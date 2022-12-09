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|Как победа Марокко на ЧМ привела к беспорядкам в Европе
15:57 11.12.2022
Победа сборной Марокко над командой Португалии в четвертьфинале ЧМ по футболу привели к очередным беспорядкам на улицах крупных европейских городов. Как отмечали победу - фоторепортаже "РБК Спорт"
Победа сборной Марокко над командой Португалии в четвертьфинале ЧМ по футболу привели к очередным беспорядкам на улицах крупных европейских городов. Об этом в фоторепортаже "РБК Спорт"
Автор
Руслан Алиев
Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/63958b3f9a79471aeef52467