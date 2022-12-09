Ничего не понимают... КырДепутаты обвиняют кыр-вице-министров Базарбаева и Исаева в полной проф-непригодности

14:26 12.12.2022

"Не могут понять и ответить". Депутат предлагает пересмотреть должности замминистра труда Базарбаева и замминистра иностранных дел Исаева



Депутат Айбек Осмонов (Ошский округ) предложил коллегам рассмотреть соответствие замминистра труда Нурдоолота Базарбаева и первого заместителя министра иностранных дел Асеина Исаева своим должностям.



Как сказал депутат на заседании Комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции, оба заместителя не могут дать четкие ответы на вопросы депутатов.



"Пусть придут другие заместители или сами министры. Не могут ни понять, ни ответить. Вы отвечаете за наших мигрантов, но ничего не знаете про ситуацию там", - сказал Осмонов.



Ранее депутат Шайлообек Атазов (Свердловский округ) спросил у заместителей, когда увеличат штат посольства России в Кыргызстане. "Ко мне обратилась посол в России, жалуется, что не хватает людей. Там всего 10 человек на миллион людей. Они не успевают. Три месяца обещаете добавить штат, но не делаете этого. Почему?" - спросил Атазов.



Но депутат не получил ответа. Нурдоолот Базарбаев ответил, что такой информации нет. А Асеин Исаев ответил, что необходимо уточнить и потом даст ответ.



Депутат Атазов отчитал их. "Если не вы, то кто отвечает за наших мигрантов?" - сказал Атазов.



В итоге депутаты решили добавить предложение Осмонова в решение комитета, а также решили провести парламентские слушания по вопросам миграции.