 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.12.2022
18:42  Инфляция в Казахстане достигла исторического максимума - 19,6%
18:38  Беглый казахстанский банкир-аферист Мухтар Аблязов лишен статуса беженца во Франции
18:37  Зачем США меняют послов в Центральной Азии? - Е.Погребняк
18:29  "Титаническая битва" Запада с Россией за финансовую систему мира начата, - Роберт Фарли
17:39  Известный утырок Оспанкулов дослужился до завотделом госконтроля Администрации К.Токаева
17:20  Из автобусов в Москве убрали призыв на узбекском языке вступать в армию России
17:09  Кыргызстан пытается выдоить из Эмиратов $800 миллионов. Жапаров-2 в Абу-Даби

17:04  Царь Петр и королева Анна. Рос-британские отношения всегда отличались неоднозначностью и изменчивостью, - П.Густерин
17:01  Самый грязный воздух. Бишкек возглавил мировой рейтинг
17:00  Стиль России. О моде и победе. - Дм.Выдрин
16:52  Россия выздоравливает, а власть и пропаганда пока нет, - М.Делягин
16:39  Москва спасла Мекку от похода экстремистов, - Вениамин Попов
15:43  В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого
14:26  Ничего не понимают... КырДепутаты обвиняют кыр-вице-министров Базарбаева и Исаева в полной проф-непригодности
13:51  США предлагают Ирану "гнилую сделку" против России, - Айнур Курманов
13:37  Юрий Поляков о "перелетной элите" и о том, что будет после победы на Украине
12:34  Русский вызов в цифровую эпоху. Элиты и технологии, - Павел Тулаев
11:31  Токаев уговаривает правительствоKZ начать работать
11:23  Казахстанский облцентр Петропавловск снова остался без воды
11:18  Как работает феминизм и все прочие политтехнологии, - Антон Беликов
10:27  Кадровая чехарда от Токаева: игра в "пятнашки", - Данияр Ашимбаев
10:24  Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными, - "Взгляд"
09:41  КырВласти срочно меняют руководство ОАО "Электрические станции". Качкынбаев вместо Айдаралиева
09:39  Арестовано несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана
09:36  В Узбекистане запущен спец-сайт для борьбы с киберугрозами в банковской сфере
00:51  Кто в ответе за сдачу Афганистана исламистам, - Гаус Джанбаз
00:49  Половина России станет ориентированной на Китай особой зоной, - Анатолий Комраков
Воскресенье, 11.12.2022
23:54  Экипаж Су-24 авиации ЧВК "Вагнер" повторил подвиг капитана Гастелло
22:49  У России заканчивается "терпелка"? - Дм.Попов
16:58  На лабутенах. В Сети обсуждают туфли президента Садыра Жапарова на саммите ЕАЭС
15:57  Как победа Марокко на ЧМ привела к беспорядкам в Европе
15:25  Случайны ли столь частые оправдания, звучащие из Казахстана? Сидение на двух стульях, - А.Уваров
12:39  Краткая история Хаоса. Русский хаос и западные миропорядки. Ч. 2, - А.Дугин
10:41  Сердар Бердымухамедов вслед за отцом удостоился звания "Заслуженный дипломат Туркменистана"
10:25  России нужен достойный ответ на Стратегию национальной безопасности США, - В.Катасонов
10:21  Как можно победить, но проиграть. Уроки африканских кампаний, - Тимур Шерзад
09:30  "Рейх жив": зачем немецкие "патриоты" попытались ликвидировать ФРГ и вернуть Кенигсберг
01:34  Князи из грязи. Австрийка Элизабет Шимпфессель написала книгу о российском олигархате
00:38  Америка начинает открыто воеватьс Россией. Цели намечены
00:24  Население Узбекистана превысило 36 миллионов
00:11  ТуркменВласти решили создать свой изолированный от остального мира туркм-интернет
Суббота, 10.12.2022
21:20  Западные "партнеры" пытаются уломать Путина на "Минск-3", - Рафаэль Фахрутдинов
18:18  Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно, - Глеб Простаков
18:14  Путин и Жапаров сделали "совместное заявление" про интернет
11:41  Казахстанец Алан Курмангалиев выиграл юниорский ЧМ по пинг-понгу
11:38  Daily Mail: в Тихом океане найден затонувший в 1875 году корабль "Pacific", груженый золотом
10:15  Казахстан стремительно идет к дефициту сжиженного газа, - Адил Урманов
10:12  Известный амер-журналист Уол загадочно умер прямо на стадионе в Катаре во время матча ЧМ-2022
09:53  "Мир" Москве. Секрет казахстанской дружбы, - Мих.Ростовский
09:48  Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от личной встречи с Путиным из-за Украины
08:38  Публичные "порки" и покаяния женщин (таджикский опыт), - Алия Хамидуллина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва спасла Мекку от похода экстремистов, - Вениамин Попов
16:39 12.12.2022

Взаимное притяжение России и государств арабского мира продолжится

Об авторе: Вениамин Викторович Попов – чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС.
Россия и арабский мир обречены на то, чтобы и дальше оставаться солидными партнерами и друзьями. На состоявшейся в конце ноября в Институте востоковедения РАН научной конференции на эту тему отмечалось, что эпоха взаимного притяжения России и государств арабского мира продолжится – стороны фактически становятся архитекторами новой международной реальности.
Недавние события подтверждают, что арабы вопреки массированному давлению США не присоединились к антироссийским санкциям. Самым ярким примером этого является тот факт, что Саудовская Аравия и ОАЭ не только не поддались огромному нажиму американцев с целью заставить их увеличить уровень добычи нефти, но и в рамках организации ОПЕК+ заявили о твердом стремлении и в будущем отстаивать свои национальные интересы.

Позиции Москвы и большинства арабских государств по основным и наиболее актуальным проблемам современного мира близки или совпадают. И даже нынешний чемпионат мира по футболу в Катаре показал наш единый антиколониалистский настрой.

Более того, в частности Россию и в целом мусульманский мир объединяют общие цивилизационные ценности. Они заметно отличаются от западных – мы за прочные семейные связи, против наркотиков и полагаем, что нельзя идти против природных закономерностей.

Общность гуманитарных подходов создает прочную долговременную базу для наших торгово-экономических связей. Интенсивность нашего военно-технического сотрудничества хорошо известна – ожидаемая победа России в нынешней специальной военной операции в Украине еще больше расширит эти возможности.

В России каждый год с целью экспорта будет собираться не менее 40 млн т зерна, более 75% этих поставок пшеницы и других продовольственных продуктов идут в арабские страны. В частности, Египет ежегодно импортирует из России от 5 млн до 7 млн т зерновых.

В ближайшие годы на Ближнем Востоке и Северной Африке будет серьезно ощущаться недостаток воды: уже сейчас немало конфликтных ситуаций возникает именно вокруг источников пресной воды. Россия располагает одной четвертой мировых запасов питьевой воды, причем чистейшей. Не исключено, что в обозримом будущем строительство газо- и нефтепроводов сменится сооружением водоводов – только опреснением морской воды арабским странам не обойтись.

Мы не всегда эффективно разъясняем нашу помощь арабскому миру, ее огромное значение. Во-первых, мы никогда не смотрели на арабов сверху вниз, как это делает Запад. Во-вторых, отправив наш воинский контингент в Сирию, мы фактически спасли великую исламскую религию от захвата ее экстремистами и террористами. Если бы террористам из "Исламского государства" (запрещено в России) удалось в сентябре 2015 года окружить и захватить Дамаск, то дальше бы они пошли на Мекку. Этой трагедии удалось избежать только благодаря помощи России.

Мы недостаточно рассказываем о нашем плодотворном сотрудничестве с арабами: нелишне напоминать, что в 1956 году, а затем в 1967 и 1973 годах Советский Союз выступал на стороне арабов. Вероятно, стоило бы готовить больше материалов о том, как много полезного принесло взаимодействие с Россией Египту, Алжиру, Сирии, Судану, Ираку и другим государствам.

Палестинский вопрос всегда будет оставаться актуальным, и нам, вероятно, стоило бы более активно его поднимать в будущем: может быть, целесообразно голосовать со всеми арабами или выступать в качестве соавторов резолюций, как, например, это было на днях в четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН по деколонизации. "Резолюция о правовых последствиях, вытекающих из продолжающегося нарушения Израилем права палестинского народа на самоопределение" собрала 98 голосов. Против высказались 17 стран при 52 воздержавшихся. Это важный инструмент давления на Израиль.

Хотя на последнем арабском саммите в Алжире не удалось вернуть Сирию в Лигу арабских государств, тем не менее работу в этом направлении важно продолжать, выдвигая при этом более энергично на передний план идею арабского единства.

Ключевыми партнерами Москвы в этой деятельности должны стать Египет, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Алжир. Тем более что в настоящее время обсуждаются сроки предстоящего визита в Россию президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Роль этой республики в международных делах возрастает, чему способствует, в частности, конструктивная позиция богатого нефтью и газом Алжира в отношении нынешнего энергетического кризиса.

В августе Теббун заявил о готовности республики присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он отметил, что для этого у Алжира есть почти все условия. А спустя три месяца Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС, о чем заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670852340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- XVIII заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации ФС РФ
- Глава Правительства Казахстана провел заседание Совета директоров АО "НК "KAZAKH INVEST"
- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании ArcelorMittal
- О последних перестановках
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации
- В Генпрокуратуре состоялось заседание коллегии
- В Правительстве прошло совещание по национальным проектам
- Продукты по серым схемам, овощи в межсезонье и оборотка для отечественного сахара - ситуацию за прошедшую неделю обсудили в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  