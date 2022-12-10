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|Беглый казахстанский банкир-аферист Мухтар Аблязов лишен статуса беженца во Франции
18:38 12.12.2022
Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов окончательно лишился статуса беженца по решению суда Франции, передает корреспондент агентства.
8 декабря французский суд отклонил аппеляцию представителей Аблязова касательно решения о лишении банкира политического убежища во Франции. Политубежище Аблязову в 2020 году было выдано решением Национального суда по правам беженцев (CNDA). Теперь, получив отказ в апелляционной инстанции, банкир полностью лишился шансов получить во Франции политическое убежище.
Теперь Аблязова ждет либо выдворение из Франции, либо экстрадиция.
Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.
Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.