 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инфляция в Казахстане достигла исторического максимума - 19,6%
18:42 12.12.2022

ИНФЛЯЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА
Инфляция в #Казахстан'е в ноябре достигла исторического максимума и составила 19,6% в годовом выражении. Об этом на расширенном заседании правительства заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", – заявил он.

Токаев добавил, что за последние 11 месяцев рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7 процента. Премьер-министр Алихан Смаилов пояснил, что на рост цен повлиял рост геополитической напряженности и введение ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

В 2021 году экономика страны увеличилась на 4 процента. По словам Смаилова, по прогнозам, рост ВВП республики в 2023 году составит также не менее 4 процентов.

Источник - ia-centr.ru
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