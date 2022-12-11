России нужен достойный ответ на Стратегию национальной безопасности США, - В.Катасонов

10:25 11.12.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 11.12.2022 |



Россия объявлена главным противником Америки



Традиционным базовым документ американского государства является Стратегия национальной безопасности" (The National Security Strategy, NSS). Он выпускается каждой новой администрацией Белого дома и служит основой для многих других документов стратегического характера.



В этот раз администрация США выпустила документ с некоторой задержкой: 48-страничный текст был опубликован на сайте Белого дома 12 октября 2022 года, без малого через два года после победы Байдена на выборах. Такое ощущение, что разработчики документа предчувствовали (или знали?), что 2022 год принесет специальную военную операцию России на Украине и обострение ситуации вокруг Тайваня, а потому и тянули. А 27 октября 2022 года Министерство обороны США следующий директивный документ – новую Стратегию национальной обороны (ту часть, которая не является секретной).



Предыдущая версия Стратегии национальной безопасности (СНБ) была обнародована 18 декабря 2017 года. и отражала приоритеты политики администрации президента Дональда Трампа. По сравнению с более ранними версиями (администраций Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и др.) в документе 2017 года обошлось без характеристики США как "сверхдержавы", или "мировой державы". Терроризм как угроза национальной безопасности ушел на второй план, главными были определены угрозы интересам Америки со стороны таких государств, как Китай, Россия, КНДР, Иран).



Последняя "Стратегия" США уже достаточно подробно комментировалась российскими экспертами. Ими подмечено много особенностей, отличающих принятый в октябре 2022 года документ от предыдущих версий.



Из всего многообразия этих особенностей меня особенно "зацепила" следующая: Вашингтон решил уничтожить грань между американской внутренней и внешней политикой. Фактически речь идет о том, что отныне политика Вашингтона будет в полном смысле слова глобальной (хотя такой термин в документе не используется). В документе говорится: "Мы преодолели разделительную линию между внешней политикой и внутренней политикой. Мы понимаем, что, если Соединенные Штаты хотят добиться успеха за рубежом, мы должны инвестировать в наши инновации и промышленную мощь, а также укреплять нашу устойчивость у себя дома. Аналогичным образом, чтобы способствовать общему процветанию внутри страны и отстаивать права всех американцев, мы должны активно формировать международный порядок в соответствии с нашими интересами и ценностями".



Второй раздел рассматриваемого мною документа называется "Инвестирование в нашу силу". Главное направление инвестирования – в военную мощь. Читаем: "Американские вооруженные силы - самая сильная боевая сила, которую когда-либо знал мир. Америка без колебаний применит силу, когда это будет необходимо для защиты наших национальных интересов. Но мы сделаем это в качестве последнего средства…". А мы прекрасно понимаем, что экономические и научно-технические возможности Америки по обеспечению своих интересов в мире сегодня снижаются. И слабеющий американский зверь будет все чаще прибегать к "последнему средству".



Еще одно направление стратегии Вашингтона – подрывная работа в странах, которые не желают становиться частью Pax Americana в качестве ее придатков. Эксперты заметили такую интересную особенность последней версии "Стратегии", как новый термин "автократии". До этого употреблялся термин "тоталитарные государства". Разница заключается в том, что приведение тоталитарного государства в соответствие со стандартами Вашингтона предполагает оказание на государства военно-силового давления извне (военная интервенция), а "автократию" следует "приводить в порядок" путем оказания силового давления преимущественно изнутри: путем организации разного рода протестов со стороны населения с целью "смены режима". Т.е. ставка делается на укрепление в "автократиях" "пятых колонн".



Возвращусь еще раз к положению о ликвидации границы между внутренней и внешней политикой США. Его можно дополнить еще одним положением: о ликвидации границы между американской глобальной политикой и политикой отдельных иностранных государств. Последняя должна полностью совпадать с американской глобальной политикой, любые несовпадения должны преодолеваться с помощью военной силы или "пятой колонны".



Все сказанное выше полностью корреспондирует с тем определением, которое авторы "Стратегии" дают Соединенным Штатам: "мировая держава с глобальными интересами" (ранее Америка с присущей ей скромностью себя называла просто "единственной сверхдержавой"). Некоторые наблюдатели с учетом новой формулировки окрестили Америку "глобальным государством". "Объявление США глобальным государством – это узловой момент принятого стратегического документа Соединенных Штатов", – отмечает профессор В.Э. Багдасарян.



Для Америки как "глобальной демократии" главных "автократических" государств на планете два – Китай и Россия. Они и являются наибольшими угрозами для национальной безопасности Америки. В документе, в частности, говорится: "Мы будем эффективно конкурировать с Китайской Народной Республикой, которая является единственным конкурентом, обладающим как намерением, так и способностью изменить международный порядок, сдерживая при этом опасную Россию".



Применительно к Китаю используются термины "конкурент", "соперник на длительную перспективу", "претендент на мировую гегемонию" и т.п. Для характеристики России используется другая лексика: "острая угроза", "непосредственный противник" и т. п. "Пренебрегая независимостью своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистической сферы влияния", – утверждает "Стратегия". Среди угроз, исходящих от России, названы: ядерная угроза, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия. В "Стратегии" подчеркивается, что Россия – угроза не только для США, но и для всего мира, общая для человечества угроза.



Хотя может сложиться ощущение, что наибольшую озабоченность у Вашингтона вызывает Китай, однако он в документе упоминается 55 раз, а вот Россия – 71. Причем в большинстве случаев Китай упоминается не отдельно, а в связке с Россией.



Россия объявлена главным на текущий момент времени противником США. Соответственно, США и их союзники должны быть объявлены главными противниками России. И подобно тому, как в американских документах "Стратегия национальная безопасность" и "Стратегия национальной обороны" прописаны средства и алгоритмы борьбы с Россией, у нас должны быть зеркальные документы со средствами и алгоритмами борьбы с Соединенными Штатами и их союзниками.



Естественно, таким зеркальным документом является "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации" (пересматривается и обновляется каждые пять лет). Мы уже десятый месяц ведем вооруженную борьбу с США и их союзниками на Украине (украинские вооруженные силы – лишь прикрытие коллективного Запада). Десятый месяц находимся под ударами санкционной войны США и их союзников. Можем ли мы в упомянутом документе найти ответы на вопросы: как нам выстраивать наше противостояние с Западом в "горячей" и экономической войне? Увы, нет!



"Стратегия национальной безопасности РФ" появилась на свет 2 июля 2021 года, когда Президентом РФ был подписан указ о вступлении в силу этого документа. Прочитав этот документ, я тут же написал расширенный комментарий "Кто готовил Путину его "Стратегию безопасности"? 43 страницы трескотни и словоблудия. Кремлевские "роботы" опять подставили президента". Приведу фрагмент статьи, содержащий обобщающую оценку документа: "Все равномерно "размазано" на 43 страницах. Перед нами "продукт" "интеллектуальной деятельности" каких-то кремлевских бюрократов в жанре "обо всем и ни о чем". Видимо, авторы этого документа далеки от понимания жанра, равно как и понимания того, каковы реальные угрозы национальной безопасности России. Примерно половина текста документа – словесная трескотня, словоблудие, самолюбование несуществующими "достижениями"". Удивительно, но в документе есть такие разделы, как "Научно-технологическое развитие", "Экологическая безопасность и рациональное природопользование", "Защита традиционных Российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти", "Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество" и т.п., но не главного раздела, посвященного угрозам национальной безопасности России.



Я обратил внимание, что российская "Стратегия" не является документом прямого действия, обязательного для исполнения. А вот профессор В.Э. Багдасарян пишет, что ""Стратегия национальной безопасности США" – это не высказывания в публицистической полемике, а именно закон". От также отмечает, что под "зонтиком" американской "Стратегии" разрабатываются конкретные проекты (операции), а под них, в свою очередь, выделяются деньги: "Это важный управленческий документ. Подход к нему очень серьезный. При внесении в "Стратегию" определенного пункта четко указывается, кто его реализует, каким образом и с какими материальными затратами. На это тут же выделяются деньги – под каждую конкретную статью… Все работает предельно четко".



В ныне действующей "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" Соединенные Штаты не определены как наш геополитический противник. При чтении документа возникает впечатление, что для национальной безопасности России главными угрозами являются террористы, климатическое потепление на планете, разные там пандемии разных вирусов, загрязнение окружающей среды и нестабильность на товарных рынках.



Еcли все называть своими именами, в России есть бумажка под названием "Стратегия национальной безопасности", но стратегии нет. Это было нетерпимо и недопустимо всегда, но тем более нетерпимо и недопустимо после 24 февраля 2022 года, когда граждане России стали гибнуть под ударами американских ракет, а США жестко определили Россию своим главным врагом. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670743500





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