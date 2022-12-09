 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане запущен спец-сайт для борьбы с киберугрозами в банковской сфере
09:36 12.12.2022

Запущен сайт для борьбы с киберугрозами в банковской сфере
Центробанк Узбекистана запустил сайт Центра кибербезопасности (CERT-CBU), который будет заниматься оповещением и предотвращением киберугроз в банковской сфере. На сайте можно также проверить фейковые ссылки.

Центр кибербезопасности Центрального банка (CERT-CBU) в тестовом режиме открыл свой сайт - cert.cbu.uz. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новая структура ЦБ будет заниматься оповещением и предотвращением киберугроз и инцидентов кибербезопасности, выявленных в работе операторов платежных систем, кредитных и платежных организаций.

Через сайт можно сообщить об инциденте кибербезопасности в банковской сфере, ознакомиться с новостями в сфере, информацией о наблюдаемых в мире инцидентах.

На ресурсе доступна база знаний со словарем терминов из сферы кибербезопасности и полезная информация по защите данных и цифровой инфраструктуры.

Здесь также можно проверить фейковые ссылки на сайты, использующие наименования и торговые марки финансовых учреждений Узбекистана.

В Центробанке заявили, что сайт будет пополняться новыми функциями и полезной информацией.

Источник - Газета.uz
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