В Турции открыли месторождение нефти на $12 млрд. Если Эрдоган не врет

00:02 13.12.2022

Эрдоган заявил, что на северо-востоке Турции обнаружено месторождение с запасами 150 млн баррелей нефти



12 декабря 2022,

На северо-востоке Турции обнаружено месторождение с запасами нефти объемом 150 млн баррелей. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



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Он подчеркнул, что стоимость этих запасов оценивается примерно в $12 млрд.



"Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", - приводит его слова агентство Anadolu.



29 ноября стало известно, что импорт из России в Турцию в октябре 2022 года снизился на $1,2 млрд в сравнении с сентябрем. Так, в октябре было импортировано товаров на $4,9 млрд, наблюдалось снижение объема закупок Турцией российского сырья, среди которого уголь, нефть, природный газ и нефтепродукты.



Однако, как объяснил "Известиям" финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов, несмотря на это, поставки угля и углеводородов за год из РФ в Турцию увеличились в 2,9 раза, а импорт сырой нефти за январь–июль вырос в 2,4 раза.



Ранее, 21 октября, издание The New York Times сообщило, что Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года.



В июне в турецком городе Адана в двух скважинах была найдена нефть, запасы которой оцениваются в $1 млрд.