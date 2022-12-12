 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.12.2022
18:42  Инфляция в Казахстане достигла исторического максимума - 19,6%
18:38  Беглый казахстанский банкир-аферист Мухтар Аблязов лишен статуса беженца во Франции
18:37  Зачем США меняют послов в Центральной Азии? - Е.Погребняк
18:29  "Титаническая битва" Запада с Россией за финансовую систему мира начата, - Роберт Фарли
17:39  Известный утырок Оспанкулов дослужился до завотделом госконтроля Администрации К.Токаева
17:20  Из автобусов в Москве убрали призыв на узбекском языке вступать в армию России
17:09  Кыргызстан пытается выдоить из Эмиратов $800 миллионов. Жапаров-2 в Абу-Даби

17:04  Царь Петр и королева Анна. Рос-британские отношения всегда отличались неоднозначностью и изменчивостью, - П.Густерин
17:01  Самый грязный воздух. Бишкек возглавил мировой рейтинг
17:00  Стиль России. О моде и победе. - Дм.Выдрин
16:52  Россия выздоравливает, а власть и пропаганда пока нет, - М.Делягин
16:39  Москва спасла Мекку от похода экстремистов, - Вениамин Попов
15:43  В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого
14:26  Ничего не понимают... КырДепутаты обвиняют кыр-вице-министров Базарбаева и Исаева в полной проф-непригодности
13:51  США предлагают Ирану "гнилую сделку" против России, - Айнур Курманов
13:37  Юрий Поляков о "перелетной элите" и о том, что будет после победы на Украине
12:34  Русский вызов в цифровую эпоху. Элиты и технологии, - Павел Тулаев
11:31  Токаев уговаривает правительствоKZ начать работать
11:23  Казахстанский облцентр Петропавловск снова остался без воды
11:18  Как работает феминизм и все прочие политтехнологии, - Антон Беликов
10:27  Кадровая чехарда от Токаева: игра в "пятнашки", - Данияр Ашимбаев
10:24  Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными, - "Взгляд"
09:41  КырВласти срочно меняют руководство ОАО "Электрические станции". Качкынбаев вместо Айдаралиева
09:39  Арестовано несколько руководителей энергетических предприятий Узбекистана
09:36  В Узбекистане запущен спец-сайт для борьбы с киберугрозами в банковской сфере
00:51  Кто в ответе за сдачу Афганистана исламистам, - Гаус Джанбаз
00:49  Половина России станет ориентированной на Китай особой зоной, - Анатолий Комраков
Воскресенье, 11.12.2022
23:54  Экипаж Су-24 авиации ЧВК "Вагнер" повторил подвиг капитана Гастелло
22:49  У России заканчивается "терпелка"? - Дм.Попов
16:58  На лабутенах. В Сети обсуждают туфли президента Садыра Жапарова на саммите ЕАЭС
15:57  Как победа Марокко на ЧМ привела к беспорядкам в Европе
15:25  Случайны ли столь частые оправдания, звучащие из Казахстана? Сидение на двух стульях, - А.Уваров
12:39  Краткая история Хаоса. Русский хаос и западные миропорядки. Ч. 2, - А.Дугин
10:41  Сердар Бердымухамедов вслед за отцом удостоился звания "Заслуженный дипломат Туркменистана"
10:25  России нужен достойный ответ на Стратегию национальной безопасности США, - В.Катасонов
10:21  Как можно победить, но проиграть. Уроки африканских кампаний, - Тимур Шерзад
09:30  "Рейх жив": зачем немецкие "патриоты" попытались ликвидировать ФРГ и вернуть Кенигсберг
01:34  Князи из грязи. Австрийка Элизабет Шимпфессель написала книгу о российском олигархате
00:38  Америка начинает открыто воеватьс Россией. Цели намечены
00:24  Население Узбекистана превысило 36 миллионов
00:11  ТуркменВласти решили создать свой изолированный от остального мира туркм-интернет
Суббота, 10.12.2022
21:20  Западные "партнеры" пытаются уломать Путина на "Минск-3", - Рафаэль Фахрутдинов
18:18  Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно, - Глеб Простаков
18:14  Путин и Жапаров сделали "совместное заявление" про интернет
11:41  Казахстанец Алан Курмангалиев выиграл юниорский ЧМ по пинг-понгу
11:38  Daily Mail: в Тихом океане найден затонувший в 1875 году корабль "Pacific", груженый золотом
10:15  Казахстан стремительно идет к дефициту сжиженного газа, - Адил Урманов
10:12  Известный амер-журналист Уол загадочно умер прямо на стадионе в Катаре во время матча ЧМ-2022
09:53  "Мир" Москве. Секрет казахстанской дружбы, - Мих.Ростовский
09:48  Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от личной встречи с Путиным из-за Украины
08:38  Публичные "порки" и покаяния женщин (таджикский опыт), - Алия Хамидуллина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Титаническая битва" Запада с Россией за финансовую систему мира начата, - Роберт Фарли
18:29 12.12.2022

12.12.2022
Запад вступил в "титаническую битву" с Россией за будущее всей мировой финансовой системы, такое мнение в статье для американского издания 19FortyFive высказал обозреватель Роберт Фарли.

После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и Япония начали антироссийскую кампанию, выразившуюся в "санкциях такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории". В частности, напомнил автор, фактически были заморожены 300 миллиардов долларов валютных резервов, которые Россия держала за границей.

Однако санкции позволили Москве использовать свои замороженные активы для выплаты процентов по суверенному долгу, избежав дефолта.

Кроме того, несколько крупных российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. Однако официальная Москва предприняла шаги для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала, чтобы иностранные потребители энергоресурсов расплачивались за газ и нефть рублями.

В начале декабря вступили в силу нефтяные санкции, Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели потолок цен на доставляемую таким образом российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В ответ вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.

Россия и Запад, резюмирует Фарли, вступили в "титаническую битву" за будущее всей мировой финансовой системы.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670858940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- XVIII заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации ФС РФ
- Глава Правительства Казахстана провел заседание Совета директоров АО "НК "KAZAKH INVEST"
- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании ArcelorMittal
- О последних перестановках
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации
- В Генпрокуратуре состоялось заседание коллегии
- В Правительстве прошло совещание по национальным проектам
- Продукты по серым схемам, овощи в межсезонье и оборотка для отечественного сахара - ситуацию за прошедшую неделю обсудили в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  