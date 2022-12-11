УзбГосорганам запретили проводить новогодние корпоративы за счет бюджета

07:38 13.12.2022

Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов запретил всем государственным организациям и хокимиятам проводить новогодние корпоративы за счет бюджета и внебюджетных средств.



Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил государственным органам проводить новогодние корпоративы за счет бюджетных и внебюджетных средств. Об этом стало известно 12 декабря в ходе заседания, посвященного вопросам предстоящего празднования.



В частности, глава правительства запретил всем государственным организациям и хокимиятам организовывать корпоратив, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счет бюджета и внебюджетных средств.



Бывший министр юстиции (ныне советник президента) Русланбек Давлетов ранее отмечал, что от национальных традиций, препятствующих развитию общества, нужно отказаться.



"У нас есть традиции, какие-то национальные ценности: говорим о гостеприимстве и т. д. Наши люди любят дарить подарки. Во время Нового года все начинают таскать подарки. В этом году мы наблюдали то же самое: из Кашкадарьи отправляют тандыр, из Хорезма - рис, везде начинаются эти процессы", - отмечал он.