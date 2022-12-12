Дохи номер: как поддержка Катара обернулась скандалом для Европарламента, - Н.Портякова

00:05 13.12.2022 И почему эта история несильно скажется на имидже страны - хозяйки чемпионата мира по футболу

Наталия Портякова

12.12.2022



Европейский парламент потряс один из крупнейших скандалов - в рамках международного расследования за "участие в преступной организации, отмывании денег и коррупции" были арестованы четыре человека, включая вице-президента ЕП гречанку Еву Кайли. Задержанных винят в том, что за щедрое вознаграждение от Дохи они пытались способствовать улучшению имиджа Катара в качестве страны - хозяйки ЧМ по футболу. Первой реакцией Брюсселя на скандал стали отмена голосования по безвизовому допуску катарцев в ЕС и отказ от поездки парламентской делегации в эмират. Однако с имиджевой точки зрения главным пострадавшим стал скорее Евросоюз, нежели Доха.



И дать, и взять

Путь Катара к получению права на проведение престижного чемпионата мира по футболу и последующая подготовка к нему были тернисты с самого начала. Страну то и дело обвиняли в подкупе спортивных топ-менеджеров ради одобрения заявки Дохи, а затем на первый план вышла критика нечеловеческих условий, в которых катарцы заставляли рабочих-мигрантов отстраивать инфраструктуру к международному мероприятию.



С началом чемпионата в ноябре критика отнюдь не затихла, и вместо красивой пиар-кампании, на которую рассчитывала страна-хозяйка, важнейшее международное спортивное мероприятие оказалось новым поводом атаковать консервативную мусульманскую страну за нарушение прав женщин, ЛГБТ и мигрантов.



Впрочем, вряд ли такое развитие событий стало для Дохи сюрпризом - по крайней мере, как вскрылось на днях, Катар якобы загодя подстелил себе соломку, найдя тех, кто будет страну и ее достижения не ругать, а хвалить.



КатарФото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Такие люди нашлись в Европе. Но это для них плохо кончилось.



11 декабря бельгийская прокуратура сообщила об аресте четырех человек по обвинению в "участии в преступной организации, отмывании денег и коррупции", а также об изъятии в результате обысков в 16 объектах недвижимости по всему Брюсселю компьютеров, сотовых телефонов и €600 тыс. наличными. Впрочем, главной сенсацией стали имена задержанных.



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Одной из них оказалась ни много ни мало вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, в доме которой полиция обнаружила "мешки с деньгами". Кайли, в прошлом очень известная в Греции телеведущая, давно прославилась своим особым мнением по Катару. К примеру, 24 ноября, когда Европарламент принимал резолюцию, "выражающую сожаление в связи с гибелью тысяч рабочих-мигрантов", трудившихся на строительстве объектов к ЧМ по футболу в этой стране, Кайли взяла слово, чтобы, напротив, похвалить "историческую трансформацию" Катара. А еще она появилась на заседании комитета ЕП по правосудию и внутренним делам, чтобы проголосовать за либерализацию визового режима для Катара и Кувейта, хотя она и не была членом комитета.



Но наиболее возмутившим ее коллег поступком, свидетельствующим о подозрительном расположении Кайли к властям в Дохе, стала ее соло-поездка в Катар в ноябре незадолго до старта ЧМ.



Вообще-то для посещения объектов чемпионата и для оценки изменений в трудовом законодательстве туда должна была поехать целая парламентская делегация ЕП по связям с Аравийским полуостровом, но катарцы вдруг отложили визит. А вот Ева Кайли взяла и добралась туда, не забыв во всеуслышанье похвалить достижения эмирата в трудовой реформе, заявив местной прессе, что она представляет 500 млн европейских граждан, которые рассматривают прогресс страны как воплощение общих ценностей.



Вице-президент Европейского парламента Ева Кайли



Одновременно с Евой Кайли был задержан и ее итальянский партнер Франческо Джорджи, работавший консультантом по странам Ближнего Востока и Северной Африке в Европарламенте. Он же основатель неправительственной организации Fight Impunity ("Борись с безнаказанностью"), президент которой - бывший евродепутат Пьер Антонио Панцери, входивший в группу социал-демократов, что и Ева Кайли, - также вошел в число высокопоставленных задержанных вместе со своими супругой и дочерью. Как гласил ордер на их арест, Панцери обвиняется в "политическом вмешательстве в дела членов, работающих в Европейском парламенте, в интересах Катара и Марокко".



В пользу каких конкретно решений Панцери мог склонять европейских политиков, неясно. Но, судя по всему, ресурсы для этого у него были богатые: в качестве почетных членов совета Fight Impunity значились экс-премьер Франции Бернар Казнев, бывшая глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини, экс-депутат ЕП Сесилия Викстрем и прошлый еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос, явно имевшие обширные связи с нынешними евродепутатами. Все вышеперечисленные товарищи, по словам Аврамопулоса, расстались со своими должностям в этой НПО сразу же, как только им сообщили об этом скандале.



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Наконец, еще одним задержанным, по данным итальянского информагентства Ansa, стал гендиректор другой неправительственной организации "Нет мира без справедливости" Никколо Фига-Таламанка. Что примечательно, у этой организации, занимавшейся вопросами международного уголовного правосудия, прав человека и продвижения демократии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, был ровно тот же юридический адрес, что и у Fight Impunity, - улица Дукале, 41 в Брюсселе.



Удар по Европе

Официальные власти в Дохе отвергли все обвинения. "Любая связь правительства Катара с заявленными претензиями является необоснованной и серьезно дезинформированной", - отметило правительство в официальном заявлении. Но в Брюсселе в это несильно поверили.



Тем более что история с попытками подкупа европарламентариев, судя по всему, была давней. Как признал на этой неделе итальянский евродепутат Дино Джиарруссо, катарские официальные лица неоднократно обращались к нему и многим другим законодателям в Брюсселе начиная с 2019 года.



На волне случившегося Европарламент заявил о переносе на неопределенное время голосования по предоставлению гражданам Катара безвизового въезда в Евросоюз, которое должно было состояться уже на следующей неделе. Кроме того, Комитет парламента по иностранным делам, собиравшийся в ближайшие недели с визитом в Саудовскую Аравию и Катар, отменил посещение второй страны.



Тем не менее, как заметила "Известиям" востоковед Елена Супонина, этот скандал Катар не сильно обеспокоил.



- ЧМ по футболу состоялся, и это мероприятие признано большинством успешным, - это для Катара главное. А волны, которые сейчас расходятся… За последние годы на фоне проведения чемпионата нападок на Катар было столько, что власти этой страны привыкли к периодически возникающим скандалам, - отметила политолог. - Это скорее проблема для европейцев, которые будут проводить дальнейшие чистки рядов, а для Дохи никаких проблем нет.



Тем более, по словам Елены Супониной, у Катара есть важный рычаг влияния на европейцев в виде поставок энергоносителей. Они не так велики, тем не менее на фоне стремления ЕС отказаться от российских нефти и газа даже небольшие объемы катарского голубого топлива имеют сейчас для Европы большое значение.



К слову, еще до нынешнего скандала гендиректор компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби прямо говорил, что власти Катара могут перенаправить газ, поставляемый в страны ЕС, в другие государства, когда это будет целесообразно.



Между тем Брюсселю отмахнуться от нынешнего скандала будет совсем не так просто, как Дохе. "Самый серьезный", "самый шокирующий", "самый вопиющий" коррупционный скандал, поразивший ЕС за последние годы, - с такими оценками случившееся встретило большинство европейских комментаторов.



И хотя головы замешанных европейцев полетели довольно оперативно (Еву Кайли еще в выходные исключили сначала из левоцентристской партии Греции "Пасок", а затем отстранили и из группы социал-демократов в ЕП), общее мнение свелось к тому, что Брюссель должен не просто купировать скандал, а предотвратить подобное в будущем.



В частности, Еврокомиссия уже предложила создать независимый орган по этике, который будет применяться ко всем институтам ЕС, хоть он и вряд ли будет наделен полномочиями по расследованию или правоприменению. А немецкий депутат ЕП Даниэль Фройнд, сопредседатель парламентской антикоррупционной межгруппы, посетовав, что сейчас странам не нужно регистрироваться в реестре прозрачности групп интересов ЕС, а депутатам ЕП не нужно сообщать об этих контактах, предложил "немедленно усовершенствовать" этот пробел. Источник - известия

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