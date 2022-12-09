|КырВласти срочно меняют руководство ОАО "Электрические станции". Качкынбаев вместо Айдаралиева
09:41 12.12.2022
Осмон Качкынбаев возглавил ОАО "Электрические станции".
Он сменил на этом посту Айбека Айдаралиева, который покинул кресло по состоянию здоровья.
Резюме:
Качкынбаев Осмон Кененбаевич, 1977 г.р.
Образование высшее, специальность гидротехническое строительство, инженер-гидротехник.
Трудовую деятельность в энергосистеме начинал с помощника мастера в АО Нарынгидроэнергострой.
Предыдущее место работы – директор филиала ОАО Электрические станции – Камбаратинские ГЭС-1 и ГЭС-2.
ОАО "Электрические станции" - генерирующая компания, вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана,
ОАО "Электрические станции" образовано в 2001 году в результате реструктуризации АО "Кыргызэнерго", с государственной долей акций в уставном капитале 93,65%.
Общая численность персонала ОАО "Электрические станции" составляет свыше 5500 человек.
В состав компании входят 7 ГЭС и 2 ТЭЦ, Бишкектеплосеть.
Ежегодная выработка - от 12 до 14 млрд кВт/ч.