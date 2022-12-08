Европу зимой ждет новая волна беженцев не только с Украины, - Сэм Флеминг

08:11 13.12.2022 Усталость от миграции: Европа готовится к новому наплыву украинцев



Европу зимой ждет новая волна беженцев не только с Украины, но и с других регионов, пишет FT. Это связано с ослаблением ограничений из-за COVID и усилившимся экономическим кризисом в Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке.



Сэм Флеминг

Эми Казмин

Рафаэль Майндер



Из-за боевых действий зимой еще больше людей может покинуть Украину, а между тем ЕС сталкивается с ростом числа мигрантов из других регионов.

19-летняя украинская студентка Полина Сидоренко была полна надежд и трепетных ожиданий, возвращаясь в конце августа в Киев после пятимесячного пребывания в Италии в качестве беженки. Но ее планам собрать осколки своей разрушенной жизни и продолжить учебу в престижном киевском университете не суждено было осуществиться.

Буквально через несколько недель после возвращения Полины видимость нормальной жизни, вроде бы восстановленной в украинской столице, разбилась вдребезги, поскольку Россия начала новые ракетные удары по главным городам и объектам гражданской инфраструктуры. Это были самые серьезные атаки с начала боевых действий. Университет, где она изучала театральное искусство, снова закрылся. Сидоренко вернулась в Италию, взяв с собой близкую подругу, тоже студентку.



"Ситуация там ужасная", - говорит Сидоренко. По ее словам, живущие в Италии знакомые, которые хотели вернуться домой, отказались от этой затеи. "Становится все хуже, и они не знают, что делать", - добавила девушка.

В Европу пришла зима, а Россия продолжает наносить удары по украинским объектам энергетики и водоснабжения. Страны Евросоюза готовятся к тому, что многие украинцы, такие как Сидоренко, вернутся.

"Цель Путина заключается в том, чтобы создать кризис с беженцами и усилить давление на Европу", - говорит еврокомиссар по вопросам миграции Ильва Юханссон (Ylva Johansson).

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Это не беженцы

08.12.2022

В то же время происходит ослабление ограничений из-за COVID-19 и усиливается экономическая нагрузка. В этих условиях в Европе зафиксирован самый большой со времен миграционного кризиса 2015-2016 годов наплыв мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Азии. Это накладывает колоссальную нагрузку на ЕС и становится испытанием на прочность для его политического единства.



Нагрузка от такого массового перемещения людей совпала по времени с ростом влияния правых партий в ряде стран - членов Евросоюза. Из-за этого вопросы миграции вернулись во главу политической повестки Брюсселя.

Пока Европа проводит политику открытых дверей в отношении украинских беженцев, многие из которых после отражения первого российского наступления вернулись домой. Но во многих странах уже не хватает места для их приема и размещения, и на это накладываются страхи перед новым украинским исходом. По этой причине между странами - членами ЕС усиливаются разногласия по поводу того, что делать с незаконными мигрантами из других регионов мира, которые не соответствуют требованиям для въезда на территорию Евросоюза.

Новое правое правительство Италии во главе с Джорджей Мелони призывает принять более жесткие меры, чтобы не пускать в страну нелегальных мигрантов и создать более справедливую систему распределения нагрузки по приему беженцев. Страны ЕС уже много лет не могут это сделать.



"Политическая риторика по поводу иммиграции в Европе усиливается. Это подчеркивает, насколько трудно многим странам-членам отыскать разумные и последовательные решения", - говорит специалист по миграции Альберто-Хорст Найдхардт (Alberto-Horst Neidhardt), работающий в аналитическом Центре европейской политики. "Мы наблюдаем критическую ситуацию в системах приема беженцев во многих странах ЕС. С прибытием дополнительного количества людей с Украины и из других стран мира нагрузка на власти может еще больше усилиться", - отмечает он.



Более холодный прием



Европейцы заслужили множество похвал за свое великодушное отношение к украинским беженцам первой волны. Этому способствовало беспрецедентное решение ЕС ввести в действие принятое 20 лет назад, но никогда прежде не использовавшееся правило "временной защиты" бегущих от конфликта беженцев. Украинцы незамедлительно получили право на свободное перемещение в границах Евросоюза, право на работу и определенную денежную помощь.



Сидоренко оказалась в числе 173 тысяч украинцев, бежавших от конфликта в Италию. Многие из них отправились туда, чтобы присоединиться к родственникам и друзьям, уже находившимся в этой стране. Итальянские семьи и общественные организации тоже распахнули свои двери, начали передавать беженцам необходимые предметы первой необходимости и помогать студентам поступать на учебу.



"В обществе возникло общее ощущение, что оно вносит свой вклад в героическое сопротивление, что оно стало частью чего-то большого и важного, частью истории", - говорит директор римского Института по международным делам Натали Точчи (Nathalie Tocci).

С начала боевых действий прошло почти 10 месяцев, и теперь на смену радушному приему приходит усталость. Европейцы страдают от усиливающейся инфляции, а государственные бюджеты испытывают сильную нагрузку.



Количество беженцев с Украины и из других стран в Европе просто ошеломляет. С января по сентябрь 4,4 миллиона украинцев подали заявления на получение временной защиты в ЕС, хотя, согласно оценкам, сотни тысяч из этого количества вернулись домой. Вдобавок к этому, страны Евросоюза, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн получили заявки на предоставление убежища от граждан других стран, таких как Сирия, Афганистан и некоторые государства Африки и Азии. Это на 54% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает агентство ЕС по предоставлению убежища.



Местные власти, отвечающие за размещение и поддержку беженцев, со своими задачами не справляются. В Германии, где в этом году более 1,1 миллиона человек попытались получить убежище, города срочно ищут места для временного размещения людей, приспосабливая для этого спортзалы и хостелы. Это очень сильно напоминает кризис беженцев 2015-2016 годов.



Муниципалитеты вынуждены строить сборно-разборные дома и арендовать номера в гостиницах для вновь прибывших. Они заявляют, что у них заканчиваются места в школах и детских садах и они уже не в силах вести "курсы интеграции" для взрослых беженцев. Бельгийские активисты заявляют, что на улицах Брюсселя живут тысячи беженцев и что система предоставления убежища не в состоянии обработать их заявления.



В Польше, где для получения вида на жительство зарегистрировалось свыше 1,3 миллиона украинцев, возникла целая армия волонтеров, которую первоначально приветствовали, называя образцом для подражания. Варшава по сей день оказывает Киеву непоколебимую поддержку, однако этой зимой приезжающих в Польшу украинцев уже не будет ждать столь теплый прием, как весной.

"Поляки боятся ухудшения экономической ситуации и инфляции. Их все больше раздражает созданный для украинских беженцев режим наибольшего благоприятствования", - говорит Петр Бурас (Piotr Buras), возглавляющий варшавское отделение Европейского совета по международным отношениям.



Польские власти уже перестали предоставлять многие прямые денежные субсидии украинцам, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте и единовременную выплату в 300 злотых (67 долларов), которую получили свыше миллиона зарегистрировавшихся украинцев. С марта беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней, должны будут оплачивать половину стоимости предоставляемого государством жилья.



В Пшемысле, ставшем одним из главных транзитных городов для приезжающих в Польшу украинцев, ничего не делается для улучшения примитивной железнодорожной станции, через которую ежедневно проходит пять поездов на Украину и с нее.



"Первоначальная реакция местных властей производила большое впечатление, но они даже не пытаются поставить новые сиденья, лампы для обогрева и элементарные защитные приспособления для украинцев, которые приезжают, а потом вынуждены часами ждать прибытия поездов на холоде в очереди", - рассказывает британский активист Уильям Флемминг (William Flemming), работающий в благотворительной организации Kharpp, которая в числе многих других помогает украинским беженцам на пограничном переходе.



Двойные стандарты



Комиссар по вопросам миграции Юханссон рассказывает, что пока количество прибывающих в ЕС с Украины ненамного превышает число тех, кто возвращается на родину. Однако ЕС все равно готовит планы действий в нештатных ситуациях, готовясь к возможному наплыву. "Если в зимнее время будут прибывать миллионы людей, конечно, возникнут колоссальные проблемы, но я думаю, что мы неплохо с ними справимся", - рассказала она Financial Times.

Тем не менее, страны, вынесшие на себе основную нагрузку по приему первой волны украинских беженцев, явно встревожены. Некоторые дипломаты подчеркивают, что беженцы могут свободно перемещаться внутри ЕС, однако вновь прибывшие имеют тенденцию селиться в больших городах, где украинцев и без того очень много. Это усиливает нагрузку на местные власти.



"Нам ясно, что если миграция с Украины усилится, мы должны будем лучше распределять беженцев по всей Европе, - сказала в четверг министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). – Я еще раз хочу подчеркнуть, что это важная сфера солидарности".

А в Италии Мелони все чаще жалуется на беженцев из Азии и Африки, которые в больших количествах высаживаются на итальянском побережье в поисках убежища и благоприятных экономических возможностей. Она и ее партнеры по коалиции, включая лидера "Лиги Севера" Маттео Сальвини (Matteo Salvini), уже давно называют нерегулируемый поток мигрантов из Африки и Азии серьезной угрозой для национальной безопасности и целостности Италии.

Теперь эти люди пришли к власти и требуют от Европы больше помощи, включая мощную и единую "оборону" внешних границ ЕС. Эта тема наверняка будет фигурировать в повестке дня саммита глав государств Евросоюза, который состоится в четверг.

Согласно так называемому Дублинскому соглашению ЕС, заявления просителей убежища должны рассматриваться и обрабатываться в той стране, куда они первоначально прибыли. Рим утверждает, что из-за этого правила Италия и прочие средиземноморские страны по причине своего географического положения испытывают огромную нагрузку. В прошлом месяце Италия, Греция, Кипр и Мальта подписали коллективное письмо с требованием внести изменения в Дублинское соглашение.



Будучи в этом году председателем ЕС, Франция выступала в защиту первоначального соглашения о распределении искателей убежища. Но Италия довольно язвительно раскритиковала достигнутые результаты, подчеркнув, что исполнение соглашения – дело исключительно добровольное и что оно предусматривает распределение по странам ЕС всего восьми тысяч мигрантов. Это ничтожно малая доля вновь прибывших.



"Осуществленных на сегодня переселений совершенно недостаточно, а сама процедура очень обременительна и затянута, - заявил Financial Times итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози (Matteo Piantedosi). – В итоге об экономических мигрантах с севера Африки заботится только Италия и другие страны, куда они прибывают первоначально".



По данным итальянского МВД, в этом году по Средиземному морю в Италию прибыло 96 тысяч нелегальных мигрантов. Это на 52% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отмена ограничений на передвижение, которые были введены из-за COVID, позволила людям беспрепятственно перемещаться по Африке, добираясь до тех мест, откуда они могут отправиться морем в Европу. В то же время прекращение боевых действий в истерзанной войной Ливии дает возможность преступным группировкам по перевозке людей возобновить свою деятельность. Об этом рассказал эксперт по миграции из римского Института по международным делам Лука Барана (Luca Barana).



Вскоре после прихода к власти правительство Мелони вызвало кризис, отказав судам неправительственных организаций со спасенными мигрантами на борту в праве швартоваться и высаживать пассажиров. Оно заявило, что активисты своей работой способствуют расширению таких незаконных перевозок, поскольку у мигрантов появляется больше надежд на спасение в море в случае кораблекрушения. Этот запрет в Италии длился почти две недели.

Итальянское правительство потребовало от Германии и Норвегии взять на себя ответственность за такие спасательные суда активистов, поскольку они ходят под их флагами. Напряженность между Италией и Францией в прошлом месяце достигла предела, когда Рим запретил судну с 230 спасенными в Средиземном море мигрантами швартоваться в итальянском порту. В итоге оно было вынуждено отправиться во Францию и высаживать пассажиров там.

Учредительница общественной организации по оказанию помощи мигрантам Baobab Experience Андреа Коста (Andrea Costa) считает, что Европа демонстрирует двойные стандарты, тепло принимая украинских беженцев и проявляя неприязненное отношение к прибывшим из других регионов. Такое отношение может иметь неприятные последствия и для самих активистов, которых могут обвинить в незаконной перевозке людей за то, что они помогают в высадке на берег тем, кто прибывает с противоположного берега Средиземноморья.



"Мне страшно об этом говорить, но это действительно во многом связано с расизмом, - отмечает Коста. - Меня это очень сильно расстраивает. Если у меня автобус, битком набитый светловолосыми и голубоглазыми детьми с Украины, никаких проблем я не встречу. А если у меня восемь чернокожих несовершеннолетних, которые без сопровождения бегут от войны в Тиграе, Судане или Сомали, то я в беде, потому что в этом случае я делаю нечто противозаконное".

Вопрос о двойных стандартах также поднимается в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы, которые принимают бегущих от российской военной операции украинцев, но создают все новые преграды на своих границах для других.



Сегодня Польша строит забор на границе с российской Калининградской областью. Такой же забор она построила в этом году на границе с Белоруссией, протяженность которой составляет 186 километров. Польское правительство заявляет, что пограничные преграды необходимы, дабы помешать России и Белоруссии увеличить незаконную миграцию в ЕС. Но правозащитные организации говорят, что наряду с этим Польша незаконно отказывает просителям убежища с Ближнего Востока и из других регионов.



"С озабоченностью отмечаю, что из-за таких двойных стандартов у людей возникает ощущение осуществляемой против них дискриминации", - заявил после июльского визита в Польшу специальный докладчик по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес (Felipe González Morales). Он похвалил Польшу за теплый прием, оказываемый украинским беженцам, однако критически оценил ее отношение к остальным.



В Словакии тысячи беженцев, в основном сирийских, застряли в приграничных районах, потому что чешские пограничники препятствуют их въезду в Чехию. А Венгрия отказывается забирать тех, кто через ее территорию въехал в Словакию. Местные жители жалуются на беженцев, которые бродяжничают в сельских районах, а организации помощи призывают власти срочно помочь беженцам или обеспечить им безопасный переезд в другую страну.

Давление внутри ЕС нарастает, но Юханссон с оптимизмом говорит о том, что давно уже обсуждаемый пакт о миграции, представляющий собой видоизмененное Дублинское соглашение и предусматривающий более справедливое распределение искателей убежища по ЕС, может быть утвержден до завершения полномочий нынешней комиссии в 2024 году.



"Они действительно считают необходимым создать соответствующий европейский правовой механизм, чтобы совместно решать проблемы миграции", - говорит она, подчеркивая, что ЕС ведет параллельную работу, дабы облегчить возвращение людей, не имеющих права оставаться на его территории. "Приток незаконных мигрантов можно контролировать, и с ним можно справиться", - отмечает Юханссон.

Однако в ЕС сохраняется глубокий раскол по вопросам миграции, что показало состоявшееся в четверг в Брюсселе совещание министров. Австрия наложила вето на предложение расширить шенгенскую зону с включением в нее Румынии и Болгарии. Венская блокада вызвала бурную реакцию в Румынии, где некоторые политики потребовали объявить бойкот австрийским компаниям.

Между тем потоки людей, бегущих от бед и страданий в Европу, нисколько не ослабевает.

Недавно холодным и дождливым римским вечером организация Косты раздавала готовые ужины в пластиковой упаковке обездоленным мигрантам возле одного из крупнейших в городе автовокзалов. Среди них был 28-летний беженец из Эритреи Авольке Нуру (Awelky Nuru), покинувший родину в 18-летнем возрасте, чтобы избежать принудительного призыва в армию.



Год назад ему удалось пересечь Средиземное море на дырявом суденышке вместе с 300 другими людьми. С тех пор он влачит жалкое существование. "У меня нет работы, нет документов, и я сплю на улице", - говорит эритреец.

Но, несмотря на все трудности и невзгоды, Авольке заявляет, что поступил правильно, приехав в Европу. "Я знал, что это опасно, но я приехал в поисках лучшей жизни", - говорит он.

Свой материал для статьи предоставили Барбара Эрлинг (Barbara Erling), Гай Чазан (Guy Chazan) и Джулиана Рикоцци (Giuliana Ricozzi). Источник - inosmi.ru

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