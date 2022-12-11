Случайны ли столь частые оправдания, звучащие из Казахстана? Сидение на двух стульях, - А.Уваров

15:25 11.12.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 11.12.2022 |



В последнее время официальным лицам Казахстана часто приходится приносить извинения или объяснять те или иные события и заявления.



Совсем недавно Ак-Орда извинялась и отрицала свою причастность к возможным поставкам вооружений и боеприпасов Украине через некие страны-посредники. Тогда даже работу профильного комитета пришлось заморозить.



Затем в TikTok появился запущенный с Украины ролик, в котором утверждалось, что Казахстан поставляет России компоненты для сборки ракет. И опять Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК оправдывается, что информация не соответствует действительности, что "указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с законом РК "Об экспортном контроле", и, вообще, с 27 августа 2022 года экспорт/транзит продукции военного назначения запрещен.



Потом Астана стала не очень внятно объяснять приглашение В. Путина поучаствовать в газовом "союзе трех". Затем – оправдываться перед Госдепом и миссией БДИПЧ ОБСЕ за не понравившийся этим "контролерам мира" ход кампании по выборам президента Казахстана.



После сознательно запущенной утки о том, что Казахстан якобы покидает ОДКБ, АкОрда была вынуждена подробно объяснять, что и это неправда.



А минувшими днями Казахстану пришлось оправдываться опять, причем дважды. Первый раз – в ответ на обвинение бывшего начальника зенитных ракетных войск Командования спецназначения (округ ПВО Москвы) полковника в запасе Сергея Хатылева, который предположил, что удар по базе ВКС в Энгельсе мог быть нанесен только с территории России или Казахстана.



Аргументы полковника и сторонников этой версии просты. Как считает Хатылев, крайне сомнительно, что запущенный с Украины беспилотник смог бы беспрепятственно перелететь несколько зон ПВО. А от Казахстана до аэродрома всего 150 км, в республике лояльно относятся к приезжающим с Украины, среди которых могли быть и диверсанты.



Кроме того, не секрет, что казахстанское общество радикально расколото по вопросу отношения к СВО и противников России здесь пруд пруди. Собственно, запустить дрон могли и местные нацпаты, которые воевать на Украину ехать опасаются, но всегда готовы пакостить "на земле". Да они и сами пишут об этом в пабликах: мол "дали бы нам хохлы беспилотники или динамит"…



Казахские нацпаты присвоили себе даже удар по Крымскому мосту



9 декабря в Минобороны Казахстана опровергли информацию о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана. В ведомстве ответили: "Заявления о запуске БПЛА по российским аэродромам из Казахстана, приведенные на портале "Московский комсомолец", не соответствуют действительности… Кроме того, отмечаем, что такие БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС Республики Казахстан".



В этот же день Ак-Орде пришлось оправдываться перед другой стороной. Дело в том, что паблики казахских нацпатов с подачи находящегося в Киеве телеграм-канала БАСЕ распространили видеосюжет с железнодорожной станции Алма-Аты, где показаны отправляющиеся куда-то эшелоны с танками.



Танки для Путина



"Утро 9.12.2022. Скорей всего отправляются в Россию на помощь путинской армии". Так, презентовали видео эсбэушные казахи из Киева, несмотря на всю абсурдность этого заявления.



Собственно говоря, после того как контингент ОДКБ поставил на место казахских революционеров, любые массовые передвижения армейских частей и техники по республике трактуются нацпатами как "помощь Путину" или "помощь Путина", то есть в любом случае зрада.



Однако, вместо того чтобы раз и навсегда поставить местных распространителей фейков на место, у Токаева предпочитают оправдываться.



И в этот раз Минобороны Казахстана указало, что вбросы БАСЕ являются выдумкой, а "бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации".



Кстати, сопротивление подобным фейкам может быть организованным и эффективным. Вот, к примеру, Садыр Жапаров и Владимир Путин договорились 10 декабря о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.



Как говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана, стороны "выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий для осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета, нарушения территориальной целостности государств и вмешательства в их внутренние дела".



Может, и Астане пора начать сопротивляться попыткам информационного подрыва страны?



Стоит ли говорить, что Астана постоянно оправдывается перед "цивилизованным миром" за свои независимые экономические отношения, которые идут вразрез с объявленными антироссийскими санкциями. На самом деле все просто – это и есть цена избранной руководством Казахстана стратегии многовекторности, именуемой в народе сидением на двух стульях. Многовекторность как раз и предполагает тактику вечных оправдываний.



И примечательно, что АкОрда не объясняет и не оправдывает лишь бытовую русофобию и антироссийские выходки в республике. Может быть, не оправдывает потому, что НИКТО на этот счет не выдвигает претензий Казахстану?