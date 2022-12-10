Самый грязный воздух. Бишкек возглавил мировой рейтинг

17:01 12.12.2022

Айгуль КУВАТОВА



Бишкек возглавил рейтинг крупнейших городов мира World Air Quality по загрязнению воздуха. Столица Кыргызстана на первом месте с показателем воздуха как "очень нездоровый".



Индекс качества воздуха на 14.00, по данным сайта, составляет 283 (AQI).



Посольство США в Кыргызстане также установило станцию. Информация обновляется каждый час. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии "опасный" - 353 (AQI).



Узнать качество воздуха можно и на сайте Гидрометеорологической службы. Информация обновляется ежечасно.



Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 - это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 - хорошее.