Сердар Бердымухамедов вслед за отцом удостоился звания "Заслуженный дипломат Туркменистана"

10:41 11.12.2022

9 декабря в честь Международного дня нейтралитета Меджлис Милли Генгеша Туркменистана наградил президента Сердара Бердымухамедова отличительным знаком "Türkmenistanyň ussat diplomaty" ("Заслуженный дипломат Туркменистана"), сообщило 9 декабря госинформагентство ТДХ.



Этот знак президент Гурбангулы Бердымухамедов учредил 9 февраля 2021 года. Тогда сообщалось, что им будут награждаться сотрудники дипслужбы "за личный вклад в реализацию миролюбивой конструктивной внешней политики Туркменистана, укрепление отношений с зарубежными государствами в различных областях, расширение эффективного диалога с авторитетными международными организациями и другие заслуги перед Родиной".



За все эти заслуги награда вручена сыну экс-президента.



При этом сам Сердар Бердымухамедов на заседании Кабмина, посвященного Международному дню нейтралитета, объявил о решении наградить этим же знаком министра иностранных дел Рашида Мередова.



Отличительный знак "Заслуженный дипломат Туркменистана"



В телерепортаже, однако, показали только награждение Сердара Бердымухамедова, на котором присутствовал и Рашид Мередов. Награждение Мередова либо осталось за кадром, либо церемония пройдет в другой день.



Отметим, что первым этот знак получил Гурбангулы Бердымухамедов. Это произошло 18 февраля 2022 года – в этот день отмечается День дипломатических работников Туркменистана.