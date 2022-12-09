Экипаж Су-24 авиации ЧВК "Вагнер" повторил подвиг капитана Гастелло

23:54 11.12.2022

Стало известно, как погиб экипаж Су-24 авиации ЧВК "Вагнер"

Повторили подвиг капитана Гастелло



Несколько дней назад СМИ сообщили о гибели в районе Артемовска экипажа бомбардировщика Су-24М, который входил в состав авиации ЧВК "Вагнер". В воскресенье, 11 декабря, стали известны детали боя, в котором погиб экипаж.



Повторили подвиг капитана Гастелло



О подробностях последнего воздушного боя экипажа Су-24 в составе командира экипажа и штурмана сообщил Telegram-канал "Брюссельский связной", который ведет военкор, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов. По его данным, под Артемовском (Бахмут) погибли Александр Антонов и Владимир Никишин. Они повторили подвиг Николая Гастелло, который в годы Великой Отечественной войны направил свой горящий самолет на скопление вражеской техники.



2 декабря Су-24 выполнял боевую задачу в районе Клещеевки. В это время противник предпринял попытку бронетанкового прорыва, который угрожал позициям ЧВК "Вагнер". Командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника, пишет военкор.



Для этого самолету предстояло залететь в глубину обороны противника, то есть выполнить полет на малой высоте, под огнем переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). "Понимая все связанные с этим риски, экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полета и уничтожение вновь выявленной цели, - рассказывает военкор. - При развороте на боевой курс по самолету был нанесен удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из штурмовых отрядов доложил командиру, что видит подрыв самолета в воздухе и его снижение в район колонны противника".



Как пишет Александр Симонов, самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ. "В результате героических действий экипажа бронетанковый прорыв у противника не получился, позиции передовых штурмовых групп были сохранены", - отмечает военкор. По его словам, летчики перед падением горящего самолета успели крикнуть в радиоэфире, чтобы противник их "встречал" на земле.



"Я глубоко убежден, что Антонов Александр Сергеевич и Никишин Владимир Николаевич достойны присвоения звания "Герой России". Посмертно", - заключает военкор.



Капитану Николаю Гастелло звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено 26 июля 1941 года. Всего за годы войны было совершено более 600 воздушных таранов.



Сергей Вальченко