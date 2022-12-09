На лабутенах. В Сети обсуждают туфли президента Садыра Жапарова на саммите ЕАЭС

16:58 11.12.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Бишкеке проходит итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета в 2022-м.



В социальных сетях обсуждают видео, где президент Садыр Жапаров встречает глав стран ЕАЭС. Пристальное внимание пользователей привлекли туфли главы Кыргызстана.







На мероприятии Садыр Жапаров появился в обуви с красной подошвой. Пользователи соцсетей предположили, что это могут быть туфли от французского бренда Christian Louboutin.



В московском ЦУМе похожие мужские туфли из осенне-зимней коллекции можно найти за 72 тысячи рублей.



Отметим, президент следит за модными трендами и регулярно обновляет свой гардероб.



В феврале 2022 года Садыр Жапаров прогулялся по рынкам Бишкека в дорогой куртке итальянского бренда. В 2020-м в соцсетях обсуждали его жилетку за $3 тысячи. В августе кардиган главы государства стал предметом обсуждения пользователей соцсетей. Он стоил в ЦУМе Москвы 299 тысяч 500 рублей (около $5 тысяч).



В октябре глава государства пришел на закладку капсулы на месте строительства Куланакской ГЭС в куртке стоимостью более $15 тысяч.