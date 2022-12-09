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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными, - "Взгляд"
10:24 12.12.2022

Российский уголь сдержал удар Европы
12 декабря 2022, Ольга Самофалова
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?

Россия была вынуждена уйти с европейского угольного рынка в августе, когда ЕС ввел эмбарго. Однако это не обернулось для экспорта проблемами. Наоборот, Россия вышла на рекордные объемы поставок угля в другие страны. Так, в октябре Россия поставила за рубеж почти 16,6 млн тонн. Это лишь немного ниже уровня июня, когда был достигнут рекордный максимум с 2017 года.

Это данные аналитической компании Kpler, которые не включают экспорт российского угля по железной дороге, который тоже вырос. Экспорт дальневосточного угля по ДВЖД по итогам девяти месяцев 2022 года увеличился на 14% – до 18 млн тонн – по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Что же помогло России так легко и безболезненно заместить европейского клиента?

Во-первых, спрос на уголь в мире в целом вырос, потому что уголь – более дешевая альтернатива, чем природный газ, цены на который бьют все возможные рекорды. При этом уголь и газ часто взаимозаменяемые ресурсы, в отличие от нефти.

Во-вторых, на фоне энергетического кризиса Европа "подзабыла" об экологической повестке и смотрит сквозь пальцы на то, как страны ЕС жгут все больше угля. А Великобритания впервые за 30 лет даже разрешила строительство новой угольной шахты, хотя год назад Лондон стоял во главе инициативы по сокращению использования угля и устраивал настоящие представления в соцсетях с закрытием и сжиганием угольных шахт. Еще в середине 2021 года в Европе начался "угольный ренессанс", когда резко подорожавший газ стали заменять на уголь и мазут. В 2021 году угольная генерация в Европе выросла уже на 18%, а в 2022 году она вырастет еще более чем на треть. Поэтому Европа сейчас никак не может понукать экологической повесткой азиатские страны. В итоге Китай не только стал больше покупать импортного угля, но и серьезно нарастил собственную добычу этого вида топлива.

Третий момент: в сентябре ЕС разъяснил более точное применение угольного эмбарго. Многие операторы опасались, что европейцы не только не смогут покупать российский уголь, но и транспортировать его в другие страны. Но Брюссель не пошел на такой шаг: европейские компании могут поставлять уголь из России в третьи страны. Европейцы ввели такие послабления не ради этих третьих стран. В этом просматривается прямая выгода европейцев. Например, если бы у Китая не было возможности нарастить импорт и собственную добычу угля, то ему нужно было бы больше газа. И тогда бы на рынке не оказалось "излишков" СПГ, ведь они появились в том числе благодаря Китаю, который частично заменил газ углем. Плюс на руку ЕС сыграли, конечно, ковидные ограничения в КНР, которые в целом снизили китайский "аппетит" к энергоресурсам.
Еще одна причина успеха российского экспорта угля заключается в его цене. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, российские угольщики вынуждены давать дисконт в 50–60%, но даже в таких условиях они остаются рентабельными, потому что уголь, как и все энергоресурсы, тоже подорожал.

На прошлой неделе в пятницу уголь на спотовом рынке в австралийском порту стоил более 436 долларов за тонну, что почти в три раза больше, чем в этот же день в прошлом году (индекс OPIS).

При этом в стоимостном выражении экспорт угля из России увеличился в четыре раза,

отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

"Уже с июля этого года, то есть до вступления в силу эмбарго, российские компании значительно нарастили экспорт угля в страны Азии и практически полностью заместили выпавшие европейские объемы. Китай увеличил заказы на 42%, Индия – на 60%. В сумме экспорт вырос на 2,8 млн тонн – это почти тот объем, который поставлялся в ЕС. В октябре-ноябре тренд на рост поставок угля в Азию продолжился", – отмечает Артем Деев.

Россия перенаправляет все экспортные потоки угля преимущественно в азиатские страны – в Индию и Китай, а также увеличивает поставки в Турцию и на Ближний Восток, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "А европейские страны кратно нарастили импорт угля из ЮАР и Колумбии и пытаются нарастить объемы из Австралии. При этом уголь из Колумбии и Австралии хуже российского кузбасского, так как в нем больше содержания серы, он сильнее влияет на экологию", – добавляет Чернов.

На самом деле, Россия могла бы еще больше экспортировать угля в Азию и еще больше на нем зарабатывать. Но есть инфраструктурные и логистические ограничения.

Во-первых, это загруженность железной дороги. России, по сути, нужен второй БАМ и Транссиб, и власти уже работают в этом направлении. Россия начинает расширять эти пути.

Уголь также поставляется через глубоководные российские морские порты. "Здесь тоже не хватает соответствующей инфраструктуры для увеличения поставок: пропускной способности железной дороги, терминалов и перевалочных пунктов", – отмечает Деев. Работы в этом направлении также планируются в ближайшие несколько лет.

По его мнению, текущие покупатели российского угля, которые берут его со скидкой, в дальнейшем снизят заказы. "Но ненамного – уголь из России будет постоянно идти в Азию, однако колебания в выручке и прибыли компаний уже будут определяться мировыми ценами на сырье и размером дисконта на российскую продукцию", – отмечает Артем Деев.

Однако нельзя исключать усложнения ситуации с экспортом нашего угля. "Западные страны продолжают обсуждать и вводить против РФ новые ограничения и запреты, в том числе касающиеся логистики, страхования грузов, фрахта и т. п. На данный момент есть послабления, поэтому экспорт угля нарастили, но санкционное противостояние, скорее всего, еще не завершено", – предупреждает Чернов.

Источник - vz.ru
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