Казахстанский облцентр Петропавловск снова остался без воды

11:23 12.12.2022

Петропавловск снова остался без водыФото -

Ведутся ремонтные работы, из-за чего перекрыт въезд в город со стороны озера Пестрого.



На въезде образовались пробки, сообщает Sputnik Казахстан



Петропавловск ночью вновь остался без водоснабжения из-за крупной аварии на водоводе – третьей подряд.



Примерно в час ночи вода исчезла из кранов во всем городе. Как сообщил аким Петропавловска Руслан Анбаев, ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения диаметром 800 миллиметров по улице 314-й стрелковой дивизии.



- Место прорыва уже обнаружили. Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрое. На данный момент давление и водоснабжение по городу восстанавливается, за исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий. Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах, - проинформировал градоначальник.



Он подчеркнул, что до полного восстановления давления воды будет организован подвоз воды жителям.



Это уже третья подряд крупная авария на городском водоводе.