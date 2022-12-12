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Индийский капкан для российской экономики, - А.Комраков
00:57 13.12.2022

Слабоконвертируемые рупии будут основой торговли с азиатским гигантом
Анатолий Комраков
12.12.22
Министры иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и Сергей Лавров договорились о расширении товарообмена Москвы и Нью-Дели.
Вынужденный переход России в торговле от долларов к индийским рупиям несет существенные риски. Индийская валюта потеряла больше 10% к доллару и 25% к российскому рублю за последние два года. К тому же российский экспорт в Индию многократно превышает импорт из этой страны. Это значит, что большая часть индийских рупий, которые РФ получит за свои энергоносители, просто некуда будет потратить. Эксперты "НГ" объясняют, какие товары и когда смогут прийти в Россию с берегов Индийского океана, но предупреждают, что полностью сбалансировать торговлю между двумя странами пока невозможно.

Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, сообщил в понедельник глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай. Правительство Индии уже разрешило в начале ноября использование национальной валюты в международных торговых расчетах. Центробанк Индии еще летом выпустил циркуляр по таким торговым расчетам.

Очевидно, что все эти подвижки стали возможны под влиянием российского фактора после ареста активов РФ в долларах, евро по всему миру. Кроме того, любая валюта "недружественных" стран на российских счетах может быть в один момент заблокирована. Некоторые российские банки уже получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях, в российских банках уже открыто около 10 таких специальных счетов, сообщает издание Mint.

Россия и Индия являются давними, со времен СССР, партнерами, но ситуация 2022 года многое изменила в их отношениях. В частности, РФ резко нарастила поставки нефти в Индию, предлагая аномальные скидки к мировым нефтяным ценам.

Индия – одна из самых быстрорастущих экономик мира. Вторая по численности населения и третья по потреблению нефти и газа. И уже второй месяц подряд Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обгоняя при этом поставки из Саудовской Аравии, Ирака и США, заявили в понедельник аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa. В ноябре РФ поставляла в Индию 909,4 тыс. барр. сырой нефти в сутки (поставки из Ирака составили 861,4 тыс., из Саудовской Аравии – 570,9 тыс., а из США – 405,5 тыс.).

В ноябре Индия закупила около 40% всех экспортных объемов российской нефти сорта Urals, перевозимых по морю, сообщил Reuters. На европейские страны остались 25% от общего объема, на долю Турции – 15% и Китая – 5%.

Однако эта ситуация несет и значительные риски, так как в торговле двух стран наблюдается дисбаланс, и рост поставок из РФ только увеличивает профицит в пользу России. Благодаря переходу на торговлю в рупиях удастся избежать торгового дефицита с Россией, почему-то надеются в Федерации индийских экспортных организаций. Там заявляют, что импорт для Индии из РФ превышает экспорт чуть ли не в 10 раз.

В 2021 году товарооборот России с Индией составил 13,5 млрд долл., увеличившись на 46,4%. Однако если экспорт РФ составил 9,1 млрд долл., то Индия смогла поставить товаров только на 4,4 млрд долл. По данным индийского Минпромторга, за первые пять месяцев финансового года, который в Индии начинается в апреле, товарооборот составил более 18,2 млрд. Благодаря росту показателя РФ стала седьмым крупнейшим торговым партнером Индии, поднявшись с 25-го места.

И обе страны не собираются снижать прирост взаимной торговли. Вице-премьер Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле энергоресурсами, в том числе нефтью. Россия даже предложила Индии сотрудничество в аренде и строительстве крупнотоннажных судов, чтобы не зависеть от запретов ЕС и Великобритании на услуги страхования и фрахта танкеров.

"Мы уверены, что цель, которую поставили президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, – довести товарооборот до 30 млрд – будет вскоре достигнута", – сказал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в начале ноября.

На встрече обсуждали перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных вооружений, взаимодействие в атомной энергетике, сотрудничество в космической сфере.

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Поставки ширпотреба с индийского рынка
не перекроют дисбаланса в торговле с РФ.
Фото Reuters"Придаем большое значение освоению космоса по таким направлениям, как спутниковая навигация, космическая наука, пилотируемые программы", – сказал Лавров.
Накануне этой встречи Россия попросила индийское руководство помочь с поставками почти пяти сотен товаров для разных отраслей, которые Россия сама не может закупать из-за международных санкций. Джаишанкар сообщил, что его страна готова начать поставки необходимых для России запчастей на самолеты, автомобили и поезда. Так Дели планирует нарастить экспорт в Россию и снизить торговый дефицит.

У России может появиться возможность несколько сбалансировать торговый баланс с Индией если в качестве встречных поставок за российские энергоносители Индия сможет нарастить поставки выпадающей западной техники, автомашин и комплектующих, подтвердил "НГ" аналитик "Финам" Александр Потавин. "Индийская рупия является частично конвертируемой валютой: в некоторых случаях ее можно обменивать по рыночным курсам, но для больших сумм требуется разрешение, – поясняет Потавин. – Индийский банковский регулятор время от времени вмешивается, чтобы удерживать обменные курсы в допустимых пределах, вместо того чтобы держать индийскую рупию как валюту со свободно плавающим курсом. Рупия является полностью конвертируемой для всех торговых операций и денежных переводов, однако она остается неконвертируемой по счету движения капитала (например, иностранным инвесторам не разрешается покупать краткосрочные государственные или корпоративные облигации). Поэтому владение рупией для крупных операций зачастую сопряжено с рисками и неудобствами".

На смену токсичным доллару и евро в РФ теперь приходит китайский юань, а индийская рупия почти не пользуется спросом в РФ, поскольку она не торгуется на Мосбирже, говорит эксперт. "Однако в основном руководствуясь политическими мотивами, Москва и Нью-Дели активно работают над расширением расчетов в национальной валюте. По крайней мере для России такая функция поможет отчасти ослабить внешнюю санкционную нагрузку. То есть поставки товаров из России оплачиваются в рупиях, а если из Индии – то в рублях. Но затем все равно идет балансирование расчетов таких сделок через привязку к третьей валюте, например к юаню, доллару или евро. Это не очень удобно, но у политиков свои резоны в таких операциях", – говорит Потавин.

В 2022–2023 годах есть вероятность увеличения дисбаланса в торговле, российский экспорт, вероятно, увеличивается быстрее импорта, сказал "НГ" главный аналитик TelеTrade Марк Гойхман. "Прежде всего это связано с переводом части поставок углеводородов с европейского и вообще западного на азиатское направление. Помимо нефти и других минеральных продуктов Россия поставляет в Индию и может увеличить продажи, например, драгметаллов и изделий из них, алюминия и других цветных металлов, электрических машин, транспортных средств, фармацевтической, химической, резинотехнической продукции. Именно по таким позициям наблюдался наибольший прирост экспорта в 2021 году", – говорит эксперт.

В свою очередь, импорт из Индии также сосредоточен в основном на товарах фармацевтики, химии, машиностроения. Немалый потенциал имеют поставки, например, продовольствия, тканей, одежды и обуви, поясняет он.

"Увеличение расчетов в "избыточных" рупиях имеет свой смысл, – считает Гойхман. – Во-первых, их невозможно заблокировать, как доллары и евро, на корсчетах западных, прежде всего американских, банков. Вынужденный уход частично в рупии – это элемент безопасности расчетов. Во-вторых, Индия может стать очень значимым "перевалочным" государством для "параллельного импорта" России. Индия в отличие, например, от Китая, Турции менее вовлечена в торговые и политические отношения с США, то есть здесь меньше потенциальные риски вторичных санкций для страны при торговле с Россией. Таким образом, Москва станет покупать не только индийские товары у Нью-Дели, а и продукцию других стран. В этом случае рупии получат дополнительное применение. Однако и при этом вряд ли их использование для нашего импорта превысит приход при экспорте. Сбалансировать потоки вряд ли удастся".

Однако ведь не предполагается полностью вести расчеты только в рупиях. "Будут использоваться и другие валюты, включая рубль. В таком случае, чтобы рупии действительно не оказались чрезвычайно избыточными или недостаточными по количеству для расчетов, необходима возможность обмена их на другие валюты на бирже по адекватному курсу", – отмечает эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670882220


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