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Как можно победить, но проиграть. Уроки африканских кампаний, - Тимур Шерзад
10:21 11.12.2022

Как можно победить, но проиграть
Тимур Шерзад
журналист
9 декабря 2022,
Можно ли победить противника, уступая ему числом в десять раз? История знает много таких примеров. Но чаще всего речь идет о колониальных войнах, противостоянии туземцев и белого человека. А если противопоставить две европейские армии в эпоху танков и авиации? 9 декабря 1940 года началась операция "Компас" – и в ее ходе британцы утвердительно ответили на этот вопрос. Извлечь уроки из этих событий можем и мы.

В мае-июне 1940 года немцы неожиданно для всех (и в чем-то даже для себя) наголову разгромили французскую армию и вышибли с континента британский экспедиционный корпус. Фашистский вождь Муссолини ревностно наблюдал за успехами Гитлера. И чтобы не опоздать к дележке пирога, 10 июня он объявил войну уже поверженной Франции и, как ему казалось, дышащей на ладан Британской империи. План итальянцев был прост. У нас есть колония в Ливии, к востоку лежит контролируемый британцами Египет. Завоевать его – расширить свои владения в Африке, а там, глядишь, и Судан под нами окажется, получим сухопутную связь с Эфиопией, которая уже в наших руках, и вот она – великая итальянская африканская империя. Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что может пойти не так?

Реальность оказалась иной. Командование в Африке понимало слабость своих войск. Пустыня – место, где критически важен транспорт. А у итальянских колониальных войск с моторизацией все было плохо. Намного хуже, чем у продвинутых в этом плане британцев. Да и театр военных действий был суровым – очень мало твердых дорог, нет воды. Войска зависят от водопроводов. А когда стратегия строится на "забросать шапками", то зависят втройне. Ведь крупные массы людей потребляют воды куда больше, нежели компактные, но маневренные соединения. Поэтому маршала Родольфо Грациани, командовавшего итальянскими силами в Африке, пришлось буквально выпихивать в наступление. Началось оно далеко не сразу – аж 13 сентября, три месяца спустя после объявления войны. Грациани прыти не проявлял. Итальянцы прошли около сотни километров по территории Египта, остановившись у Сиди-Баррани. Там они начали укреплять позиции и ждать постройки дороги и водопровода. Дальше большая неповоротливая армия без обустройства инфраструктуры пройти не могла – ее надо было бы снабжать. Англичане же отошли еще на сотню километров, к Мерса-Матруху, на подготовленную линию обороны. Между противниками образовалась сотня километров ничьей пустыни. И на этом пространстве, казалось, не происходило ничего серьезного вплоть до 9 декабря.

Все это время британцы, конечно, отступали. Но – редкий пример в мировой истории – умудрялись делать это, не понижая боевой дух войск, а наоборот, его повышая. Тридцать тысяч планомерно отходили, а не бежали перед лицом почти в десять раз более сильной армии. Уже одного этого было достаточно, чтобы поверить в себя. Но британцы еще и пользовались преимуществом в маневренности. У них была отлично поставлена разведка. Они находили слабые места и наносили молниеносные удары, тут же отходя, как только противник выдвигал серьезное подкрепление.

Войска англичан потеряли 150 человек, а итальянцы – более 3500. Это вселяло в британцев уверенность. Командующий британцев Арчибальд Уэйвелл решился на наступление. Под это дело он получил из Англии новейшую технику, включая неуязвимые для итальянской противотанковой обороны танки "Матильда" и истребители "Хариккейн". По задумке это был, скорее, рейд, чтобы пощипать итальянцев и не дать им спокойно строить дорогу. Но ударив на Сиди-Баррани и вернув себе этот населенный пункт, британцы получили куда более крупный приз, чем рассчитывали. Для итальянских офицеров повторялась кошмарная картина Первой мировой – солдаты вновь массово сдавались в плен, стоило им попасть в серьезный бой. В первые же дни англичане захватили 38 тыс. человек, потеряв всего 150 бойцов.

Британцы мудро решили ковать железо, пока горячо, и двинулись дальше на запад, зайдя уже на территорию Ливии. На их стороне была не только маневренность сухопутных войск, но и успехи флота. Ранее, 12 ноября, палубная авиация успешно атаковала итальянские линейные корабли в гавани Таранто. Успех налета впоследствии оценят японцы, повторив его с американцами в больших масштабах. А пока что плоды новой тактики пожинали англичане. Раньше итальянский флот превосходил британский на Средиземном море. После сокрушительного удара силы сравнялись. Англичане больше не опасались вражеских кораблей и активно использовали флот для артиллерийской поддержки, а также снабжения войск.

Британцы неудержимо перли на запад, разбивая итальянские войска по частям. К февралю они прошли 800 километров, взяли в плен 120 000 итальянцев и потеряли безвозвратно всего 500 человек. А потом из Лондона пришел стоп-приказ. Там решили, что униженные и разгромленные итальянцы уже не представляют опасности – и теперь можно смело перебрасывать войска в Грецию, где они, казалось, были нужны сильнее.

Копилка военной мудрости

Войны разные – меняется тактика, география, вооружение. Но в каждой из них можно найти что-то ценное и для последующих поколений. Беспрецедентный разгром бесконечно превосходящих числом итальянцев – не исключение.

Англичане решили, что теперь уже в Африке ничего такого не произойдет, и не довели дело до конца. Когда британцы сворачивали активность, в Германии уже формировался Африканский корпус. Уже скоро он прибудет в Ливию и компенсирует отсталость итальянцев в моторизации войск. Командуя в Африке, приобретет свое знаменитое прозвище "Лис пустыни" Эрвин Роммель.

Теперь уже немцы начнут гонять англичан по Африке. Победить изящно, малыми силами, у Лондона не выйдет – придется разворачивать противостояние на истощение, тратить огромные ресурсы и время. И из-за нежелания доводить дело до конца союзники провозятся в Африке аж до мая 1943 года.

Источник - vz.ru
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