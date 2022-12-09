В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого

15:43 12.12.2022 Даже фасады старинных зданий подвергаются в Эстонии декоммунизации

12 декабря 2022, Никита Демьянов



Российская спецоперация на Украине побудила эстонские власти начать кампанию по уничтожению в стране любых следов советской символики. Как уверяет ряд эстонских политиков, пятиконечная звезда или высказывание Ленина "угрожают нашей безопасности". Против подобного экстремизма восстали даже влиятельные представители эстонской интеллигенции, потребовавшие прекратить уничтожение "культурного наследия".



Даже после того, как в Эстонии в ближайшие месяцы закончат великую, эпическую борьбу с памятниками советским солдатам, местные борцы с "тоталитарным наследием" не могут чувствовать себя удовлетворенными. Оглядывая родную страну пристрастным взором, они внезапно обнаружили, что и без памятников СССР по-прежнему будет напоминать о себе чуть ли не на каждом шагу. Там фасад построенного во времена СССР здания украшает пятиконечная звезда, здесь на стене сохранился барельеф, изображающий советских рабочих и крестьян, а на потолке национальной оперы еще совсем недавно можно было созерцать ленинский лозунг "Искусство принадлежит народу".



Повсеместная зачистка



Это ужасно возмущало эстонских ревнителей благонравия. Поэтому недавно в Эстонии были разработаны особые законодательные поправки, гласящие, что "видимые публике части здания, памятники, скульптуры и другие строения не могут выражать подстрекательство к вражде, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акты агрессии, геноцид, преступления против человечности или военные преступления".



Особая комиссия при правительстве Эстонии представила свой отчет, порекомендовав к сносу или "замене" 244 памятника, оставшихся от советских времен. На данный момент убрано уже 56 из них – поскольку многие эстонские самоуправления, проявив инициативу, начали расправу с монументами, не дожидаясь рекомендаций свыше.



Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (член правой партии "Отечество") заявила: "Задача законопроекта – избавить страну от символов, которые угрожают нашей безопасности. Кроме того, если мы ждем интеграции русскоязычных жителей страны, чтобы у нас было одинаковое понимание истории – этого трудно достичь, если у нас существуют монументы, символизирующие ложное представление об истории".



Однако против этого законопроекта взбунтовались некоторые представители эстонской интеллигенции. С их точки зрения, под предлогом борьбы с советским наследием власти уничтожают в том числе и объекты, имеющие немалую культурную ценность.



"Ни одна коалиция, тем более партия, не имеет права решать за все общество, поскольку культура принадлежит всем. Это наше наследие. Да, оно непростое, но об этом надо говорить, а не просто рушить. Культура – не для разрушения. Мы не можем стереть с лица земли все проявления советского искусства, в том числе архитектуру. Один классический пример – когда "Талибан*" в Афганистане уничтожил статуи Будды, то все, в том числе и в Эстонии, охали и говорили об иконоборчестве и уничтожении культуры. Мы не хотим войти в историю подобным", – подчеркнула профессор кафедры искусствоведения и визуальной культуры Эстонской художественной академии Криста Кодрес.



Среди недовольных оказались также профессор кафедры истории культуры Таллинского университета Марек Тамм и доцент эстонской Художественной академии Рийн Алаталу. По мнению Тамма, "проблема оккупационной символики" выдумана властями. "Ее "решают" в интересах собственных избирателей, а не в интересах эстонского государства и общества", – отметил профессор. "Думаю, нужна очень богатая фантазия, чтобы углядеть в пятиконечной звезде на крыше дома или стене угрозу безопасности Эстонии. Я же вижу, что министр юстиции, которая действует в угоду своим избирателям, представляет большую угрозу безопасности, чем Дом офицеров, кинотеатр "Сыпрус" или роспись потолка в опере "Эстония", – подчеркнул ученый.



По мнению Тамма, в Эстонии нужно строить такое государство, где важные вопросы будут решать профессионалы, а не популисты. "И у нас в Эстонии нет официальной трактовки истории. Мне кажутся странными высказывания министра юстиции о том, что есть правильная и неправильная трактовка истории. Или где-то есть комиссия, которая будет решать, какая трактовка истории правильная, а какая нет? Следует избегать политизации истории", – призвал профессор.



Нет – "памятникам лжи"!



В эфире гостелеканала ETV состоялся спор министра юстиции Данильсон-Ярг с ректором Художественной академии и историком архитектуры Мартом Кальмом. "Я действительно не думаю, что, когда ребенок смотрит на пятиугольник на здании напротив Stockmann, он проникается советчиной, – иронизировал Кальм. – Я плохо понимаю, почему под влиянием войны на Украине к советскому наследию нужно относиться как-то совершенно по-другому. Я не думаю, что нужно с ним что-то делать".



Министр ему возразила: "Режим, опирающийся на ту же символику и наследие, в настоящее время ведет войну на Украине. Мы точно так же находимся ... в очень сильной информационной войне. Я думаю, что сейчас очень правильное время, чтобы убрать советские символы – потому что мы поняли, что это оружие. Россия использует историю как оружие. И мы должны забрать это оружие у России, чтобы она не могла нам навредить".



В Латвию пришла месть за снос памятника советским освободителям

Данильсон-Ярг выразила опасения по поводу того, что в Эстонии у советских, как она выразилась, "памятников лжи" проходят митинги представителей русской общины страны, протестующих против ущемления своих прав – с этой практикой, по мнению министра, пора заканчивать. "Эта ложь используется для того, чтобы удерживать часть нашего населения в своей сфере влияния, пропагандировать ложную трактовку истории. И мы не можем интегрировать этих людей, если не скажем, что это неправильно, и этого не должно быть в городском пространстве", – страстно доказывает глава Минюста.



Кальм же возразил, что он принципиально против ликвидации и сноса. "Мне нравится история в ее многослойности. Я не хочу черно-белой, упрощенной концепции истории. Наша сила и безопасность зависят от степени нашей сплоченности. На мой взгляд, угроза безопасности и проблема состоит как раз в том, что эта кампания по сносу советских памятников расколола общество", – сказал ректор Художественной академии.



В свою очередь Рийн Алаталу усомнилась в компетентности создаваемой правительством комиссии, которая будет оценивать художественную ценность объектов искусства, оставшихся со времен СССР. При этом она отметила, что подготовленные правительством законопроекты позволят вторгаться даже в частные дворы. "Подозреваю, что за этим могут последовать всяческие интересные случаи доносительства", – добавила она.



По мнению Алаталу, даже если комиссия состояла бы только из историков и художников, она все равно не была бы компетентна решать, что сносить, а что оставить. "Задача защиты памятников старины – хранить память. Именно поэтому мы храним наследие разных периодов, чтобы они были перед нашими глазами словно открытый учебник. Нам нужно придать ему такой смысл, чтобы мы не ходили поклоняться этим пятиконечным звездам, а понимали, почему они появились. То, как стирают память, люди нашего возраста очень хорошо помнят по советскому периоду", – отметила доцент Художественной академии.



Опасный герб Советского Союза



"Десоветизаторы" уже работают – цитату Ленина на потолке национальной оперы закрыли. Однако роспись на потолке, где изображены советские солдаты в окружении веселых крестьянок, до сих пор люто раздражает национальных патриотов. Однако и тут нашлись сторонники того, чтобы оставить все в прежнем виде.



"Я как искусствовед скажу: одна из проблем заключается в том, что здание является эстетически единым целым, включая весь декор. Конечно, я могу понять людей, которых раздражают пятиконечные звезды, серпы и молоты… Но что касается росписи на потолке, то меня она не раздражает. Не знаю, насколько бы нам помогло, если бы мы все удалили, сломали, скрыли. Мало того, что нам это не поможет, ведь историю не изменишь, мы не должны лишать более молодое поколение личных воспоминаний о тех ужасных временах", – увещевает Криста Кодрес. По словам же директора оперы Отта Маатена, молодые зрители относятся к росписи на потолке "нейтрально".



Еще одним объектом острейших споров стало здание бывшего советского Дома офицеров в Таллине. Министр Данильсон-Ярг сообщила, что здание обследуют "эксперты", которые должны будут сказать, какие части этого дома нужно убрать.



Особенные опасения вызывает герб Советского Союза, находящийся наверху по центру здания. Но Кальм уверяет, что Дом офицеров, по его словам, "не представляет никакой опасности". Также искусствовед советует оставить в покое роспись на потолке в Национальной опере. "На мой взгляд, очень большая проблема заключается в том, что это цензура истории. Если мы участвуем в цензурной кампании, то она по определению не носит демократического характера", – сказал Март Кальм.



Крестовый поход против нежелательного прошлого



Такой "бунт" интеллигентов всерьез озадачил эстонские власти. Одно дело, если бы возражать пытались представители местной русской общины, донельзя маргинализированной и бесправной. Совсем другое – когда свое несогласие выражают люди уважаемые и статусные.



В связи с этим редактор таллинской русскоязычной газеты "Столица" Александр Чаплыгин отмечает: "Оказывается, в Эстонии еще сохранилась настоящая интеллигенция. Она напомнила о своем существовании, когда правительство приступило к последнему этапу декоммунизации, собравшись отковырять звезды и другие чуждые министрам символы с архитектурных памятников. Этого маразма не выдержала даже вполне себе лояльная к власти творческая и научная элита. Ведь следующим этапом может стать публичное сожжение неугодных нынешней власти книг, а также запрет идеологически чуждых произведений искусства. А почему бы и нет?"



На контрасте можно посмотреть – а какие именно памятники старины в современной Эстонии холят и лелеют? Символичным в этом плане стало озвученное в этом году решение государственного Департамента защиты памятников старины. Данный департамент объявил об итогах тура подачи ходатайств на получение пособий на сохранение ценной хуторской архитектуры. В этом году пособия на общую сумму 200 000 евро получили восемнадцать частных владельцев. В частности, деньги достались владельцам одиннадцати зданий с камышовой крышей и семи – с деревянной.



Тут можно отметить, что современная Эстония всеми силами тянется к патриархальной старине. Адепты такого подхода хотели бы воссоздать прежнюю хуторскую идиллию – хоть она и во многом является вымышленной. Российский и советский период истории Эстонии воспринимается надругательством над национальными идеалами во многом еще и потому, что восточные соседи притащили с собой вещи, истинному хуторянину противные – огромную армию, тяжелую промышленность. И поэтому закономерно, что уничтожение советской символики совпало в Эстонии по времени с уничтожением советского наследия и иного рода – например, "грязной" сланцевой энергетики, которая, как бы там ни было, надежно обогревала государство в течение многих лет. Но оказалась не нужна в современных реалиях.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ Источник - vz.ru

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