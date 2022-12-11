|"Гренадская революция. США против карибского социализма". Новая книга политолога Платошкина (анонс презентации в Москве)
07:56 13.12.2022
Магазин "Библио-глобус", Москва,
У нас в гостях Николай Платошкин
Дата
13 декабря , 18:00
Место
13 зал, 2 уровень
Приглашаем на встречу с политиком, историком и дипломатом Николаем Платошкиным и презентацию книги "Гренадская революция. США против карибского социализма" 16+
Автор много лет работал в советских и российских дипломатических представительствах в ФРГ и США, и собственными глазами наблюдал крупные политические события.
Платошкин Николай Николаевич – советский и российский дипломат, историк, политолог, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук. С 1987 по 2006 год работал в советских и российских дипломатических представительствах в ФРГ и США.
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Гренадская революция. США против карибского социализма | Платошкин Н.Н.
цена: 1109 руб
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Расположение в магазине:
На 1-ом уровне
Зал: 06 Секция: 02 Шкаф: 08 Полка: 01
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Издательство: Родина
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-00180-656-1
В марте 1979 года на крошечном островке в Карибском море - Гренаде - произошла народная антиимпериалистическая революция, свергнувшая диктаторский проамериканский режим. Народ этой страны при помощи Кубы, СССР и других социалистических стран стал строить общество, свободное от эксплуатации человека человеком. В октябре 1983 года США вторглись на остров и, несмотря на мужественное сопротивление гренадской народно-революционной армии и народной милиции подавили революцию. Варварская агрессия вызвала практически единогласное осуждение в Генеральной Ассамблее ООН. Впервые подробно и достоверно рассказано о мужественной борьбе маленького, но гордого гренадского народа за свою свободу и независимость. Николай Николаевич Платошкин - советский и российский дипломат, доктор исторических наук.