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|На лабутенах. В Сети обсуждают туфли президента Садыра Жапарова на саммите ЕАЭС
16:58 11.12.2022
Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
В Бишкеке проходит итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета в 2022-м.
В социальных сетях обсуждают видео, где президент Садыр Жапаров встречает глав стран ЕАЭС. Пристальное внимание пользователей привлекли туфли главы Кыргызстана.
На мероприятии Садыр Жапаров появился в обуви с красной подошвой. Пользователи соцсетей предположили, что это могут быть туфли от французского бренда Christian Louboutin.
В московском ЦУМе похожие мужские туфли из осенне-зимней коллекции можно найти за 72 тысячи рублей.
Отметим, президент следит за модными трендами и регулярно обновляет свой гардероб.
В феврале 2022 года Садыр Жапаров прогулялся по рынкам Бишкека в дорогой куртке итальянского бренда. В 2020-м в соцсетях обсуждали его жилетку за $3 тысячи. В августе кардиган главы государства стал предметом обсуждения пользователей соцсетей. Он стоил в ЦУМе Москвы 299 тысяч 500 рублей (около $5 тысяч).
В октябре глава государства пришел на закладку капсулы на месте строительства Куланакской ГЭС в куртке стоимостью более $15 тысяч.