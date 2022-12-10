Кыргызстан пытается выдоить из Эмиратов $800 миллионов. Жапаров-2 в Абу-Даби

17:09 12.12.2022

12 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Акылбек Жапаров улетел в Эмираты. Говорил про аэропорты и инвестиции



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) провел переговоры (в узком составе) с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.



Глава кабмина подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в развитии и дальнейшем укреплении отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, и отметил высокую динамику развития кыргызско-эмиратских отношений.



"Деятельность межправительственной комиссии по сотрудничеству занимает ключевое место в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического партнерства между нашими государствами", - сказал он.



В свою очередь министр экономики Абдулла бин Тук Аль-Марри выразил надежду на то, что заседание межправительственной комиссии придаст мощный импульс ускорению темпов сотрудничества между двумя странами как на уровне государственного, так и частного секторов. Он также заметил, что эмиратские компании особенно в последние годы активно инвестируют в экономику Кыргызстана.



Для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества отмечена важность проведения первого заседания Кыргызско-Эмиратского делового совета. Особое внимание стороны обратили на реализацию крупных инвестиционных проектов. Сейчас ведется тесное партнерство с компанией AD Ports Group по двум направлениям - реконструкция и строительство аэропортов Кыргызстана и модернизация таможенных и пограничных постов.



Общая стоимость этих проектов составляет около $800 миллионов.



Кроме того, Акылбек Жапаров принял участие во втором пленарном заседании кыргызско-эмиратской комиссии по экономическому сотрудничеству.



"Кыргызско-арабское экономическое взаимодействие приобрело новое дыхание. Свидетельством тому служат интенсивные взаимные визиты, бизнес-форумы и деловые встречи, в том числе Соглашение о создании совместной холдинговой компании в Кыргызстане с уставным фондом $100 миллионов. Бизнес-сообщества двух стран наладили личные контакты, обсудили перспективы сотрудничества. Намечены конкретные шаги для интенсификации торгово-экономического взаимодействия", - заявил он.



Председатель кабинета министров добавил, что с 2019 по 2021 год товарооборот Кыргызстана с ОАЭ увеличился в 2,9 раза, в том числе экспорт - в 5,4 раза, импорт - на 10,2 процента. Объем двусторонней торговли за прошлый год составил почти $70 миллионов, а за восемь месяцев этого года - уже $69 миллионов.



Акылбек Жапаров также отметил готовность Кыргызстана к увеличению поставок в ОАЭ мясной продукции, экологически чистых овощей и фруктов, меда, сухофруктов, фасоли, консервированной продукции и изделий из войлока. Особое внимание он обратил на развитие энергетического сектора и выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества в сфере прямых инвестиций в энергетику, строительство гидроэлектростанций и развитие возобновляемых источников энергии.