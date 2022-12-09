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Русский вызов в цифровую эпоху. Элиты и технологии, - Павел Тулаев
12:34 12.12.2022

Русский вызов в цифровую эпоху. Элиты и технологии
Павел Тулаев

Цель – формирование нового субъекта, а именно лидера и победителя в Четвертой мировой войне. Шире речь пойдет об условиях и проблемах создания предпосылок для нашей победы, особенностей развития информационного и культурного киберпространства.

Поскольку сейчас в разгаре локальный военный конфликт на Украине в контексте мировой, так называемой "гибридной войны", и всем уже стало понятно, что России противостоит весь объединенный Запад в лице НАТО, по моему убеждению, принципиально важно сконцентрировать внимание именно на глобальных аспектах происходящих процессов. В своих публикациях последних 30-лет, то есть начиная с 1990-х годов, эту тематику я называю "войнами нашего поколения".

Борьба за мировое или региональное лидерство происходит с участием многих субъектов во многих пространствах, но сегодня важно подчеркнуть именно сферу науки и техники (ноосферу), киберпространство (виртуальный мир), а также средства коммуникации (мобильная связь, сетевые платформы и т.п.). Это сферы высоких, так называемых "инновационных" технологий, которые обеспечивают лидерство в современных вооружениях. Именно они трансформируют характер войны, методы и формы ее ведения.

Некоторые аналитики считают, что на Украине идет сетецентричная война. Ее теорию разработало военное руководство США, в частности Отделение по трансформации силы. Данная доктрина принята на вооружение и применялась уже в нескольких вооруженных конфликтах. Ее подробно исследовал наш коллега Леонид Савин в книге "Сетецентрическая и сетевая война".

Я же хочу подчеркнуть, что суть современной кибервойны не в том, что полигоном стала Украина, а в том, что ее пространство - это "воздух", а не "земля" и не "вода". Вот почему американскому доминированию на море и китайской экспансии на суше, надо противопоставить аэрократию, то есть господство в небе, во всех его смыслах, а не окопную войну со стрелковым оружием.

Не буду здесь раскрывать сложную тему многополярности и полисубъекности, в том числе транснациональных и латентных структур, но прошу обратить внимание, что мировую конкуренцию в целом формирует сложный клубок противоречий и конфликтов, открытая и тайная борьба спецслужб, военно-промышленных комплексов, взаимное изучение друг друга и уничтожение различными способами в случае военного столкновения.

Специалисты знают, что мир переживает эпоху Четвертой промышленной революции. Одновременно с интеллектуально емким производством, с его автоматизацией и роботизацией пришла "цифровизация". Хорошо это или плохо - вопрос философский, этический. С духовной точки зрения, можно критиковать машинную цивилизацию за ее дегуманизацию, отчуждение, разрушительные для человека и природы последствия. Дух Прометея, принесшего людям огонь знаний, приводит к трагедии Фауста. Христианское Богочеловечество вырождается в "человеко-божество", а оно, в свою очередь, приводит к индивидуализации сознания, деградации личности и современного общества как такового.

Кроме того, господствующие элиты, иногда именуемые "мировым правительством" или "закулисой", сознательно используют новейшие технологии в своих классовых целях и клановых интересах. Они стараются управлять не только производством, но и человечеством в целом. Отсюда - цифровой контроль (вспомните недавний опыт с COVID-19), кибер-полигоны на военных и "мирных" фронтах. Отсюда - сознательное выращивание зомбированных субъектов, запрограммированных биороботов, использование секса как социального оружия, навязывание всякого рода форм "новой нормальности".

Кому-то дано право создавать и пользоваться высокими технологиями, жить по стандартам мировой элиты, а кому-то ставят логические ловушки и геополитические капканы, навязывают "тормозящие технологии", сливают "культурные помои" (дегенеративное искусство).

Надеюсь, что здесь все понимают, что такое технологическая зависимость и программный диктат.

Состоятельные и просто молодые люди стремятся купить себе новейшие, продвинутые модели ноутбуков, телефонов, видео и фотоаппаратуры, а тут вдруг им объясняют, что это "вражеские сети" или "сервисы четвертого рейха". Оказывается, что Майкрософт, Гугл, Фейсбук, Скайп, Твитер, Вотсап, Вайбер, Инстаграм и прочие продукты заточены под задачи западных спецслужб.

Действительно, многие технические вещи с программами индивидуального пользования: от мобильного до ПК, - имеют свой уникальный идентификационный номер, через который можно контролировать деятельность хозяина игрушки. В этой связи наиболее радикальные патриоты советуют не использовать западные программы. А что предлагается взамен? В этом-то и состоит главный вопрос.

Ответьте мне, пожалуйста, откуда взяться лидерству, если в научной сфере, инновационных технологиях, в области образования, связи, коммуникаций, интенсивности и роботизации производства мы значительно отстаем от Китая, Японии, США и Европы? Думаю, что эту печальную статистику вы знаете. Если нет, я ее вам представлю.
Вспомните также печальный исторический опыт в СССР: генетика была объявлена буржуазной наукой, кибернетика - тоже, тем более что она изобретена сионистом; Циолковский долгое время считался строителем дирижаблей, Королев - троцкистом, а Туполев - лидером русской фашистской партии; аналогичная ситуация произошла с такими великими учеными, как Лосев, Снесарев, Свечин, - и многими другими. Тут очевидна общая закономерность: непонимание гениев властью и бюрократами, которые их интерпретируют с помощью собственной, упрощенной, часто примитивной парадигмы.

Что делать в этих условиях нынешнему правительству России я говорить не буду. Для этого есть Совет по национальной безопасности, несколько крупных аналитических институтов и спецслужб, а также Государственная дума с развитой структурой экспертов.

В целом, как я уже неоднократно писал и говорил, необходимо повсеместное внедрение теории и практики лидерства. Совершенно очевидно, что в условиях жесткой мировой конкуренции нам нужен "Русский прорыв". Именно киберпространство, ноосфера, "небо" в широком понимании, должны стать полем для соревнования.
И конечно, эта качественно новая, виртуальная среда обитания русского субъекта не должна превращаться в информационную свалку на тему горячей войны: где кого убили, что и где взорвали. Такой информационный вектор, в духе горячих сводок ТВ новостей с фронта, приводит к общественной истерии, панике, депрессии.
Наш Русский мир в реальности и виртуальном пространстве должен быть многомерным, полноценным, гармоничным, эстетичным и т.д. Здесь должны культивироваться: здоровый образ жизни, сила ума, фундаментальные и прикладные знания, национальная традиция, мирная стратегия и т.д.

Вполне логично, что локальный конфликт на Украине, названный СВО, пробудил новый уровень понимания многих проблем. Именно на фронтах мировой войны рождается новое поколение победителей, будущих лидеров Русского мира.

Источник - geopolitika.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670837640


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