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Урановый прогресс Ирана дает карт-бланш Саудовской Аравии, - Игорь Субботин
00:24 13.12.2022

12.12.2022

Эр-Рияд намекнул на возможность полного разрушения в регионе ядерного статус-кво
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Власти Саудовской Аравии пообещали Ирану отказ от старых правил региональной безопасности в случае, если тот решит получить функционирующее ядерное оружие. Заявление вызвало опасения, что королевство намерено получить свои возможности в сфере военного атома. Особый фон создал визит председателя КНР Си Цзиньпина в аравийскую монархию. Именно с китайской помощью американское разведсообщество связывает возможность того, что Саудовская Аравия сделает рывок в сфере ядерных технологий.

Высказывания в адрес Тегерана сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан. "Если Иран получит работающее ядерное оружие, все ставки будут отменены (то есть меняются правила игры. – "НГ"), – сказал министр, выступая в Абу-Даби.

– Пространство в регионе становится очень опасным. Можно ожидать, что региональные государства обязательно изучат, как они могут обеспечить свою собственную безопасность". Шеф дипломатического ведомства посетовал, что уровень доверия к Ирану существенно снизился. "Мы слышим от иранцев, что они не заинтересованы в программе ядерного оружия, и было бы очень приятно поверить в это. Но нам нужно больше уверенности", – подчеркнул он.

Слова принца Фейсала отчасти соответствуют духу тех заявлений, которые королевство тиражировало с момента выхода США из "ядерной сделки" с Ираном в 2018 году. Так, четыре года назад его предшественник на посту министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в эфире американского телеканала CNN, что его страна вполне может начать разработку собственного оружия массового уничтожения в том случае, если Исламская Республика пойдет по этому пути. "Мы сделаем все, что потребуется, чтобы защитить наш народ, – отметил тогдашний глава саудовской дипломатии. – Если Иран получит ядерный потенциал, то мы предпримем все возможное, чтобы провернуть то же самое".

Сейчас важным фоном высказываний принца Фейсала становится не только коллапс процесса восстановления "ядерной сделки" и подтвержденная готовность Тегерана обогащать уран на уровне 60%, но и состоявшийся на минувшей неделе визит Си в Саудовскую Аравию.

Два года назад газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского разведсообщества сообщала, что на северо-западе аравийской монархии, вблизи города Аль-Ула, активно строится завод для обработки уранового концентрата – "желтого пирога", применяемого как в мирных, так и в военных целях. Зафиксировавших это специалистов смутило не столько то, что работы ведутся без информирования МАГАТЭ или других международных наблюдателей, сколько то, что подрядчиками стали китайские компании. В прошлом году CNN усилил все подозрения на этот счет, опубликовав серию спутниковых снимков, которые якобы продемонстрировали, что в районе саудовского города Давадми есть места со следами утилизации твердого топлива, остающегося в процессе ракетного производства. Сообщение американского телеканала поставило вопрос не только о продвинутости саудовской программы создания баллистических ракет, но и о перспективе их ядерного оснащения.

Эволюция Стратегических ракетных сил (СРС) королевства исторически переплетена с развитием военно-технического сотрудничества между Эр-Риядом и Пекином. Первые переговоры о приобретении аравийской монархией китайских баллистических ракет пришлись на 1980-е годы. Физическая передача, по предположениям экспертов, скорее всего имела место в период с 1987 по 1990 год. Процесс был строго засекречен.

Саудовские СРС получили баллистические ракеты средней дальности (БРСД) DF-3А, которые были впервые показаны широкой публике в 2014 году на военном параде, завершавшем масштабные учения королевской армии "Саиф Абдулла". В том же году отставной генерал ВС Саудовской Аравии Анвар Эшки сообщил о факте получения Эр-Риядом китайских комплексов с новыми ракетами DF-21, которые, по его словам, призваны помочь в защите священных для мусульман городов Мекка и Медина и обеспечить прикрытие Персидскому заливу.

Несмотря на то что, согласно сообщениям западных изданий, США, по-видимому, давали молчаливое согласие на эти закупки при условии, что их ближневосточный союзник получит версию ракет с обычной боевой частью, активный интерес Саудовской Аравии к развитию баллистической программы за счет КНР автоматически поднимает вопрос об амбициях королевства в сфере военного атома: если верить оценкам аналитиков, практическое применение имеющихся у Эр-Рияда БРСД китайского производства в обычном оснащении лишено смысла в обстоятельствах реальной вооруженной конфронтации, они имеют релевантную точность только в ядерном оснащении.

В этом разрезе угроза принца Фейсала в адрес Тегерана, удачно наложившаяся на визит председателя КНР, приобретает качественно новое звучание.

Не исключено, что тема готовности Саудовской Аравии разрушить на Ближнем Востоке и без того существующий на туманных условиях режим нераспространения будет политизирована частью американского истеблишмента, который окончательно ополчился на королевство в этом году за его отказ идти в американском фарватере глобальной энергетической политики. Тем более что прошлогодние данные CNN об усилившемся между Эр-Риядом и Пекином обмене баллистическими технологиями заставили официальных лиц в Вашингтоне задуматься о разработке санкций против компаний, принявших участие в этом процессе.

Источник - НГ
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