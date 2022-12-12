Акимов попросили уйти: партия власти в Казахстане обновляет списки, - Е.Васильев

00:00 13.12.2022 АКИМОВ ПОПРОСИЛИ УЙТИ: ПАРТИЯ ВЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ ОБНОВЛЯЕТ СПИСКИ



В #Казахстан'е в этом году стартовал бракоразводный процесс между партией парламентского большинства Amanat и исполнительной властью: свои партбилеты на стол положили президент страны Касым-Жомарт Токаев и акимы регионов, следом из партии власти должны выйти сотрудники ряда госструктур. Но эксперты считают, что процесс "развода" властей с Amanat носит пока больше декларативный характер – на реальное лишение партии ее нынешнего админресурса уйдут годы. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

Акимов попросили уйти: Партия власти в Казахстане обновляет списки



Первым развестись с Amanat решил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, который в марте текущего года, выступая с посланием народу Казахстана, мотивировал это следующим образом:



"Сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно: монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства, политическому доминированию нужно поставить надежный заслон, –объяснял он свое намерение отделить Amanat от ветвей исполнительной власти. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты".



Глава государства свои слова подкрепил сдачей партийного билета: на внеочередные президентские выборы 20 ноября Токаев шел уже беспартийным, поскольку о выходе из рядов Amanat он объявил еще в апреле, на съезде партии.



Материалы по теме: Фокус на регионы: Фокус на регионы: "Кадровое затишье" в месяц досрочных выборов в Казахстане



Кто должен уйти из Amanat вслед за Токаевым



На упомянутом апрельском съезде председательские полномочия в партии власти перешли к спикеру мажилиса (нижняя палата казахстанского парламента) и главе парламентской фракции Amanat Ерлану Кошанову. Таким образом, партийцы сохранили за собой влияние на формирование правительства: премьер-министр в Казахстане назначается Указом президента после одобрения его кандидатуры мажилисом.



То есть, имея в нижней палате абсолютное большинство (Amanat является правопреемницей партии Nur Otan, которая по результатам последних парламентских выборов получила 76 из 107 мандатов в нижней палате), партия власти может заблокировать ту или иную кандидатуру на должность премьер-министра, предлагаемую президентом. Реальных прецедентов такого политического демарша в истории пока не было, но в теории у Amanat такая возможность есть.



Также у партии власти есть возможность торпедировать кандидатуры министров, которые вносит премьер: по законодательству глава кабмина согласовывает кандидатуры своих подчиненных с профильными комитетами мажилиса, большинство в которых опять-таки принадлежит Amanat. Тем не менее, Токаев сделал довольно существенный шаг к демонополизации политического пространства в Казахстане, поскольку наложил вето на партийную принадлежность в стране не только для президентов.



"Мы видим, что сверхконцентрация полномочий в целом проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить акимам и заместителям занимать должности в филиалах партии", – добавил он в своем послании народу Казахстана в марте этого года.



В результате отказ Токаева от партийной "прописки", который он объяснил как намерением уравнять в шансах на парламентские мандаты все политические партии Казахстана, так и необходимостью устроить "встряску" самой партии власти, начавшей потихоньку "бронзоветь" от наличия мощного адмресурса, самим Токаевым не ограничился. Из партии власти, помимо президента, должны выйти акимы областей, члены Конституционного совета, Центризбиркома, а также Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. И вот 24 ноября этого года свои партийные билеты сдали акимы областей и их замы, до того сплошь состоявшие в партии Amanat.



Сохранят ли казахстанские акимы влияние на политические процессы?



В этот день в региональных и территориальных филиалах Amanat прошли партийные конференции с одной и той же повесткой дня: об освобождении акимов от должностей председателей филиалов, сообщила пресс-служба крупнейшей политической партии республики.



"По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов Amanat, а также не входят в составы бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии, –говорится в пресс-релизе Amanat, –данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в мажилис и маслихаты всех уровней", – цитируют в партии ее исполнительного секретаря Асхата Оралова.



Напомним, что глава государства еще в сентябре сообщил о том, что выборы в Мажилис и маслихаты (местные представительные органы) пройдут в первой половине 2023 года. Так что "развод" акимов с Amanat на исходах этих выборов точно никак не скажется – во-первых, потому что остальные политические силы в стране за полгода едва ли сумеют за эти полгода перетянуть на свою сторону критическое количество избирателей. А, во-вторых, потому, что "можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки не вывести никогда".



Читайте также: Внутриэлитные расклады после выборов в Казахстане: Олигархов просят уйти?



При проецировании этой поговорки на ныне беспартийных акимов возникают большие сомнения в том, что после 30 лет членства сначала в Nur Otan, а потом в Amanat, они в одночасье, по команде сверху станут политически стерильными. По мнению политолога Газиза Абишева, этот перекос можно устранить посредством введения определенного "карантинного" срока отстранения бывших партийцев от руководящих должностей в исполнительной власти.



"Ведь самый истовый партиец может быть назначен акимом области, одномоментно выйдя из партии, но сохранив при этом верность идеалам этой партии и связь с ее активистами, и имея возможность восстановиться в этой партии в любой момент, –отметил политолог на своей страничке в соцсетях. – Поэтому, можно подумать о карантинном беспартийном ограничении до и после занятия соответствующих должностей. К примеру, назначаемый на беспартийную руководящую должность должен предыдущие два года не состоять ни в какой партии. И после ухода с беспартийной должности не иметь права вступать в какую-либо партию в течение половины срока занятия этой должности (просидел главой ЦИКа 3 года – 1,5 года после увольнения не имеешь права вступать в партию). Это даст чуть большую гарантию независимости высших чиновников от интересов любой партии. Это важно, особенно для серьезных организаций с серьезными полномочиями",– добавил он.



vLnSGnRxyN4HbNS7QB2kPW2Oc6o4XsB23cuP5oQK.jpg

Как беспартийный президент Казахстана будет управлять подчиненными?



Кроме того, политолог задался вопросом о том, каково будет беспартийному президенту работать с партийными подчиненными: сотрудников Администрации президента выходить из партии власти ведь никто не заставляет.



"Интересная ведь будет ситуация, если глава государства будет стоящим над партийным полем беспристрастным арбитром, а работающие рядом с ним Государственный секретарь, Руководитель Администрации, Замруководителя по идеологии, прочие помощники и советники будут состоять в партии и принимать активное участие в ее работе, – заметил политолог. – Ну, интересно же ведь: президент – беспартийный, а работающие с ним соратники, помогающие разрабатывать государственную политику – члены партии, возглавляемой другим человеком. Ну, допустим Amanat изменит Устав и перейдет от лидерского к коллективному типу руководства: должность председателя будет упразднена, рулить будет Политбюро со сменяющимся ежегодно символическим председателем, рабочая рутина – на коллективном секретариате. Но ведь президентом в будущем может стать представитель другой партии, в которой тоже будет председатель. Ей тоже надо менять Устав, упраздняя должность председателя?", – заметил Газиз Абишев.



Все эти детали и нюансы, по мнению эксперта, необходимо обсуждать уже сейчас, причем с привлечением к обсуждению всех политических партий страны: во-первых, они, как уже сказано выше, сами могут в будущем оказаться в "шкуре" Amanat, а, во-вторых, для исключения предположений о том, что партия власти опять келейно выработала правила игры, не спросив остальных участников политического процесса. На самом деле, мысль об утверждении какого-то поведенческого регламента партии власти, кто бы завтра ею не оказался, вполне здравая: если под этим регламентом подпишутся все политические силы, включая оппозиционеров из ОСДП, страна получит какие-то прогнозируемые и предсказуемые правила игры. И, соответственно, какую-то долгосрочную гарантию стабильности в политике.



Каковы шансы Amanat на выборах 2023



Но пока о разработке такого "джентльменского соглашения", унифицирующего поведение партий, получивших большинство в парламенте и в местных исполнительных органах, в Казахстане, к сожалению, не ведется.



Пока из трансформационных предложений, исходящих из самой партии Amanat, заслуживает внимания намерение заменить акимов в своих рядах "свежей кровью" из числа конструктивного протестного электората, то есть представителей общественности, которые не только критикуют власть по той или иной проблеме, но и предлагают свое решение этой проблемы. Шаг, безусловно, креативный, если рассматривать его в качестве перетягивания потенциального электората своих соперников, однако это скорее тактическое, чем стратегическое решение.



Какой должна стать партия власти Казахстана в долгосрочной перспективе и что для этого нужно сделать сейчас, похоже, не совсем детально представляют и в самой Amanat. Как заметил в летнем интервью агентству Bestnews.kz вице-спикер Мажилиса - заместитель руководителя парламентской фракции партии Amanat Павел Казанцев, "любая трансформация начинается с переосмысления, понимания роли партии как лидирующей общественной организации страны".



Времени на переосмысление у партийцев много – выборы 2023 года позволят им сохранить места в мажилисе и в маслихатах и на старом багаже, но затягивать с раздумьями не стоит: январь 2022 года в Казахстане показал, что протестный потенциал в стране растет. И это обстоятельство должно подстегивать Amanat к преобразованиям похлеще перспектив конкуренции с другими партийными структурами. Поэтому радикально новую программу действий партии власти следует ожидать уже к выборам следующего года, иначе вслед за формальной потерей адмресурса последует уже реальный провал в электоральной сфере.



Егор Васильев

12.12.22 Источник - Ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670878800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- XVIII заседание комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации ФС РФ

- Глава Правительства Казахстана провел заседание Совета директоров АО "НК "KAZAKH INVEST"

- Алихан Смаилов встретился с вице-президентом компании ArcelorMittal

- О последних перестановках

- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации

- В Генпрокуратуре состоялось заседание коллегии

- В Правительстве прошло совещание по национальным проектам

- Продукты по серым схемам, овощи в межсезонье и оборотка для отечественного сахара - ситуацию за прошедшую неделю обсудили в Правительстве

