целям на территории России, - сказал The Times источник в американском минобороны. - То, как украинцы будут использовать свое оружие, зависит от них. Когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции.

Список мишеней
Куда именно планируется наносить удары, по идее, должно быть большим военным секретом. Но, так как мы имеем дело не только с американцами, но и с их марионетками на Украине, это секрет Полишинеля. Все желающие могут в Telegram-каналах ознакомиться с фотографиями документа, в котором на английском языке перечислено множество перспективных, с точки зрения противника, целей. Документ имеет маркировку Secret и Priority, но не имеет отметки immediate (то есть не предназначен для немедленного исполнения, информация справочная) и представляет собой перечень объектов в разных регионах России. Под номером 5 там идет тот самый аэродром в Энгельсе. Пересказывать остальное вряд ли нужно - будем надеяться, что в чем-то противник ошибается, а если и нет - не будем перечислять, возможно, засекреченные объекты.

СТРАНИЦА СЕКРЕТНОГО ДОКУМЕНТА С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПРИОРИТЕТНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ В РОССИИ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ - АЭРОДРОМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ В ЭНГЕЛЬСЕ, ПО КОТОРОМУ НЕДАВНО БЫЛ НАНЕСЕН УДАР ВСУ. ИСТОЧНИК: TELEGRAM-КАНАЛ ДЖОКЕРДНР

Имело бы смысл спросить, почему после утечки такого документа американцы не бросились опровергать его подлинность. Однако, возможно, они и сами понимают, что в этом нет никакого смысла. И так ясно, что сегодня речь идет уже не о "помощи" Украине, а о прямом руководстве действиями ВСУ против России.

Намедни постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские стратегические аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" были атакованы беспилотниками с использованием американских спутниковых данных:

Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS.

Постпред России в ООН также сказал, что Москве точно известно, что американские специалисты оказывают Украине помощь в работе установок HIMARS. По его словам,

...военные США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСХО и контроль эффективности применения установок.

То есть американские военные напрямую участвуют в военных действиях. Российская дипломатия говорит, что это будет иметь для американцев "конкретные правовые последствия", но, честно говоря, это смотрится неубедительно. Какие уж теперь правовые последствия, когда нет международного права. Теперь все последствия - это удары и ответные удары.

Что с того?
Все разговоры, что военные действия должны ограничиваться территорией Украины (а иначе - расширение конфликта и перспектива втягивания в войну стран НАТО), отброшены в сторону. "Победить Россию на поле боя" не получается, обмануть перспективами "урегулирования конфликта" тоже не получается (отдельное большое спасибо за откровенность фрау Меркель). Стало быть, они теперь стремятся нанести России максимальный урон везде, куда дотянутся.

Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом (конфликта). Ситуация изменилась,

- говорит пентагоновский источник, и ему почему-то сразу веришь.

Это теперь (почти) официальная позиция Пентагона. Добавим к этому тоже почти официальную позицию НАТО в лице генерального секретаря этой организации Йенса Столтенберга, который "допускает" прямое столкновение войск стран НАТО и России. Добавим к этому совершенно явное участие военных из стран Альянса, прежде всего из Польши, в боевых действиях - пока в украинской форме и в статусе "добровольцев" или наемников, зато массовое. И получим ситуацию, в которой спрашивать "а могут ли они ударить американским оружием по мирным российским городам в глубоком тылу" как-то уже неприлично. Могут, в смысле - им разрешили, и они очень хотят. А техническая возможность зависит от нашей ПВО и от спецслужб, которые должны эти атаки предотвращать.

В России больше нет места, которое можно называть мирным тылом. Мы все на войне.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670708280


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