Токаев уговаривает правительствоKZ начать работать

11:31 12.12.2022

Реформы коснутся всех, оставаться в стороне нельзя: Токаев обратился к премьеру



Правительству нельзя оставаться вне процессов реформ, которые происходят в стране, заявил президент Казахстана, призвав министров и акимов задуматься об этом

АСТАНА, 12 дек - Sputnik. Завершая выступление на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев обратился к премьер-министру Алихану Смаилову.

"Можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Может ли правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли правительство противостоять всем экономическим угрозам внутри и снаружи?" - задал он вопрос главе Кабмина.

Эти вопросы, по мнению главы государства, необходимо тщательно обсудить во время консультаций президента с премьер-министром и депутатами парламента.

"Стоящие перед нами задачи очень сложные. Эти обязанности касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны разумно сохранять единство и работать вместе", - подчеркнул Токаев.

Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет - Токаев

Он напомнил о парламентских выборах, которые пройдут в первой половине следующего года.



"В соответствии с предложенной мной программой политических реформ законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения. Правительство также не должно оставаться вне процесса этой реформы. Эта работа должна проводиться одновременно, в одном темпе", - отметил президент.

По словам главы государства, все члены правительства должны задуматься над этим вопросом.

"Пусть работа, которую вы делаете на благо нашего народа, будет успешной", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.