Князи из грязи. Австрийка Элизабет Шимпфессель написала книгу о российском олигархате

01:34 11.12.2022 ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ



https://tsargrad.tv/articles/knjazi-iz-grjazi-dose-na-oligarhov-iz-rossii-v-odnoj-knige_674638



КНЯЗИ ИЗ ГРЯЗИ: ДОСЬЕ НА ОЛИГАРХОВ ИЗ РОССИИ В ОДНОЙ КНИГЕ

Любопытную книжку под названием "Безумно богатые русские" написала австрийский социолог Элизабет Шимпфессель, 15 лет прожившая в Лондоне – главном мировом "зоопарке для российских олигархов". Общаясь с ними, любопытный автор попыталась понять, чем олигархи объясняют свое богатство, чему учат детей и как будут в нынешней ситуации выбирать между комфортной и свободной от ответа за прошлые грехи жизнью на Западе и сохранением своих активов в России.



Строго говоря, правильнее было бы назвать сию книгу "Богатые безумные нерусские", ибо если насчет богатства все верно, то природных русских среди этой публики, прямо скажем, маловато, а уж "русских по духу" – считай, что и вовсе нет. А насчет безумия – как еще назвать людей, которые совершенно искренне считают, что своими состояниями они обязаны своим выдающимся личным дарованиям, делающим их "достойнейшими из достойнейших"? Безумцы и есть…



Свои среди чужих

Книга эта была написана еще в 2017 году, и сейчас вышла, дополненная новым предисловием, посвященным нынешней ситуации, возникшей после начала СВО. Кстати, сама Шимпфессель утверждает, что большинства ее собеседников (а она взяла интервью у 80 олигархов, включая тех, кто в разные времена попадал в списки Forbes) западные санкции особо и не коснулись, если не считать проблем с женами и любовницами, которых стало затруднительно отправлять по воскресеньям на шопинг в Милан или Париж.



Разумеется, при этом об истинном происхождении своих состояний, заработанных в лихие 90-е, эти "безумно богатые" даже за границей предпочитают не распространяться, руководствуясь известной американской схемой: "Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте, где я взял свой первый миллион".



Пересказывать содержание книг – дело неблагодарное, лучше их читать. Но что проступает совершенно явственно – это внутренняя сущность данной категории людей, назвать которых "элитой" и "лучшей частью своих сограждан" язык не повернется и в горячечном бреду. Не о таких ли пророчески писал в свое время Леонид Филатов?



"Мир движется тихонечко по фазе,

Ступеньки перепрыгивать нельзя.

Из тех же, кто из грязи сразу в князи,

Плохие получаются князья!"



Ибо они – прямой продукт сложившегося еще в 90-е и в значительной мере сохраняющегося теперь дичайшего социального расслоения нашего общества, почти исключающего его единство даже перед лицом войны и общего врага. Ведь как поступили очень многие из наших нуворишей после начала СВО? Сбежали за рубеж. Отреклись от Родины и своего народа. Отказались от гражданства. "Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Мтф. 6:21).



Чужие среди своих

Один из излюбленных мифов в этой среде (и особенно среди их потомков) – легенды о том, как эти люди "добились всего сами, благодаря талантам и деловой хватке". Взять для примера такого персонажа, как Михаил Ходорковский*, который повсеместно уверяет, что добился всего исключительно благодаря своей талантливости, на генетическом уровне заложенной (тут явный намек на прадеда по маме, чей заводик национализировали после революции). Но достаточно чуть пристальнее заглянуть в его прошлое, чтобы миф этот рассеялся как дым.



Итак, обычный советский мальчик из еврейско-русской семьи "технарей" Миша Ходорковский* учился в МХТИ. В аспирантуру его по неспособности не взяли, зато он возглавлял институтский комитет ВЛКСМ, и когда с началом "перестройки" легализовали "комсомольский бизнес" в виде центров НТТМ (Центры научно-технического творчества молодежи – прим. ЦГ), центры эти в основном занимались "обналичкой".



А потом, уже учась в Плехановском, сдружился там с Алексеем Голубовичем, папа которого занимал серьезные посты в Госбанке СССР. Благодаря высокому покровительству эти дружки и создали в 1989 году (при СССР и социализме!) кооперативный банк, который к 1990 году и выкупили, превратив в "МЕНАТЕП" (Ходорковский* – председатель правления, Голубович и Невзлин – замы), работавший поначалу по принципу финансовой пирамиды.



Тут снова пошло в ход выстраивание связей с "власть имущими" – Ходорковский* и Невзлин стали советниками премьер-министра тогда еще РСФСР Ивана Силаева, выстроили отношения с министром топлива и энергетики Владимиром Лопухиным. Стараниями Лопухина в марте 1992 года Ходорковский* был назначен президентом Фонда содействия инвестициям в топливно-энергетический комплекс с правами заместителя министра. Фонд этот не реализовал ни одного (!) проекта, зато наладил контакт с новым премьером уже РФ Виктором Черномырдиным.



А потом на шустрых ребят золотым дождем пролилась приватизация ведущих госпредприятий через "залоговые аукционы", когда государство заняло деньги у коммерческих банков (в которых лежали деньги того же государства) под залог акций крупнейших предприятий, и те в итоге перешли в частные руки. Именно близость к власти позволила "МЕНАТЕПу" прибрать к рукам самый лакомый кусок –"ЮКОС" (вторая по величине и первая по запасам нефти нефтяная компания). Заведуя регистрацией участников аукциона, "МЕНАТЕП" отсеял под разными предлогами всех конкурентов, и в итоге его подставная фирма купила 45% акций за $159 млн – всего на $9 млн больше стартовой цены! А потом через "инвестиционные аукционы" добавили к ним еще 33% акций.



Вот так, собственно, и делались многомиллиардные состояния в эпоху приватизации и "реформ": нужные связи + близость к власти + заведомо безнаказанное банальное жульничество = "формула успеха". И примерно то же самое можно сказать едва ли не обо всех крупных состояниях, возникших в этот период. И при чем тут, спрашивается, "выдающиеся личные качества"?! Ибо, согласитесь, сложно объяснить личной талантливостью "успешность" человека, первым сообразившего спереть кошелек у заснувшего на скамейке пьянчуги.



Князи из грязи

Да, попав за границу, наши олигархи всеми силами стремятся войти в круг олигархов местных, для чего не только приобщаются к "великосветским" видам спорта и развлечений (а то и прикупают популярные футбольные клубы), но и нарабатывают положительный имидж через спонсорство и филантропию. Однако для Европы, чья буржуазия шла к своим состояниям постепенно, на протяжении нескольких поколений, эти люди воспринимаются не более чем "парвеню" (от фр. Parvenu – "добившийся успеха разбогатевший выскочка") – этакими мольеровскими "мещанинами во дворянстве". Тем более что там прекрасно представляют, как именно был заработан их "первый миллион".



Поэтому, строго говоря, статус наших олигархов точнее всего сравнить с "условно-освобожденными". Это когда человек вроде бы и не в тюрьме (хотя есть за что), но при нежелательных действиях с его стороны тут же может там оказаться на совершенно законных основаниях. На Западе же все "русские" олигархи и вовсе могут быть подвергнуты поистине большевистской экспроприации "движимого и недвижимого" уже за одно свое происхождение из России.



При этом, вопреки довольно распространенному мнению, само по себе богатство – не проклятие и не клеймо порочности. Многие знают сказанное Христом: "Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное". Но лишь в одном из евангелий (от Марка) эта мысль приведена полностью: "Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!" Дело, стало быть, не в самом обладании богатством, а в том, как воспринимает его человек и на что использует.



Одна из известных библейских притч повествует о хозяине, который, уезжая, оставил трем своим рабам по таланту (мера веса – 16,8 кг) серебра, велев использовать его, а вернувшись, спросил отчета. Два раба в разы приумножили богатство и были вознаграждены. Третий же просто сохранил его, зарыв в землю (не пропил, не прогулял, а просто не использовал!), и был за это наказан. Притча эта как нельзя лучше учит правильному использованию человеком дарованного ему Богом богатства, как и любого дарования вообще: способностей, власти, влияния и т. д. Если от дарованного человеку никому, кроме него, не стало лучше – это уже является грехом перед Богом!



Можно назвать такого богатого человека не олигархом, а "ответственным бизнесменом", но это не изменит отношения к нему окружающих, если, погрязнув в гордыне самолюбования и возомнив себя сверхчеловеком, дарованное ему богатство он проживает или накапливает, а не использует на благо окружающих и своей Родины. Ведь только этот путь позволяет легитимировать в глазах общества его состояние, ибо "дворцы не поджигают лишь там, где они стоят в окружении коттеджей, а не лачуг".



Что с того?

Одним из символов русской культуры является, бесспорно, Третьяковская картинная галерея в Москве, собранная отнюдь не самыми богатыми в стране предпринимателями братьями Павлом и Сергеем Третьяковыми и подаренная ими городу. Рассказывают, что однажды галерею посетил император Александр Третий. И поразившись только что появившейся там картиной Сурикова "Боярыня Морозова", пожелал тут же за большие деньги приобрести ее для личной коллекции. В ответ Павел Третьяков сказал: "Невозможно, Ваше Величество, ибо эта картина, как и все прочие, подарена мною городу!"



И тогда император при всех в пояс поклонился этому человеку, признавая его величие и значение для России. Вот на каких примерах следовало бы учить с самого детства тех, кто выбрал для себя путь предпринимательства в России! Ибо пройдет еще лет 20, и Третьяковых в России будут помнить. А кто вспомнит Ходорковского*?!



*Михаил Ходорковский признан в России иноагентом Источник - tsargrad.tv

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