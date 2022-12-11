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|Financial Times: США совершили прорыв в ядерном синтезе
07:23 13.12.2022
Financial Times: США совершили прорыв в ядерном синтезе
Впервые в истории американские ученые из Национальной установки по воспламенению в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии успешно провели реакцию ядерного синтеза, что привело к чистому приросту энергии, подтвердил CNN источник, знакомый с проектом.
Ожидается, что Министерство энергетики США официально объявит о прорыве во вторник.
Результат эксперимента станет огромным шагом в многолетнем стремлении высвободить бесконечный источник чистой энергии, который мог бы помочь покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Исследователи на протяжении десятилетий пытались воссоздать ядерный синтез, воспроизведя синтез, питающий Солнце.
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм во вторник сделает заявление о "крупном научном прорыве", сообщило министерство в воскресенье. О прорыве впервые сообщила Financial Times .
Александра Ипполитова