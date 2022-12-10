Россия выздоравливает, а власть и пропаганда пока нет, - М.Делягин

16:52 12.12.2022

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН



Россия изменилась, и эти изменения необратимы. Но власть в своем оздоровлении от страны отстает трагически. Мы верим в то, что нам удастся помочь власти догнать страну и перейти к развитию России. Но Запад в это не верит. И, на самом деле, кто прав - вопрос открытый.



Подписывайтесь на мой телеграм-канал:

