Половина России станет ориентированной на Китай особой зоной, - Анатолий Комраков

00:49 12.12.2022 11.12.2022



Специальный налоговый режим планируется распространить на 40% территории страны

Анатолий Комраков



Вице-премьер Юрий Трутнев предлагает провести крупную реформу территорий опережающего развития.

Локальные налоговые льготы территорий опережающего развития (ТОР) правительство РФ планирует распространить на весь Дальний Восток, который занимает более 40% территории России. Отказ от единых экономических правил на половине страны российские чиновники называют реализацией договоренностей с высшим руководством Китая. Разделение экономических режимов в интересах китайских инвесторов планируется оформить к ближайшему Дальневосточному экономическому форуму. Между тем многие российские промышленники отмечают ужесточение переговорных позиций Китая по принципу "только сбыт китайской продукции, и никаких совместных производств". Эксперты "НГ" напоминают, что эффективность работы существующих ТОР остается под вопросом, что подтвердил аудит Счетной палаты.



К Восточному экономическому форуму 2023 года (который запланирован на 5–8 сентября) нужно решить вопрос с установлением более комфортного режима в рамках территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.



"Мы последовательно работаем над совершенствованием всей системы преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктической зоны РФ, которая включает в себя территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, новую преференциальную зону – Арктическую зону РФ и другие режимы. Наиболее верный путь – накрыть режимом ТОР весь Дальний Восток", – отметил он. По словам Чекункова, "необходимо сокращать путь инвестора". Сейчас для включения новой территории в ТОР нужно отдельное постановление правительства. За семь лет, что действует закон о ТОР, таких постановлений было около 130.



Идею в середине ноября вице-премьер – полпред Юрий Трутнев обсуждал с главой кабинета Михаилом Мишустиным и получил от него заверения, что правительство рассмотрит возможность создания единой территории опережающего развития на всей территории Дальнего Востока (напомним, что ДФО – это 40% территории России).



Сейчас на Дальнем Востоке создано свыше 20 ТОР, участники которых пользуются сниженными ставками по налогам, страховым взносам. По данным ФНС, в течение первых пяти лет установлена нулевая ставка налога на прибыль, а на следующие пять лет она понижена до 10% (с обычных 20%). Не берут налог на имущество организаций (тоже пять лет) и земельный налог (три года). Главное отличие ТОР от особых экономических зон (ОЭЗ) – относительно низкий порог входа – 0,5 млн. В рамках ТОР на Дальнем Востоке реализуется свыше 550 инвестпроектов, объем инвестиций по соглашениям может составить 4,6 трлн руб., из них фактически вложено уже 2 трлн руб. частных инвестиций и создано более 55 тыс. рабочих мест, говорится на сайте правительства.



С понедельника Юрий Трутнев посетит Сахалинскую область. В частности, побывает в ТОР "Горный воздух", на территории которой компания "Горка" планирует создать к концу 2025 года не имеющий аналогов на Дальнем Востоке экологический парк для активного отдыха. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложит в проект 352,1 млн руб.



Правительство постоянно реформирует подходы к преференциальным режимам во имя облегчения жизни инвесторов. На днях оно объявило, что инвесторы, реализующие свои проекты на Дальнем Востоке, смогут получить авансы на развитие инфраструктуры ТОР. До сих пор государство возмещало инвесторам затраты на создание инфраструктуры. Этим же постановлением уточняются критерии отбора инвестпроектов для предоставления бизнесу господдержки на развитие инфраструктуры. Ранее для резидентов ТОР размер такой поддержки не мог превышать 30% от объема инвестиций. Для приоритетных инвестиционных проектов применялся другой механизм – ранжирование по характеристикам эффективности.



Теперь объем господдержки будет рассчитываться по единым правилам – исходя из объема инвестиций с помощью специального коэффициента. Его размер по отдельным видам экономической деятельности будет устанавливать президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.



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Превратить ДФО в одну большую ТОР глава

Минвостокразвития Алексей Чекунков хотел бы

к сентябрю 2023 года.

Фото с сайта www.duma.gov.ruИдея распространения ТОР на весь Дальневосточный федеральный округ может столкнуться с несколькими проблемами, считает завлабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Кирилл Янков.

"В ситуации, когда уже несколько десятилетий идет размывание понятия "место осуществления экономической деятельности", то есть юрлицо числится в одном месте, бухгалтерия находится в другом, логистика – в третьем, а часть персонала работает на удаленке по всему миру, особенностью ТОРов является как раз то, что здесь администрация четко контролирует резидентов, - сказал "НГ" эксперт. - Распространение режима на территорию огромного округа может размыть этот контроль. Наше исследование в 2015 году показывало, что затраты на создание и функционирование особых экономических зон превышали экономический эффект от их работы, и если сейчас придется поддерживать уровень контроля, но уже на огромной территории, затраты могут вырасти многократно. В противном случае, в надежде получить налоговые преференции на Дальнем Востоке опять будут регистрироваться производства со всей страны, ведь местные администрации, наоборот, заинтересованы в тех, кто числится и платит налоги у них, а фактически работает где-то еще. И еще одна проблема – конкуренция макрорегионов. Вслед за ДФО о таких же режимах, то есть распространении ТОРов на всю территорию могут запросить Крым, республики Северного Кавказа, Калининград и другие приграничные территории".

Эффективность работы ТОРов трудно проверить, о чем в своем отчете в 2021 году рассказывали и аудиторы Счетной палаты. "Статистика не дает возможности ответить на вопрос об эффективности работы ТОРов в масштабе страны, нам известны точечные истории успеха, как в ОЭЗ "Алабуга". Об исследованиях в виде опросов руководителей предприятий о том, пошли бы они в это производство без ТОРа или нет мне не известно", - говорит Янков.

"Китай занимает лидирующие позиции среди иностранных государств по количеству проектов в ТОР", – сказала "НГ" генеральный директор консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева. "На конец прошлого года на Дальнем Востоке в качестве резидентов ТОР работали 13 китайских компаний, на втором месте Япония (семь компаний), у Южной Кореи три компании, у Нидерландов и Новой Зеландии по две, у Австралии, Вьетнама, Индии, Сингапура, Турции было по одной. За этот год многое могло измениться, и тем не менее эти цифры показательны", – говорит эксперт. По ее словам, интерес китайских компаний заключался в том, чтобы наладить выгодную производственную деятельность, используя льготы ТОР, а теперь после ухода большого количества западных, японских, южнокорейских компаний есть возможность заполнить освободившиеся ниши.



Бизнесу, как российскому, так и иностранному, нужно больше информации о российских ТОР, считает эксперт. "Иностранные компании не слишком хорошо понимают разницу между ТОР, ОЭЗ и технопарками, у них нет информации в полном объеме, и мероприятий в рамках ВЭФ явно недостаточно. Да и в России мы не видим должной разъяснительной работы с бизнесом, что немного удивляет. С уверенностью можно сказать, что более активная работа по продвижению российских ТОР окупится многократно", – говорит Раднаева.



Вместе с тем эксперт отмечает, что малый и средний бизнес в России и Китае, находятся в разных весовых категориях. "Китайский бизнес, имеющий опыт работы в России или всерьез собирающийся выходить на российский рынок, имеет долгосрочную стратегию и большие ресурсы, так что льготы, предоставляемые в ТОР, для него уже не так значимы. Особые экономические зоны (ОЭЗ) и технопарки Москвы и Московской области, других крупных городов, где уже есть инфраструктура и большие рынки, для китайского бизнеса гораздо интереснее", – считает эксперт.



Тема расширения ТОР не нова, отмечает она. "После вхождения в ДФО Забайкальского края, с августа 2019 года, на этот регион было распространено законодательство, регламентирующее создание территорий опережающего развития. В прошлом году забайкальцы представили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) уже девять инвестпроектов. И за это время статус резидента получили 26 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 184,6 млрд руб., в рамках которых запланировано создание более 8,2 тыс. рабочих мест. Схожие инвестиционные проекты реализуются в Благовещенске, Приморье, отмечу интересные проекты в сфере АПК", – подчеркнула Раднаева.



ТОР – точно не бюрократический внутрироссийский проект, просто у него свои цели и специфика, считает Раднаева. "Преимущество ТОР перед особыми экономическими зонами в том, что вход обойдется дешевле – 500 тыс. руб. инвестиций вполне подъемная сумма, а в ОЭЗ порог составляет от 120 млн. Но в ТОР гораздо слабее развита инфраструктура, и лучше создавать их в городах. Таким образом, решение существенно расширить географию ТОР вполне логично – компании смогут начать работу в удобном для себя городе с нужными инфраструктурными возможностями", – говорит она.



За свою историю ТОРы продемонстрировали высокую эффективность, считает председатель Русско-Азиатского Делового Совета Максим Кузнецов. "По сравнению с ОЭЗ набор льгот (в ТОРах – "НГ") оказался шире, а система получения льгот проще, - сказал он "НГ". - Уже на 2019 год объем привлеченных с помощью ТОР инвестиций превысил объем инвестиций, привлеченных в ОЭЗ. ТОРы также гибче с точки зрения географии для инвестора".

ДФО - это исторически точка привлечения инвестиций из стран Азии, в первую очередь Китая, Индии, Японии и Кореи, особенно в сферу сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, продолжает эксперт. "Данная мера (расширение ТОР на всю территорию ДФО – "НГ), во-первых, сделает ДФО более привлекательным для российского инвестора, а, во-вторых, может стать решающим фактором для азиатских компаний по принятию инвестиционных решений, - говорит Кузнецов.

Китайский опыт специальных экономических зон (СЭЗ) не является уникальным, он основан на лучших западных практиках. Тем не менее, в Китае есть примеры, когда целый регион становится огромной СЭЗ: это и Гонконг, и Хайнань, рассуждает Кузнецов. "Российские власти, вероятно, изучают опыт Хайнаня, который активно развивается в подобном ключе последние три года. У китайского капитала есть значительный интерес к инвестициям в ДФО. Это и проекты в сфере сельского хозяйства с фокусом на экспорт в Китай, и проекты в сфере горной добычи и даже в индустрии развлечений (казино). Статус ТОР сделает регион еще более привлекательным в глазах китайских инвесторов", - говорит он.

"Я не думаю, что опыт и успехи российских ТОР повторяют опыт китайских специальных зон развития, - говорит Раднаева. - Слишком разные условия, слишком разный контекст. В этом нет ничего плохого, а может быть, даже и хорошо, что наши власти не хотят слепо копировать чужую модель. Более того, у нас есть и передовой опыт. В конце октября Чекунков сообщил, что в новом проекте закона о международных ТОР, который планируется внести на согласование российского кабмина до конца 2022 года, предусмотрена интереснейшая мера. Согласно законопроекту, одной из особенностей нового формата станет признание строительных и промышленных стандартов страны-партнера в рамках ТОР. Например, если объект легитимно построить в Китае, то китайская компания сможет построить его и на территории международного ТОР. Возможность создавать производство по собственным стандартам, безусловно, упростит китайским предприятиям вход в российские ТОР, а льготы ТОР позволят сэкономить. Такое в Китае сложно себе представить. Нечто подобное мы видим в международном медицинском кластере Сколково Московской области, где будут работать филиалы более 10 клиник из стран с высоким уровнем оказания медицинской помощи, причем по стандартам своих стран. Кстати, китайским компаниям очень интересен этот проект". Источник - НГ

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