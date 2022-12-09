"Рейх жив": зачем немецкие "патриоты" попытались ликвидировать ФРГ и вернуть Кенигсберг

09:30 11.12.2022 Предотвращенный путч в Германии - оперетка или драма?



Казалось, уж где-где, а в Европе эпоха переворотов давно прошла. А в стабильной, политически сбалансированной, демократичной и плюралистичной Германии - и подавно. Поэтому первая реакция, которую вызывает сообщение немецких властей о предотвращенной попытке насильственной смены конституционного строя, - недоверие. В первом приближении это и в самом деле выглядит как плохо сыгранная оперетка. Но первому впечатлению в таких вещах не всегда можно доверять.



Предотвращенный путч в Германии - оперетка или драма?

"Задержанные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, целью которой является свержение существующего государственного порядка в Германии и замена его собственной, уже разработанной в основных чертах формой правления", - сообщает офис генерального прокурора при Верховном суде Федеративной Республики на своем официальном сайте.



Всего речь идет о 52 обвиняемых, 25 из которых, по данным следствия, были непосредственно вовлечены в деятельность организации. За решеткой, по последней информации, находится 23 человека.



Заговорщики в числе прочего якобы планировали захват бундестага: это должна была сделать "небольшая вооруженная группа". В результате переворота должно было появиться "переходное правительство", которое "в соответствии с классическим рейхсбюргерским нарративом начало бы переговоры с державами-победительницами во Второй мировой войне о новом государственном устройстве Германии".



Для справки: рейхсбюргеры (нем. Reichsbürger, в буквальном переводе - "граждане империи") - националистическое движение в Германии, участники которого не признают легитимность Федеративной Республики, называя ее "оккупационным режимом". Себя они считают подданными Германской империи, прекратившей свое существование в 1918 году в результате революции и известной также как Второй рейх. По версии рейхсбюргеров, их рейх де-юре по-прежнему жив - надо просто освободить его от власти оккупантов и их ставленников.



Взгляды заговорщиков - смесь из различных конспирологических мифов, среди которых выделяются как раз идеология рейхсбюргерства и берущего корни в Америке движения, или культа, QAnon.



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"Они твердо убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого "глубинного государства", - информирует прокуратура. - По мнению членов объединения, освобождение сулит скорое вмешательство "Альянса" - могущественного тайного объединения правительств, спецслужб и вооруженных сил различных государств, в том числе Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Ассоциация твердо убеждена, что члены "Альянса" уже находятся в Германии и что их атака на "глубинное государство" неизбежна".



Собственно, к этому "часу X" заговорщики и готовились. В числе задержанных - российская гражданка, названная в сообщении Виталией Б. (фамилии фигурантов дел в официальных информационных материалах германских правоохранильных ведомств не раскрываются). Она якобы оказывала помощь заговорщикам в установлении контакта с официальными представителями Российской Федерации. Правда, честно уточняют прокуроры, пока нет никаких признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на запросы несостоявшихся путчистов.



Ну и на десерт: центральной фигурой заговора являлся самый настоящий князь. В прокурорском пресс-релизе он назван "Генрихом XIII П. Р.". Но для немецких СМИ, а теперь уже и для всего мира, полное имя - секрет Полишинеля. Под "Генрихом XIII П. Р." не слишком искусно замаскирован 71-летний Генрих XIII Принц Рейсс - представитель древнего княжеского рода, дома Рейсс, а в миру - предприниматель в сфере недвижимости. Именно он, по данным следствия, должен был возглавить "переходное правительство" в случае успеха путча.



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Ну не бред ли? Мнение, распространенное среди российских комментаторов: заговор выдуман. В Германии тоже, разумеется, есть люди, убежденные в "политическом заказе" и "состряпанности" дела. Но мейнстримом такое направление мысли все-таки не назовешь. По мнению, например, еженедельника "Шпигель", одного из наиболее значимых и авторитетных политических изданий Германии, угроза, исходящая от приверженцев конспирологических идеологий, воспринимается государством и обществом, напротив, недостаточно серьезно.



"Их изображают как странноватых чудаков, - пишет обозреватель журнала в статье, опубликованной в свежем номере издания. - В действительности дело обстоит так: чем более нелепы идеи, о которых они трубят в Telegram и Ко, тем сильнее они отвергают демократическую систему. И тем больше вероятность того, что своих целей они будут добиваться с помощью насилия".



Готовность к насилию, отмечает издание, отличает и участников свежеразоблаченного заговора: "По данным следствия, определенная часть участников составляла "военное крыло", и эти люди, по-видимому, были готовы пойти на крайние меры". Обвиняемые "принимали в расчет", что будут совершаться убийства "представителей существующей системы", и с одобрением относились к таким методам.



Кстати, несколько членов группы - бывшие военные спецназовцы, а один - действующий боец элитного армейского подразделения. Еще один - отстраненный от службы полицейский. В общем, серьезные ребята. И со временем доля серьезных парней наверняка еще увеличилась бы. "Вербовочные усилия группы в первую очередь были сосредоточены на сотрудниках бундесвера и полиции", - отмечает Генпрокуратура.



Впрочем, прочие заговорщики - тоже далеко не обители ночлежек. В их числе, например, бывшая депутат бундестага, трудившаяся на момент ареста судьей (в "переходном правительстве" ей отводился пост министра юстиции), авиапилот, адвокат, юрист, успешный шеф-повар, певец-тенор, предприниматель, врач... "Удивительно много людей из "приличного общества", - поражается "Шпигель".



И ведь не скажешь, что господа-революционеры страшно далеки от народа. С немалой частью народа они, можно сказать, составляют единое идейное целое. Согласно проведенному несколько лет назад соцопросу, с центральными положениями идеологии рейхсбюргерства - с тем, что ФРГ нелигимна, а рейх совсем наоборот - согласны шесть процентов населения, то есть пять миллионов немцев.



Понятно, что далеко все из немецких имперцев являются экстремистами. У абсолютного большинства тараканы в голове внешне себя практически не проявляют. Во всяком случае - в правовом смысле смысле. Однако доля радикалов в этой среде, по данным спецслужб, быстро растет. Что находит свое отражение и в криминальной хронике. Вот лишь некоторые попавшиеся на глаза происшествия этого года, в которых были замешаны рейхсбюргеры.



Февраль, Эфринген-Кирхен (земля Баден-Вюртемберг): 61-летний рейхсбюргер, находясь за рулем, совершил умышленный наезд на полицейского, попытавшегося остановить автомобиль для проверки документов. Блюститель закона получил в результате серьезные травмы. Коллеги полицейского открыли огонь по преступнику, тот получил огнестрельное ранение и в итоге был задержан.



Апрель, Бад-Мергентхайм (земля Баден-Вюртемберг): полицейский спецназовец получил тяжелое ранение во время штурма дома. Целью операции было изъятия у проживавшего в доме гражданина, являвшегося, по сведениям полиции, рейхсбюргером, незаконного арсенала оружия. Но когда полицейские попытались проникнуть в дом, по ним был открыт огонь из автоматов.



После многочасовой осады находившиеся в здании люди - пять мужчин и две женщины - сдались полиции. На месте преступления был обнаружен настоящий оружейный склад: автоматы зарубежного и немецкого производства (в том числе "Калашниковы" и Heckler & Koch), пулемет MG42, прочий огнестрел, боеприпасы различных видов и калибров, холодное оружие. Как сообщают СМИ, в операции участвовало около 200 полицейских, воздушную поддержку обеспечивали пять вертолетов.



Апрель: Генеральная прокуратура сообщила о задержании верхушки террористической группы, - за решетку отправились пять человек, - относящаяся по своим взглядам к рейхсбюргерам. Сами себя они называли "Объединенными патриотами". По данным следствия, арестованные планировали, в частности, подрывы линий электропередач и подстанций по всей стране: с помощью блэкаута они рассчитывали спровоцировать гражданскую войну.



Кроме того, террористы планировали осуществить похищение - в их терминологии "арест" - некоторых представителей власти. В качестве первой жертвы был намечен министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах - очевидно, потому, что "патриоты" были не только рейхсбюргерами, но еще и ковид-диссидентами.



Под прицел полиции и спецслужб эти заговорщики попали за несколько месяцев до своего ареста. "Брать" их решили, когда от слов они перешли к делу - к закупке оружия и снаряжения для своего предприятия. При обысках в домах "патриотов" были обнаружены 22 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова. Пытались они приобрести и мины, но не успели.



Август, Хойерсверда (земля Саксония): рейхсбюргер набросился с топором на полицейских спецназовцев, явившихся к нему с целью проведения обыска. Был, естественно, обезврежен и задержан. В ходе обыска были обнаружены посадки конопли (они-то собственно и была главной целью рейда - на вспыльчивого "гражданина империи" поступил соответствующий "сигнал" от соседей), пневматический пистолет и три самодельных взрывных устройства...



В общем, как говорится, не Генрихом XIII единым. И это, подчеркиваем, далеко не весь список ЧП такого рода. Да и вообще никакой не список - просто отдельные примеры, показывающие масштабы и серьезность проблемы. Объективно говоря, у правоохранителей Федеративной Республики были основания полагать, что замыслы князя и его соратников не останутся пустой болтовней.



Никто, конечно, не верит в то, что заговорщикам удался бы их безумный план. Но в том, что они попытались бы его осуществить и натворили бы немало дел на пути к цели (в том числе, не исключено, дел весьма кровавых), сомнений мало.



В связи с этим не может не удивлять отношение к данной теме российской, назовем это так, патриотической общественности. Многие представители этой части политической сцены с большим сочувствием отзываются о движении рейсбюргеров и рисуемой ими картине мира. А преследование их - "политическими репрессиями".



Еще удивительной, что эти представления разделяют некоторые представители верхних этажей властной вертикали. "Правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле, - пишет в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. - Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает "глубинное американское государство", а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции".



Возможно, Дмитрий Анатольевич не в курсе: планы "восстановителей суверенитета" не ограничиваются пределами нынешней ФРГ. Германия, которую они потеряли и мечтают вернуть, существует на их картах в границах 1937 года. А некоторые рейхсбюргеры идут еще дальше и в качестве точки возврата указывают 1918-й. Для нас, правда, разница невелика: и в 1918-м, и в 1937-м территория Калининградской области РФ находилась в составе Германии и называлась тогда Восточной Пруссией. В общем, хотя о вкусах и симпатиях и не спорят, все-таки поосторожнее бы надо зампреду Совбеза с выражением своих предпочтений.



Кроме того, нельзя не напомнить, что у нас тоже есть свои рейхсбюргеры - люди, которые называют себя "гражданами СССР" и не признают Российскую Федерацию, ее законодательство и ее документы. И некоторые из них тоже жестко конфликтуют с законом. Случаются даже уголовные дела. Хотя масштабы явления, надо признать, значительно более скромные, чем в Германии.



Впрочем, на этот счет есть разные мнения. Есть и такое, согласно которому это мы, напротив, можем дать фору немцам, что у нас идеи рейхсбюргерства - в отечественной его трактовке - овладели уже не только массами, но и правящей элитой. Но это уже совсем другая история.



Андрей Владимиров Источник - mk.ru

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