Зачем США меняют послов в Центральной Азии? - Е.Погребняк

18:37 12.12.2022 ЗАЧЕМ США МЕНЯЮТ ПОСЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?

После бегства из Афганистана США стремятся активизировать присутствие в соседнем регионе #ЦентральнойАзии. Особый акцент делается на политическом давлении: Белый дом стремится заставить центральноазиатские страны дистанцироваться от #России и #Китая, действуя по дипломатической линии. О том, как недавние назначения американских послов связаны с общей стратегией США в регионе – в материале Ia-centr.ru.



Американский дипломат Лесли Вигери 19 ноября дал присягу в качестве посла Соединенных Штатов в Киргизии, об этом на своей странице в соцсетях сообщил Госдепартамент США. Новый посол приступил к работе 6 декабря – сообщается, что в этот день Вигери вручил копии верительных грамот руководителю МИД Киргизии.



В этом году Госдеп США сменил и ряд других послов в Центральной Азии. Так, главой дипмиссии в Узбекистане стал Джонатан Хеник.



С прошлого года он работал руководителем кафедры Госдепартамента США в Колледже информации и киберпространства при Национальном университете обороны. Также Хеник исполнял обязанности заместителя координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента. Там он координировал усилия Вашингтона по "противодействию дезинформации из России, Китая и Ирана".



В том же году президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил Элизабет Руд новым послом в Туркмении. Ее переводят с должности заместителя посла США в России. Ранее Руд работала преподавателем-консультантом Военного колледжа армии США, а также заместителем посла в Грузии. С регионом она уже знакома – до назначения в Туркмению Руд работала в посольствах Афганистана и Пакистана (а также в Австрии и Германии).



В августе стало известно, что послом США в Казахстане стал Дэниел Розенблюм. В Астану его перевели из Ташкента, где он занимал должность посла с 2018 года. Фигура представителя Белого дома в Казахстане довольно примечательна.



Известно, что еще до прихода на американскую госслужбу Розенблюм активно работал в неправительственном секторе, занимаясь защитой прав рабочих в бывших республиках СССР. Затем в 2008-2014 годах он стал "координатором содействия" Вашингтона по странам Европы, Евразии и Центральной Азии. На этом посту Розенблюм получил большой опыт работы с НПО, деятельность которых он курировал в 30 странах мира.



Наконец, в июне текущего года стало известно, что Вашингтон меняет посла и в Таджикистане. Официальным представителем Белого дома в Душанбе стал Мануэль Микаллер, также имеющий опыт работы в Госдепартаменте. Кроме того, он получил магистерскую степень в Национальном университете обороны США и уже работал в Таджикистане советником прежнего американского посла по вопросам экономики.



Назначения прошли на фоне активизации антироссийской дипломатии Белого дома. Стратегия национальной безопасности США, принятая в октябре 2022 года, предполагает комплексную работу по периметру российских границ (в Грузии, Молдове, Украине и т.д.) в рамках "углубления альянса с Европой". Также стратегия заявляет о дальнейшей "поддержке независимости, суверенитета и демократического развития" в пяти странах Центральной Азии, включая взаимодействие в рамках площадки C5+1.

После бегства американской армии из Афганистана влияние США в центральноазиатском регионе снизилось. Не добавило популярности Вашингтону и известное видео, на котором афганцы цеплялись за американский самолет, эвакуирующий граждан Соединенных Штатов из Кабула. Как новые власти Афганистана поступили с людьми, прежде сотрудничавшими с США, до сих пор точно не известно.



Эвакуация граждан США после падения Кабула. 16 августа 2021 года, кадр любительской видеосъемки

Эвакуация граждан США после падения Кабула. 16 августа 2021 года



Теперь под предлогом защиты от талибов* США продвигают идею вновь развернуть свои военные базы в соседних с Афганистаном странах. Пока никто из лидеров Центральной Азии не согласился на это.

Весной этого года глава МИД России Сергей Лавров недвусмысленно высказался о предложении Вашингтона.



"Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", – заявил министр иностранных дел России. Китай также выступил против военного присутствия США в регионе.



Военные базы – не единственное направление, которое волнует Вашингтон. В этом году администрация Джо Байдена запросила $123 млн для помощи Центральной Азии. Из них $31,4 млн должны быть выделены на американскую помощь Узбекистану, а $19 млн – Таджикистану, сообщил Интерфакс.



Стоит отметить, что эти миллионы – лишь незначительная часть финансов, которые США и другие западные страны вливают в Центральную Азию. Значительная часть средств идет на поддержание деятельности НПО, так называемых "независимых СМИ" и активистов. Например, в Узбекистане американское агентство USAID* финансирует проекты в сфере образования, здравоохранения и агробизнеса.



Точный бюджет проектов мягкой силы неизвестен.



Чего добиваются США в Центральной Азии?

Американские дипломаты не скрывают, что интерес Вашингтона к Центральной Азии обусловлен близостью региона к России и Китаю – двум основным соперникам США. Об этом, в частности, говорил Джонатан Хеник, когда был послом в Узбекистане.



По его словам, Центральная Азия "географически находится в месте, имеющем большое стратегическое значение для США: Россия на севере, Китай на востоке, Пакистан и Индия на юге. Афганистан, конечно. По другим причинам - Иран. Соседство с этими странами означает, что Центральная Азия всегда будет представлять интерес для США", – заявил Хеник в интервью gazeta.uz.



О том, какое значение имеет Центральная Азия для США, и как будет развиваться американская политика в регионе, в интервью Ia-centr.ru рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев:



– Что можно сказать о недавнем назначении американского посла в Бишкеке?



– У новых американских послов в Центральной Азии интересная биография: долгие годы службы на дипломатическом поприще, обширный диапазон выполненной работы. В Киргизию прислали очень сильного дипломата Лесли Вигери.



Я думаю, что теперь работа посольства будет еще более эффективной. Назначение посла такого уровня говорит о том, что Киргизия является одной из ключевых стран в Центральной Азии для США.



– Чего США хотят добиться в Центральной Азии?



– Цель Соединенных Штатов, в первую очередь – дистанцирование Центральной Азии от России. А во вторую – дистанцирование региона от Китая. Москва и Пекин – два главных геополитических противника Вашингтона на Евразийском пространстве. Американская стратегия нацелена на то, чтобы оторвать от них потенциальных союзников.



Быть может, на первых порах США и устраивает то, что Центральная Азия в итоге может начать дрейфовать к Китаю. Но потом в Белом доме займутся и этим направлением, ведь Пекин – такой же геополитический противник.



В последнее время политика США направлена на провоцирование раскола в рамках ОДКБ и ЕАЭС, чтобы ослабить позиции России в регионе. При этом сейчас очень многое зависит от итогов специальной военной операции России на Украине. После завершения СВО и Россия, и Центральная Азия окажутся в новой геополитической ситуации, с которой придется считаться.



– США не накладывают на Центральную Азию вторичные санкции, несмотря на работу механизмов параллельного импорта. Почему так происходит?



– В этом вопросе Вашингтон проводит очень осторожную политику, несмотря на то, что параллельный импорт идет в Россию через Казахстан, Узбекистан. Возможно, и через Киргизию.



Введение санкций и ограничений в отношении центральноазиатских стран еще больше сблизит регион с Россией. США этого хотят меньше всего. Поэтому соответствующая риторика будет продолжаться. Но реальные действия, которые могут ухудшить экономическое положение Центральной Азии, в Вашингтоне предпринимать не станут.

Правда, в Узбекистане на одну компанию наложили санкции – она явно занималась реэкспортом санкционных товаров стратегического назначения в Россию. Американцы дали понять Узбекистану, что так делать нельзя, и дальше санкции могут быть жестче. Однако я не думаю, что на практике до такого дойдет.



– Могут ли появиться новые американские базы в Центральной Азии?



– Я думаю, что такое вообще невозможно. Причем ни в одной стране региона, даже в Таджикистане, который "окучивают" США. Давно были разговоры про юг Киргизии, дальше которых дело не пошло. Казахстан тем более не согласится.



Соединенные Штаты действительно хотят создать в регионе свои базы под предлогом угрозы от Афганистана, но сделать это сейчас нереально. Россия выступит категорически против, поскольку фактически находится в состоянии войны с Западом. Китаю тем более не нужны американские базы на его западных границах.



США находятся далеко, а Россия и Китай совсем рядом. Поэтому их мнение в данном вопросе нельзя будет проигнорировать. Обе страны являются главными экономическими партнерами Центральной Азии, и потому никто не станет с ними сильно ссориться.



– Недавно в Киргизии заблокировали сайт Радио "Азаттык"*, а также арестовали ряд прозападных активистов. Это исключительно факт внутренней политики, или же предмет торга с США?



– Это связано с внутренней политикой. Действительно, были арестованы организаторы митингов против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища. Есть информация, что основные фигуранты и кураторы этих митингов находятся не только в Киргизии. Поэтому подождем суда: на готовящемся уголовном процессе будет видно, чем обернется ситуация.



Я думаю, у власти был реальный повод опасаться, что работала "пятая колонна", поэтому прошли аресты и блокировка сайта. В Киргизии возникла реальная угроза дестабилизации и нового госпереворота.

Так что причины были внутренние – о том, чтобы набрать "активы" в переговорах с США, речи не шло.



– В последние годы Узбекистан вновь разрешил на своей территории работу западных НПО. В частности, туда вернулся USAID*, который осуществляет в стране проекты по линии образования. Почему ушедшие при прежнем президенте Исламе Каримове НПО снова возвращаются?



– Полагаю, Узбекистан проводит сбалансированную политику. Так он дает сигнал Западу, что не станет закручивать гайки в стране.



В Узбекистане сейчас работают множество западных компаний – американских, британских и так далее. Логика Ташкента очевидна: Узбекистан понимает, что он вполне в силах бороться с угрозами, которые несут в себе мягкая сила и неправительственные организации.



Поэтому действия узбекских властей вполне объяснимы. Более интересный, на мой взгляд, факт произошел по соседству. В Таджикистане 25 лет работал фонд Сороса*, и вот недавно его закрыли. Это неожиданные действия со стороны таджикских властей.



*Запрещенные в России организации



Евгений Погребняк Источник - Ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670859420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- XVIII заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации ФС РФ

- Глава Правительства Казахстана провел заседание Совета директоров АО "НК "KAZAKH INVEST"

- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании ArcelorMittal

- О последних перестановках

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации

- В Генпрокуратуре состоялось заседание коллегии

- В Правительстве прошло совещание по национальным проектам

- Продукты по серым схемам, овощи в межсезонье и оборотка для отечественного сахара - ситуацию за прошедшую неделю обсудили в Правительстве

