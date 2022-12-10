Москва спасла Мекку от похода экстремистов, - Вениамин Попов

16:39 12.12.2022

Взаимное притяжение России и государств арабского мира продолжится



Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.



Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС.

Россия и арабский мир обречены на то, чтобы и дальше оставаться солидными партнерами и друзьями. На состоявшейся в конце ноября в Институте востоковедения РАН научной конференции на эту тему отмечалось, что эпоха взаимного притяжения России и государств арабского мира продолжится – стороны фактически становятся архитекторами новой международной реальности.

Недавние события подтверждают, что арабы вопреки массированному давлению США не присоединились к антироссийским санкциям. Самым ярким примером этого является тот факт, что Саудовская Аравия и ОАЭ не только не поддались огромному нажиму американцев с целью заставить их увеличить уровень добычи нефти, но и в рамках организации ОПЕК+ заявили о твердом стремлении и в будущем отстаивать свои национальные интересы.



Позиции Москвы и большинства арабских государств по основным и наиболее актуальным проблемам современного мира близки или совпадают. И даже нынешний чемпионат мира по футболу в Катаре показал наш единый антиколониалистский настрой.



Более того, в частности Россию и в целом мусульманский мир объединяют общие цивилизационные ценности. Они заметно отличаются от западных – мы за прочные семейные связи, против наркотиков и полагаем, что нельзя идти против природных закономерностей.



Общность гуманитарных подходов создает прочную долговременную базу для наших торгово-экономических связей. Интенсивность нашего военно-технического сотрудничества хорошо известна – ожидаемая победа России в нынешней специальной военной операции в Украине еще больше расширит эти возможности.



В России каждый год с целью экспорта будет собираться не менее 40 млн т зерна, более 75% этих поставок пшеницы и других продовольственных продуктов идут в арабские страны. В частности, Египет ежегодно импортирует из России от 5 млн до 7 млн т зерновых.



В ближайшие годы на Ближнем Востоке и Северной Африке будет серьезно ощущаться недостаток воды: уже сейчас немало конфликтных ситуаций возникает именно вокруг источников пресной воды. Россия располагает одной четвертой мировых запасов питьевой воды, причем чистейшей. Не исключено, что в обозримом будущем строительство газо- и нефтепроводов сменится сооружением водоводов – только опреснением морской воды арабским странам не обойтись.



Мы не всегда эффективно разъясняем нашу помощь арабскому миру, ее огромное значение. Во-первых, мы никогда не смотрели на арабов сверху вниз, как это делает Запад. Во-вторых, отправив наш воинский контингент в Сирию, мы фактически спасли великую исламскую религию от захвата ее экстремистами и террористами. Если бы террористам из "Исламского государства" (запрещено в России) удалось в сентябре 2015 года окружить и захватить Дамаск, то дальше бы они пошли на Мекку. Этой трагедии удалось избежать только благодаря помощи России.



Мы недостаточно рассказываем о нашем плодотворном сотрудничестве с арабами: нелишне напоминать, что в 1956 году, а затем в 1967 и 1973 годах Советский Союз выступал на стороне арабов. Вероятно, стоило бы готовить больше материалов о том, как много полезного принесло взаимодействие с Россией Египту, Алжиру, Сирии, Судану, Ираку и другим государствам.



Палестинский вопрос всегда будет оставаться актуальным, и нам, вероятно, стоило бы более активно его поднимать в будущем: может быть, целесообразно голосовать со всеми арабами или выступать в качестве соавторов резолюций, как, например, это было на днях в четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН по деколонизации. "Резолюция о правовых последствиях, вытекающих из продолжающегося нарушения Израилем права палестинского народа на самоопределение" собрала 98 голосов. Против высказались 17 стран при 52 воздержавшихся. Это важный инструмент давления на Израиль.



Хотя на последнем арабском саммите в Алжире не удалось вернуть Сирию в Лигу арабских государств, тем не менее работу в этом направлении важно продолжать, выдвигая при этом более энергично на передний план идею арабского единства.



Ключевыми партнерами Москвы в этой деятельности должны стать Египет, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Алжир. Тем более что в настоящее время обсуждаются сроки предстоящего визита в Россию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Роль этой республики в международных делах возрастает, чему способствует, в частности, конструктивная позиция богатого нефтью и газом Алжира в отношении нынешнего энергетического кризиса.



В августе Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что для этого у Алжира есть почти все условия. А спустя три месяца Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС, о чем заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.