Многовекторность Токаева сразу закончится при угрозе нового заговора – Е.Сатановский

07:30 13.12.2022

Многовекторность Токаева сразу закончится при угрозе заговора – эксперт

12.12.2022 Москва

Анатолий Лапин.



видео тут -



www.politnavigator.net/mnogovektornost-tokaeva-srazu-zakonchitsya-pri-ugroze-zagovora-ehkspert.html



Вся игра в многовекторность для Казахстана обернется тем, что, когда власть почувствует угрозу для себя, она бросится в объятия к России по примеру того, как это произошло с любителем многовекторной политики президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Вся игра в многовекторность для Казахстана обернется тем, что, когда власть почувствует угрозу для...

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.



msk.vincent.center

РЕКЛАМА

Печать с формированием фактуры картины, м.Сухаревская

Умеем переносить на холст любые произведения. Большой опыт работ!

Узнать больше



По мнению Сатановского, сейчас Россия не вмешивается в процессы в Казахстане, потому что слишком занята Украиной. При этом, в Астане сегодня происходит смена правящих кланов.



"(Россия) может быть, трезво понимает, что у нее нет инструментов, чтобы воздействовать на соседей по постсоветскому пространству, а жестко воздействовать не может – мы на Украине по горлышко заняты…



Сшиваются те экономические интересы клана Токаева, которые можно сшить. Сейчас назарбаевских заменяют токаевскими, это реальность. Токаева в январе едва не свергли националисты, исламисты, наркобароны и прочая уголовщина, опирающаяся на англичан, турок – и запущенная Назарбаевым, который решил Токаева поменять, насколько я понимаю, в пользу Карима Масимова, исходя из того, что его не устраивала система отношений Токаева с его кланом, с его семьей. Но это провалилось.



В том числе провалилось потому, что Путин категорически против свержения каких-то правительств по соседству, неважно почему, для него это плохой знак. Но это вовсе не значит, что Токаев будет за что-то благодарен. Благодарность политическая ничего не стоит, и уже на следующий день Токаев, трезво оценивая ситуацию, решил отреверансить националистов, турок, поэтому многовекторность.



Ну ничего, еще недавно батька Лукашенко говорил о многовекторности. Разве не говорил? Говорил и действовал так. А потом стало ясно, что он может сколько угодно быть многовекторным, но его точно скинут. В многовекторе его не будет и, опаньки, альянс, почему-то, воскрес и укрепился с Россией. И здесь та же самая ситуация", – отмечает Сатановский.