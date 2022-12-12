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Ситуация на севере Косово достигла очень опасной отметки, - В.Гулевич
20:06 12.12.2022

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 12.12.2022
Сербский мир или "открытые Балканы"?

Введение подразделений спецназа косовской полиции при поддержке бронемашин в населенную сербами северную часть Косова и Метохии (КиМ) произвело новый взлет напряженности в крае. Согласно Брюссельским соглашениям от 2013 г., косовские силы не имеют права входить туда без разрешения сербских муниципалитетов, но они вошли.

Глава косовского режима Вьеса Османи объявила о переносе даты муниципальных выборов в населенных сербами районах. Косовский "премьер" Альбин Курти оправдал ввод силовиков необходимостью обуздать преступность в крае. Курти обвинил Белград в финансировании подрывных действий косовских сербов; он выдвинул это обвинение вслед за требованиями Европарламента к Белграду признать независимость Косово и присоединиться к санкциям против России. Признание самопровозглашенного Косово стало бы нарушением территориальной целостности Сербии и вопиющим попранием международного права. Резолюция Совета Безопасности ООН №1244 от 10 июня 1999 года говорит об этом однозначно.

В сентябре Белград и Москва на полях Генассамблеи ООН подписали план консультаций МИД двух стран на 2023-2024 гг. Посол США в Сербии Кристофер Хилл потребовал от сербского правительства отчитаться о деталях плана, но Белград отказался – и тогда Вашингтон повел атаку на Сербию через Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заверил американского посла в значимости США для "предотвращения дальнейшей эскалации, спровоцированной практически ежедневными односторонними и нелегальными действиями временных приштинских институтов", но Вашингтон к таким заверениям глух. Вашингтон не намерен сдерживать косовский режим в его стремлении полностью выдавить сербское население из Косово.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко так оценивает ситуацию: "Приштина методично и упрямо наращивает силовое присутствие на севере Косово. Ситуация там на очень опасной отметке. Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель – освоение, захват севера края при попустительстве, даже содействии со стороны Запада… Сознательно ведется дело к обострению конфликта… Кризис нужен Западу для давления на Белград, чтобы держать Сербский мир в страхе".

Проблема в том, что концепт Сербского мира (Српски свет) расплывчат, он не наполнен стратегическим содержанием. То, что Вучич собирается испрашивать у НАТО согласия на возвращение в КиМ сербских правоохранителей, указывает на внешнеполитическую (не)самостоятельность Белграда. А на Западе концепция Сербского мира воспринимается агрессивно. Она приравнивается к концепции Русского мира и расценивается как преграда на пути к "открытым Балканам" и "очевидное отклонение от требований ЕС".

Посол Хилл в марте 2022 г. заявил: Вашингтону не нравятся отношения Сербии с Россией и Китаем, особенно в сфере ВПК. США предлагают сербам модель "открытых Балкан". Однако если Сербия хотела бы рассматривать "Открытые Балканы" как проект, уравновешивающий влияние на Балканах Запада и Востока (эдакий вариант многовекторности), то в Вашингтоне знают, что "открытые Балканы" открыты не для всех. Для русских они закрыты.

Следует учитывать и позицию соседей Сербии. Болгария, например, добивается укрепления своего влияния в Северной Македонии. Румыния стремится усилить свой военный потенциал в Черном море с опорой на Балканы как на сухопутный плацдарм для проекции влияния Бухареста вдоль т. н. фракийско-иллирийского коридора (traco-illiric) от румынского побережья к побережью Болгарии. Румыния взяла на вооружение концепцию "расширенной безопасности" (securitate naţională extinsă), что подразумевает активизацию румынской внешней политики на пространстве между Черным, Балтийским и Эгейским морями. Балканы для Бухареста – это тыл "Великой Румынии", а "открытые Балканы" – это Балканы без российского и сербского влияния.

В нарушение Вашингтонского соглашения 2020 г. между Белградом и Приштиной, по которому последняя в обмен на отказ сербов требовать от других стран непризнания независимости Косово обязуется не подавать заявки на вступление в международные организации, косовский режим намерен подать заявку на членство в Евросоюзе.

Новая полоса напряженности в Сербии – это круги на воде от процесса сдерживания России в треугольнике Балтийского, Черного и Средиземного морей. Балканы расположены практически в центре "треугольника" и остаются важной точкой приложения стратегии Вашингтона. Ей должна быть противопоставлена другая стратегия, а не расплывчатые идеологемы или сербское переиздание многовекторности.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670864760


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