Кто в ответе за сдачу Афганистана исламистам, - Гаус Джанбаз

00:51 12.12.2022 США создали "мир иллюзий" не только для экс-президента Ашрафа Гани, но и для руководства запрещенного в РФ "Талибана"



Об авторе: Гаус Джанбаз – афганский политический аналитик.



Офис специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) на днях выпустил новый доклад об анализе основных причин крушения республиканского строя в Афганистане, которое фактически произошло 15 августа 2021 года. SIGAR перечисляет несколько причин этого явления, при этом основными виновниками случившегося названы правительство Исламской Республики Афганистан во главе с Ашрафом Гани, США и "Талибан" (организация запрещена в РФ).



SIGAR в своем 59-страничном отчете указывает, что бывшее правительство Ашрафа Гани было коррумпированнее движения "Талибан" и что у правительства в отличие от талибов не имелось сильной мотивации вести войну до победного конца. "Талибан", в частности, утверждал, что борется с иностранными оккупантами и спасает свою веру от "неверных".



Доклад SIGAR в числе причин крушения республиканского правительства также называет такие факторы, как чрезмерная концентрация власти, беспомощность Гани и его главных сторонников, отсутствие у них адекватного понимания складывавшейся в стране ситуации и серьезности намерений администрации Джозефа Байдена относительно вывода из страны американских войск. Все возрастающее отдаление правительства от народа и его фактическая изоляция также названы в числе причин, приведших к краху республиканского строя в Афганистане. По словам SIGAR, сосредоточение власти в руках узкого круга лиц привело к отрыву руководства страны от реальности.



Солидная часть доклада SIGAR посвящена личностным и поведенческим качествам, а также политической линии Ашрафа Гани. В докладе он охарактеризован как окутанный иллюзиями и не осведомленный о реально происходивших в стране процессах человек. В отчете, в частности, упоминается фамилия бывшего посла США в Кабуле Майкла Маккинли и приводятся его слова о бывшем главе Афганистана: "Ашраф Гани пребывал в иллюзиях и жил в воображаемом мире". В связи с этим было бы справедливо спросить "сигаровцев": "Как формировался этот воображаемый мир и какую роль сыграли сами США в его создании?"



США с 2014 года не давали четкого представления о перспективах своего военного ухода из Афганистана и о будущем сотрудничестве с афганским государством. Соединенные Штаты вели себя неоднозначно и противоречиво. С одной стороны, подписывали соглашение о стратегическом партнерстве с правительством Афганистана и заверяли, что у руководства стран общий враг, увеличивая при этом число своих военных баз и раздавая обещания о среднесрочном и долгосрочном сотрудничестве. Штаты обещали широкую финансово-экономическую поддержку и всестороннее участие в базовых проектах развития афганского государства.



В то же время США последовательно вели как открытые, так и негласные двусторонние встречи с "Талибаном", после которых в граничащей с угрозами манере призывали руководство Афганистана провести переговоры и договориться о разделе власти с талибами. Даже Дохийское соглашение с талибами американцами было наполнено достаточно подозрительным и противоречивым содержанием. Поговаривают, что это соглашение имеет дополнительный протокол на нескольких страницах, который злые языки называют скрытыми приложениями.



В апреле 2021 года, когда начался процесс быстрой сдачи один за другим подконтрольных правительству Афганистана регионов, США в очередной раз заявили, что без достижения соглашения не допустят, чтобы "Талибан" силой захватил власть в стране. В итоге из-за двусмысленной позиции, занятой США, до сих пор некоторые противники "Талибана" пребывают в "воображаемом мире инклюзивного правительства", ожидая сигнала из Вашингтона о начале переговоров и надеясь найти свои имена в списках переговорщиков. Больше всего, конечно же, эти персонажи хотели бы заполучить свою долю при дележе будущего инклюзивного пирога – в виде доступа к государственной власти. Так что можно сказать, что вследствие противоречивой политической позиции США в "мире иллюзии" пребывал не только Ашраф Гани, но также и большинство неталибских политиков и государственных деятелей республиканского периода.



Доклад SIGAR называет коррупцию и монополию на власть факторами, сыгравшими роковую роль в формировании этого самого "воображаемого мира" у президента Гани и его ближайшего окружения. Однако критики американской политики отмечают, что США до конца своего военного присутствия в стране так и не признали за правительством Афганистана права управлять крупными финансово-экономическими проектами и денежными потоками, распределяемыми США по своему усмотрению. Работавшие в то время в Кабуле посольства и так называемые иностранные неправительственные организации, каждая из которых самостоятельно действовала и выступала в качестве некоего параллельного государства, – все они сами предлагали проекты, сами нанимали сотрудников, сами платили им денежное довольствие, сами принимали и увольняли работников без малейшей оглядки на законы и традиции страны пребывания. О своей деятельности и расходовании денежных и финансовых средств и грантов иностранные неправительственные организации отчитывались исключительно перед соответствующими органами страны своего гражданства.



Что касается приводимого в отчете SIGAR фактора о чрезмерной концентрации власти в одних руках как приведшего к отдалению столицы от регионов и ее изоляции, тут следует отметить, что такая система тоже, по сути, сформировалась благодаря стараниям и советам из Вашингтона в процессе Боннской конференции по Афганистану. Этот принцип далее был закреплен в общенациональных джиргах (традиционных всеафганских собраниях народных представителей).



В настоящее время "Талибан", опьяненный новой, пока негласной поддержкой США и некоторых стран региона, занят созданием "воображаемой администрации", более известной как "талибский эмират", находящейся в прямом противоречии с историей и традициями афганского государства и не учитывающей объективные региональные и международные геополитические реалии. В связи с этим возникает резонный вопрос: кто же теперь несет ответственность за страшные по своим последствиям иллюзии, в которых пребывают старосты "Талибана" и их невидимый, никому не известный вожак Хайбатулла Ахунд? Может, это те, кто заключил с "Талибаном" соглашение в Дохе и оставил им горы оружия и долларов, создав тем самым все условия для "эмира" Хайбатуллы и других "яростных мулл", оторванных как от внутриафганских, так и мировых реалий? Источник - НГ

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