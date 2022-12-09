Арестовано несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана

09:39 12.12.2022

За предположительные нарушения, связанные с проблемой газа и электричества, заключены под стражу несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана. Глава Администрации президента предупредил других чиновников сферы.



Несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана, совершившие предположительно "незаконные действия, связанные с проблемой газа и электричества", заключены под стражу. Об этом на очередном заседании Республиканского штаба в воскресенье сообщил глава Администрации президента Сардор Умурзаков, передает УзА.



На совещании отмечалось, что в отношении некоторых руководителей сферы, которые якобы нарушили закон и проявили безответственность, были возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.



В частности, как сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, среди задержанных - директор "Худудгаз Тошкент" (Ташкентского областного филиала "Худудгазтаъминот") Музаффар Алиев, руководитель Янгиюльского районного газоснабжающего предприятия Умид Туйчиев, глава Гулистанского районного предприятия электрических сетей Фуркат Шодмонкулов и другие.



"Если ответственные [руководители] в других регионах не сделают из этого правильных выводов и допустят нарушение закона, против них обязательно будет возбуждено такое же уголовное дело", - сказал Сардор Умурзаков.



9 декабря на заседании республиканского штаба глава Администрации президента Сардор Умурзаков пообещал, что виновные в энергокризисе в Узбекистана "не выйдут сухими из воды". Он отметил, что некоторые из них "сидят среди нас, на этом совещании". Комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду создаются каждую осень.