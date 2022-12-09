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Кадровая чехарда от Токаева: игра в "пятнашки", - Данияр Ашимбаев
10:27 12.12.2022

О последних перестановках
Данияр Ашимбаев: За период президентства Токаева сменилось руководители практически всех ключевых звеньев его команды, в том числе и очень "приближенные к телу" фигуры. Теперь в прежней позиции остался только главный экономист Тимур Сулейменов

Данияр Ашимбаев, 9 декабря

Сегодня президентскую администрацию покинул один из старожилов Малик Мурзалин.
В качестве заместителя руководителя он курировал вопросы территориальной политики, государственного контроля и организационной работы.
Нужно отметить, что на период его работы пришлись 2 избирательных кампании по выборам президента, 1 в Мажилис, 2 в Сенат, референдум по конституционным поправкам, учреждение и проведение выборов сельских акимов. Не забудем про карантин (Мурзалин представлял АП в Госкомиссии по ЧП) и январские события...
За этот период были введены новый порядок проведения отчетных встреч акимов с населением (выезды в районы + формат диалога), новый порядок назначения акимов областей и мегаполисов (обязательные альтернативные кандидатуры), созданы 3 новых области.
Немало работников, прошедших обкатку в курируемом им отделе госконтроля и организационно-территориальной работы АП, были назначены на высокие должности в АП, правительстве и местных администрациях.
При средней продолжительности работы профильных замов АП в полтора года Мурзалин, который проработал в этой должности три года и девять месяцев, поставил абсолютный рекорд.
Показательно, что он был включен в перечень политических руководителей, которые осуществляли представление региональных акимов после инаугурации.
Переход на дипломатическую работу после такой напряженной и продуктивной работы нужно, прежде всего, рассматривать как своего рода заслуженный отпуск. Кроме того, думаю, президент решил несколько обновить свою команду, продвинуть новые кадры и оценить их возможности. За период президентства Токаева сменилось руководители практически всех ключевых звеньев его команды, в том числе и очень "приближенные к телу" фигуры. Теперь в прежней позиции остался только главный экономист Тимур Сулейменов.
На место Мурзалина назначен 43-летний Ернар Баспаев, ранее работавший помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений. Его первой задачей станет проведение частичных выборов в Сенат, назначенных на 15 января, после которых страна входит в сложную электоральную ситуацию – выборы в Мажилис и маслихаты, которые должны пройти по смешанной модели (а возвращение одномандатных округов делает ситуацию весьма непредсказуемой). Затем – не отходя от кассы – должны стартовать в пилотном режиме – прямые выборы районных акимов.
У нового замрука нет такого политического веса и мастерства, как у его предшественника – не только в части организации процесса, но и умения договариваться с местными элитами (которые сейчас явно вздохнут с облегчением).
Токаев, как показывает новейшая история, к кадрам относится очень щепетильно, с одной стороны, выдавая определенный кредит доверия новичкам, а с другой – старается не разбрасываться опытными игроками. Некоторые фигуры временно выводятся из игры с тем, чтобы освежить состав участников и обеспечить некую целостность команды, но при этом формируется скамейка запасных из опытных игроков.

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Экс-мэр столицы Алтай Кульгинов стал 5-м вице-премьером в правительстве Алихана Смаилова. По логике он будет курировать вопросы социальной политики, за которые ранее отвечал Ералы Тугжанов. После ухода последнего на пост акима Актюбинской области должность была вакантной почти 4 месяца и социалку временно курировал вице-премьер Серик Жумангарин.
Сейчас на 19 министров приходится 5 вице-премьеров, т.е. по 3,8 министра в среднем на брата. Но это в среднем, поскольку социальный блок включает в себя 6 ведомств - МТСЗН, МНВО, МП, МЗ, МКС, МИОР.
Блок сложный, но насколько помнится сам Кульгинов в минувшем году претендовал на эту позицию.
Как акима его нещадно критиковали, но работник он вполне опытный, удар держать умеет, хотя должность по сути расстрельная, особенно в контексте будущих выборов. Эти же выборы делают правительство временным. К следующему Наурызу кабинет должен будет уйти в отставку и не факт, что многие его руководители сохранят свои посты.

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Уход Мурзалина привел к серии перестановок внутри президентской администрации.
Новым замом стал 43-летний Ернар Баспаев, ранее работавший руководителем аппарата акима Атырауской области (при Измухамбетове и Ногаеве), государственным инспектором АП и помощником президента - зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений (с апреля нынешнего года).
На его место был переведен 42-летний Канатбек Жайсанбаев, работавший в 2010-2016 гг. руководителем аппарата акима Кызылординской области (при Куандыкове и Кушербаеве), а с 2016 г. - в АП. В апреле 2021 г. он был назначен зав. отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы (после того, как его предшественник в этой должности Нурлан Сауранбаев возглавил КТЖ).
Орготдел вместо Жайсанбаева возглавил 41-летний Габидулла Оспанкулов. Он успел поработать зам. акима Экибастуза, председателем Комитета по делам молодежи МОН, зам. акима ЗКО (при Кульгинове), секретарем партии "Нур Отан" (при Байбеке), вице-министром информации и общественного развития (при Абаеве). С 2021 г. он работал госинспектором и зам. зав. отделом гос контроля и организационно-территориальной работы АП.
Нужно отметить, что все трое проработали последние годы под руководством Малика Мурзалина, который сегодня был назначен послом в Грузии. Такой подбор новых кадров является и своего рода хорошей оценкой проделанной работы.
Баспаев теперь будет курировать регионы, госконтроль и оргработу, а Жайсанбаев возглавит самостоятельный блок, который возник летом 2019 г. в администрации Касым-Жомарта Токаева для обеспечения политики "слышащего государства". Этим направлением ранее руководили Аида Балаева и Тамара Дуйсенова, последние полгода - Баспаев.

Таким образом, в команде главы АП Мурата Нуртлеу сейчас сложился следующий состав:
Нурдаулетов - силовые структуры;
Сулейменов - экономика и реформа госуправления;
Баспаев - региональная политика и госконтроль;
Жиенбаев - правовая политика;
Казыхан - внешняя политика;
Балаева - внутренняя политика;
Сариев - обеспечение деятельности президента и АП, госнаграды;
Жайсанбаев - обращения граждан;
Исекешев - видимо, экономика, поскольку он был введен в состав Высшего совета по реформам, но полномочия, которые были у Бозумбаева, к нему не перешли.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670830020


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